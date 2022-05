Baubewilligung für Eigentumswohnungen an Brugger Baslerstrasse?

Einsprache um Einsprache: So steht es um die geplanten 27 Eigentumswohnungen am Bruggerberg

Das zweite Gesuch der Baugesellschaft Müligässli zu den drei Mehrfamilienhäusern an der Baslerstrasse in Brugg wurde bewilligt. So richtig weitergehen will es mit dem Vorhaben trotzdem nicht.