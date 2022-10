Der Verein Tourismus Region Brugg und IBB wollen einen Licherweg

Eine Lichterkette soll Fussgängern auf dem Weg in den Wald begleiten – trotz drohender Strommangellage

Der Verein Tourismus Region Brugg und die Energieversorgerin IBB stellen ein Gesuch für einen Lichterweg in Brugg. In der dunklen Jahreszeit soll jeweils am Freitag und Samstag auf dem Hexenplatz ein Feuer entfacht werden.