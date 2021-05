Brugg Ein Gänsesäger-Küken hat den Familienanschluss verloren und braucht Hilfe In Umiken konnte ein Jungtier erfolgreich aus den Fängen einer Katze befreit werden. Vorübergehend ist es in der Vogelpflegestation Lenzburg in Obhut. Die grösste Überlebenschance hätte das Küken aber, wenn die Mutter gefunden und das noch kleine Lebewese mit der Familie zusammengeführt werden könnte. Claudia Meier 04.05.2021, 19.30 Uhr

Das kleine Gänsesäger-Küken wurde am Montagnachmittag aus den Fängen einer Katze befreit. Bild: Zvg

An der Aarestrasse in Umiken konnte am Montagnachmittag zirka um 16 Uhr ein kleines Gänsesäger-Küken aus den Fängen einer Katze befreit werden. Wie die Finderin Maja Loncarevic berichtet, wurde das Jungtier auf die Vogelpflegestation in Lenzburg gebracht.

«Offensichtlich war das Küken schon im Verlaufe des Nachmittags von Fussgängern allein auf der Aarestrasse gesichtet worden. Es muss also schon vorher den Anschluss an seine Familie verloren haben», fügt Loncarevic an.

Orange-braune Krone als Hauptmerkmal

Die Vogelpflegestation Lenzburg habe darum gebeten, alles zu versuchen, die Gänsesäger-Mutter und ihre Gruppe zu finden, damit das Küken nach zwei bis drei Tagen Pflege und Stärkung auf der Vogelstation wieder mit der Familie zusammengeführt werden könnte.

Eine Gänsesäger-Mutter mit ihren Jungen. Symbolbild:

Getty Images

Die Gänsesäger, die laut der Vogelwarte Sempach bei uns alle Schwimm- und Tauchenten an Grösse übertreffen und in Baumhöhlen, Felsnischen oder Gebäuden ihren Brutort haben können, hat Loncarevic in Brugg und Umiken zwar noch nie gesehen. Sie sollten aber auffallen wegen ihrer orange-braunen Krone, sagt sie.

Fussgänger und Hündeler werden deshalb gebeten, Ausschau zu halten und telefonisch oder per SMS Meldung zu machen an die Nummer 076 502 71 30, damit die Vogelpflegestation Lenzburg das Küken wieder zurückführen könnte. So hätte das Jungtier die grösste Überlebenschance. Gänsesäger können bis zu 15 Jahre alt werden.