Brugg: Was passiert mit «Hochuli»-Haus an der Zurzacherstrasse?

Brugg Eine weitere Liegenschaft an der Zurzacherstrasse wirft Fragen auf: Was passiert mit dem «Hochuli»-Haus? FDP-Einwohnerrat Titus Meier erkundigt sich beim Stadtrat Brugg nach der angekündigten Immobilienstrategie. Mit seiner Kleinen Anfrage will er auch herausfinden, was das leerstehende Haus der Einwohnergemeinde kostet. Claudia Meier 26.01.2022, 05.00 Uhr

Das «Hochuli»-Haus an der Zurzacherstrasse 51 gehört der Einwohnergemeinde Brugg. Claudia Meier (20. Februar 2021)

Die Politik beschäftigt sich aktuell gleich mit mehreren Projekten und Umzonungen entlang der Zurzacherstrasse in Brugg. So muss etwa der Stadtrat nochmals über die Bücher, nachdem der Einwohnerrat am Freitagabend im Bereich Sommerhalde/Langmatt die Umzonung eines Teils einer Parzelle in der Zone für öffentliche Bauten und Anlagen (OeBA) in eine dreigeschossige Wohnzone mit Gestaltungsplanpflicht zurückgewiesen hat.

An der Zurzacherstrasse 151 (mehr stadtauswärts) befindet sich das Hofgebäude der Familie Eggenberger-Finsterwald. Sandra Ardizzone (11. Januar 2022)

Überprüft werden soll nun, ob das Hofgebäude der Familie Eggenberger-Finsterwald an der Zurzacherstrasse 151 wirklich in der Zone für OeBA bleiben soll.

Diese und andere Debatten hängen mit der neuen Bau- und Nutzungsordnung (BNO) zusammen, mit welcher der Stadtrat grundsätzlich eine Verdichtung untergenutzter Parzellen fordert. Die Exekutive sucht zudem neue Einnahmequellen.

Die Liegenschaft ist seit Jahren unbewohnt

Titus Meier, 40-jährig, ist Einwohnerrat in Brugg. zvg

Für FDP-Einwohnerrat Titus Meier stellt sich vor diesem Hintergrund die Frage, was denn die Stadt mit den eigenen Parzellen zu tun gedenkt. Konkret will er mittels einer Kleinen Anfrage in Erfahrung bringen, welche Absichten der Stadtrat verfolgt mit der Liegenschaft an der Zurzacherstrasse 51, dem sogenannten «Hochuli»-Haus, das der Einwohnergemeinde gehört.

Denn als im März 2019 bekannt wurde, dass der Stadtrat die Brunnenmühle für 2 Millionen Franken verkaufen will, sagte Stefan Hein, Leiter der Abteilung Planung Bau: «Der Verkauf passt zu den Leitzielen der Immobilienstrategie.» Die Stadt prüfe noch bei anderen Liegenschaften, ob beziehungsweise in welcher Form eine Veräusserung anvisiert werde, und erwähnte das «Hochuli»-Haus als Beispiel. Inzwischen ist die Brunnenmühle an die Zürcher Familie Schwegler verkauft, die einen Umbau des denkmalgeschützten Gebäude-Ensembles plant.

Im Dezember 2021 gastierte der Samichlaus wieder an der Zurzacherstrasse 51 in Brugg. zvg

Das «Hochuli»-Haus hingegen befindet sich weiterhin im Finanzvermögen der Einwohnergemeinde Brugg und ist seit Jahren unbewohnt. Leben kehrt jeweils nur noch Anfang Winter ein, wenn Mitte-Stadtrat Jürg Baur dort seine Chlausenschüür einrichtet und Kinder empfängt.

Ausgaben und Einnahmen interessieren den FDPler

In seiner Kleinen Anfrage will Einwohnerrat Titus Meier deshalb von der Stadtregierung wissen: Welche Absichten hat der Stadtrat mit der Liegenschaft an der Zurzacherstrasse 51? Welche Einnahmen werden momentan durch diese Position des Finanzvermögens generiert? Welche Ausgaben fallen durch die Liegenschaft an? Und ist die Erarbeitung der Immobilienstrategie abgeschlossen oder bis wann will der Stadtrat sie abgeschlossen haben?

Im Gebiet Weiermattring in Brugg ist zwecks Weiterentwicklung eine Masterplanung aufgegleist worden. Claudia Meier (20. Februar 2021)

Das «Hochuli»-Haus steht an der Hauptverkehrsachse im Quartier Weiermatt. Im letzten Sommer gab die Ortsbürgergemeinde im zweiten Anlauf grünes Licht, um mit benachbarten Grundeigentümern eine Machbarkeitsstudie zur Quartierentwicklung Weiermatt erstellen zu lassen. Die Entwicklungsstudie von 2016 schlägt für die Zurzacherstrasse in diesem Abschnitt einen Boulevard vor mit Ersatzbauten, die zum städtischen Strassenraum passen.