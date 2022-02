Brugg: Was mit der hässlichen Visitenkarte in Umiken passiert

Brugg Endlose Baustelle: Was mit der hässlichen Visitenkarte in Umiken passiert Am offiziellen Hauptsitz der Horlacher Immobilien AG kommt es zu Veränderungen. Nach drei Jahren verliert der Brugger Stadtteil Umiken seinen Lebensmittelladen. Warum das auch mit der Liegenschaftsbesitzerin und leeren Versprechungen zusammenhängt. Claudia Meier Jetzt kommentieren 09.02.2022, 05.00 Uhr

Die Hausfassade an der Baslerstrasse 140 in Umiken ist seit über vier Jahren bis auf halbe Höhe mit Styropor eingekleidet. Die Liegenschaft rechts davon wurde im vergangenen Jahr fertig saniert. Claudia Meier (8. Februar 2022)

Für die Einen ist es ein Schandfleck, für Andere ein Lichtblick: Auf jeden Fall liefert das Haus an der Baslerstrasse 140 in Umiken regelmässig Gesprächsstoff. Viele kennen die Liegenschaft vom Vorbeifahren, weil an der Aussenfassade seit über vier Jahren Styropor bis auf die halbe Höhe klebt, das inzwischen von der Witterung gelb verfärbt ist.

Im März 2019 erhielt dieser Brugger Stadtteil nach über zwei Jahrzehnten Unterbruch im Erdgeschoss der erwähnten Liegenschaft wieder einen Lebensmittelladen – mit portugiesischen und spanischen Spezialitäten.

Ladenbetreiberin Vanessa Mendes. Claudia Meier (13. November 2020)

Mit dem Betreiberinnenwechsel änderte der Name des Ladens im Herbst 2020 von «Sabor Ibérico» (Iberischer Geschmack) auf «Brisa de Portugal» (portugiesische Brise). Doch dieser frische Wind weht nur noch bis am 18. Februar in Umiken. Ladenbetreiberin Vanessa Mendes erklärt:

«Nach einem langen Kampf mit der Verwaltung ziehe ich mit meinem Geschäft nach Willisau weiter.»

Neueröffnung feiert sie dort am 26. Februar – in der Nähe der Schwiegereltern – an der Dorfstrasse 75 in Gettnau LU. Sie spricht über die grosse Enttäuschung in Umiken.

Für Nachmieter sollen neue Fenster eingebaut werden

Die zuständige Horlacher Immobilien AG, die ihr Domizil an der gleichen Adresse – ohne Briefkasten – hat, habe ihr eine zuverlässige Stromversorgung sowie neue Fassade, Schaufenster und Türen versprochen.

Einen Briefkasten der Horlacher Immobilien AG sucht man vergebens. Claudia Meier (8. Februar 2022)

Doch nur die Stromarbeiten seien erledigt worden, so Mendes. In Umiken wird ein Pizzakurier aus dem Raum Olten in das frei werdende Ladenlokal einziehen. Weil Vanessa Mendes ausserterminlich geht, musste sie den Nachmieter suchen.

Auf die Frage, warum die Fassade nicht fertiggestellt wurde, antwortet Blerim Bosshart von der Horlacher Immobilien AG: «Sie erfüllt die Normen nicht und muss zurückgebaut werden.» Neben einer passenden Aussenisolation bekomme das Haus neue Fenster und im Erdgeschoss neue Schaufenster.

Bosshart erwähnt eine Frist bis 15. März für die Umsetzung. Eine zusätzliche Herausforderung werde es sein, für den Pizzakurier die Lüftung an der Liegenschaft zu montieren.

Rechtswidriger Zustand beschäftigt die Stadt

«Die Sanierungsarbeiten mit dem Einbau neuer Fenster in der hinteren Liegenschaft sind – Gott sei Dank – abgeschlossen», fügt Blerim Bosshart an. Damit meint er das Mehrfamilienhaus an der Baslerstrasse 138. Nachdem das Baugerüst dort abgebaut wurde, ist es im November 2021 an der Baslerstrasse 140 wieder aufgebaut worden. Gearbeitet wurde seither nicht.

