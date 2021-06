Brugg Gastrobetreiber steht fest: Beim Neumarkt entsteht ein neuer Pavillon Aktuell wird der Gebäudekomplex gegenüber dem Bahnhof umfassend saniert. Dort, wo früher das Café Irion war, entsteht ein neues Lokal mit einem Aussenbereich, der mit einem Neubau überdacht werden soll. Das Baugesuch liegt noch bis 28. Juni öffentlich auf. Claudia Meier 17.06.2021, 05.00 Uhr

Die Visualisierung zeigt den Neumarkt 3 in Brugg mit dem umgebauten Hochbau und dem geplanten Pavillon-Ersatzneubau. zvg /

Walker Architekten AG

Seit Monaten laufen die Bauarbeiten am Neumarkt 2 und 3. Für insgesamt rund 28 Millionen Franken werden das Sockelgeschoss beim Neumarkt 3 revitalisiert, eine Passerelle im ersten Obergeschoss zwischen Neumarkt 2 und 3 errichtet sowie im Hochbau 23 Wohnungen realisiert.

Dass aktuell ein weiteres Bauvorhaben geplant ist, sieht man an der Profilierung vor der Bretterwand auf dem Neumarktplatz. Noch bis zum 28. Juni liegt das Baugesuch für den Pavillon-Ersatzneubau auf der Abteilung Planung und Bau in Brugg zur Einsichtnahme öffentlich auf. Die Baukosten sind mit 350'000 Franken in den Unterlagen vermerkt.

Offener Pavillon mit Beleuchtung

Bauherrin ist die Assetimmo Immobilien-Anlagestiftung in Zürich. Der geplante Pavillon ist etwas grösser als der frühere vor dem Café Irion. Das Tragwerk des Pavillons besteht aus einer Stahlkonstruktion, die mit alufarbenen Aluminium-Verbundplatten verkleidet wird. In den Unterlagen heisst es weiter:

«Auch die Dachseite wird mit Alucobondplatten ausgebildet, um eine harmonische Gesamtform zu schaffen.»

Das anfallende Wasser vom Dach soll durch hinter der Stützenverkleidung liegende Leitungen in das erste Untergeschoss des Neumarkts 3 und dort durch die bestehende Kanalisationsleitung abgeführt werden.

Vorerst ist für den Pavillon keine Verglasung vorgesehen, «aber eine allfällige spätere Nachrüstung in der Planung berücksichtigt». Ausserdem werden nur elektrische Anschlüsse für die Beleuchtung und eine Aussensteckdose angebracht.

Von der überdachten Fläche des Pavillons von 91,8 Quadratmeter liegen knapp zwei Drittel (60 Quadratmeter) auf öffentlichem Grund. «Die Entwicklung des Pavillons erfolgte in regem Austausch mit dem Stadtrat und der Baukommission der Stadt Brugg», sagt Roland Biolley vom zuständigen Büro Walker Architekten AG in Brugg.

Kebab in gediegenen Rahmen

Wie auf der Visualisierung zu erkennen ist, wird das stilvoll eingerichtete Gastronomielokal nach dem Umbau in der gleichen Ecke angesiedelt, wo das Café Irion zuletzt seinen Standort hatte.

Wie Sprecherin Alisha Held von der zuständigen Privera AG nun bestätigt, konnte die Immobilienbewirtschafterin mit dem «Kebap Werk» der Familie Sezer einen Mietvertrag für das neue Lokal abschliessen. Laut Handelsregistereintrag wurde der Name der Pideji Oriental Bakery GmbH Luzern im März dieses Jahres auf Kebap Werk Brugg GmbH geändert.

Bis sich die Gäste auf dem Brugger Neumarktplatz in schönem Ambiente verpflegen können, müssen sie sich noch mindestens bis im Frühjahr 2022 gedulden. Dann sollen die Bauarbeiten am Neumarkt 2 und 3 abgeschlossen sein.

Allfällige weitere Vertragsabschlüsse mit künftigen Neumarkt-Mietern erwartet die Privera AG in der zweiten Jahreshälfte 2021. Entsprechende Verhandlungen mit verschiedenen Interessierten laufen laut Alisha Held.