Die Sanierungsarbeiten an der Baslerstrasse 138 wurden im November 2021 abgeschlossen und das Baugerüst entfernt. Claudia Meier (8. Februar 2022)

Die Liegenschaft an der Baslerstrasse 140 beschäftigt auch die Stadtverwaltung schon seit einiger Zeit. Aus Datenschutz- und Verfahrensgründen kann sich Stadtschreiber Matthias Guggisberg nicht im Detail zum Fall äussern. Er bestätigt aber, dass bei der genannten Liegenschaft «die Feststellung eines rechtswidrigen Zustands sowie eine Wiederherstellungsverfügung mit Androhung einer Ersatzvornahme ein Thema ist».

Es gilt der Grundsatz, dass bei einer sowohl formell als auch materiell rechtswidrigen Baute oder Anlage zu prüfen ist, welche Massnahmen zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustands verhältnismässig sind. Matthias Guggisberg erklärt:

«Erst dann ist eine Wiederherstellungs- respektive Beseitigungsverfügung zu erlassen, die mit Bussenandrohung verbunden werden kann»

Und: «Kommt die Bauherrschaft der Wiederherstellungs- respektive Beseitigungsverfügung nicht nach, ist eine Ersatzvornahme anzudrohen und ein Kostenvorschuss zu verfügen.» Nach deren Rechtskraft könne die Ersatzvornahme vorgenommen werden.

Das Styropor wurde 2017 ohne Baubewilligung angeklebt. Claudia Meier (18. Februar 2018)

Während für die energetische Gebäudesanierung an der Baslerstrasse 140 aufgrund der fehlenden Baubewilligung im 2017 ein Baustopp verfügt werden musste, steht nun die Verfügung eines Rückbaus zur Diskussion.

Konkursverfahren gegen eine Firma wiedereröffnet

Die Horlacher Immobilien AG hat in den letzten Jahren insbesondere auch im Raum Winterthur für Schlagzeilen gesorgt. Laut Handelsregisterauszug vom 20. Oktober 2021 ist Blerim Bosshart neuer Verwaltungsrat, während seine Frau ausgeschieden ist.

Ein zweites Unternehmen von Blerim Bosshart, die WB Generalbau AG mit Sitz in Reiden LU, befindet sich gemäss Meldung vom 7. Februar 2022 in Liquidation. Mit dem Entscheid des Bezirksgerichts Willisau wird das Konkursverfahren wiedereröffnet und im summarischen Verfahren durchgeführt.

In Hausen gibt es ein Gesuch für die Gade-Bar

Als Bauherrin ist die Horlacher Immobilien AG aus Brugg im letzten Herbst auch in der Gemeinde Hausen in ­Erscheinung getreten. Sie ist Eigentümerin der Parzelle mit einem Restaurant und der Gade-Bar an der Hauptstrasse. Vor dem Vorraum der Letzteren sollen zwei Tische mit insgesamt 16 Plätzen aufgestellt werden.

Um diese Ecke der Gade-Bar geht es beim Gesuch in Hausen. Claudia Meier (28. Oktober 2021)

Im linken Teil dieses Aussenbereichs ist eine Bar mit neun Hockern vorgesehen. Die kleine Gartenwirtschaft und die temporäre Baute sollen in den Sommermonaten zwischen Mai und September betrieben werden. Denn die Temperaturen im Innenbereich der Bar seien im Sommer kaum auszuhalten, hiess es im Baugesuch, das bis am 1. November 2021 auf der Gemeindeverwaltung Hausen öffentlich auflag. Die einzige Möglichkeit für den Bar-Betrieb sei der Aussenbereich.

Bei einer positiven Beurteilung des Baugesuchs, besteht laut Bar-Chef Rolf Stutz die Möglichkeit, den Kiosk als Lagerraum dazu zu mieten. Das Bewilligungsverfahren für die temporäre Baute läuft noch. Es sei noch kein Entscheid gefällt worden, weiss Gemeindeschreiberin Chantal Eichholzer.

