Brugg: So feiert die Stadtmusik Brugg ihr 175-Jahr-Jubiläum

Brugg «Ein Wettbewerb soll das Publikum dazu anspornen, dem Marsch einen prägnanten Namen zu geben», sagt der Präsident der Stadtmusik Vereinspräsident Walter Telser verrät vor dem Jubiläumskonzert am 20./21. November, warum er sich für das Orchester einsetzt und welche Herausforderungen auf die Stadtmusik Brugg in Zukunft warten. Ina Wiedenmann 16.11.2021, 05.00 Uhr

Seit einem Vierteljahrhundert ist Walter Telser bei der Stadtmusik Brugg. Ina Wiedenmann

(6. November 2021)

Erwartungsvoll blickt Walter Telser auf das orangefarbene Programmheft des Jubiläumskonzerts. 25 Jahre ist er schon bei der Stadtmusik Brugg und hat mit ihr turbulente Zeiten erlebt. Seit 22 Monaten vermisst er – pandemiebedingt – die Konzertatmosphäre. Jetzt ist es wieder soweit. Die Stadtmusik Brugg hat das stolze Alter von 175 Jahren erreicht und möchte dieses Jubiläum gebührend feiern. Gemeinsam mit dem Orchesterverein Brugg gestaltet sie einen festlichen Konzertabend im Campussaal Brugg-Windisch.

Mit der Neuuniformierung 1978 verschwand das militärische Erscheinungsbild der Stadtmusik Brugg. zvg

Walter Telser (56) liebt es, etwas auf die Beine zu stellen und zu organisieren. Daher hat der Querflötenspieler in der Stadtmusik Brugg vor knapp zehn Jahren die Rolle des Präsidenten übernommen. Vorher war er Kassier. Sein Engagement für eine Gemeinschaft kommt nicht von ungefähr. «Ich war schon Abteilungsleiter bei den Pfadfindern Brugg und Präsident vom Aargauer Pfadiverband. Ausserdem gab ich Jugend- und Sportkurse», erklärt Telser strahlend, während er seinem Gegenüber aufmerksam und hellwach in die Augen schaut. Man spürt förmlich seine Energie und dass er gewohnt ist, Menschen um sich zu haben.

Heute zählt die Stadtmusik noch 24 Mitglieder

Denen begegnet Telser beruflich weltweit. Bei Swissair absolvierte er die Luftverkehrslehre, was heute einer kaufmännischen Lehre im Verkehrsbereich entspricht. Der schlanke Swissair-Container aus Aluminium in seinem Wohnzimmer erinnert an diese Zeit. «Ich war damals auch in der Swissair Band», erzählt Telser rückblickend und scheint sich im Stillen an schöne Auftritte zu erinnern. Nach einer Weiterbildung an der Fachhochschule wechselte er beruflich zu Mammut-Bekleidung. Inzwischen ist er bei «Mitsubishi Chemical Advanced Materials AG» weltweit für das Finanzmodul des ERP Systems verantwortlich.

In den 1930er-Jahren zählte die Stadtmusik mehr Mitglieder als heute. zvg

Obwohl die Stadtmusik Brugg mit ihren 24 Mitgliedern seit längerem Nachwuchssorgen umtreiben, möchte das Orchester eigenständig bleiben, ist aber trotzdem offen für Zusammenarbeit mit anderen Musikvereinen. Telser sagt:

«Wir wollen bewusst unsere Blasorchester-Tradition leben, arbeiten und proben projektorientiert und spielen auch konzertante Literatur.»

Seit seinem 12. Lebensjahr macht er Musik. «In einem Orchester wird Gemeinschaft gelebt», erklärt er seine langjährige Leidenschaft und fügt hinzu: «Wir sind zusammen im Takt». Wenn für ein Konzert «Not am Mann» ist, wird das Orchester häufig von der Musikgesellschaft Riniken ergänzt.

Jüngere Spielerinnen und Spieler werden behutsam integriert

Die Geschichte der Stadtmusik Brugg begann 1846 und wird von Walter Telser seit einem Vierteljahrhundert mitgeprägt. Sein rotes und schwarzes Jackett mit altem Vereinslogo stammen aus einer Zeit, als Uniformen noch einen wichtigeren Stellenwert für das Orchester hatten.

Hier trägt Walter Telser die Konzertuniform der Stadtmusik Brugg. Ina Wiedenmann

(6. November 2021)

Heute sind sie legerer gekleidet und tragen zur schwarzen Hose ein weisses Hemd beziehungsweise eine weise Bluse mit dem Logo der Leier am Kragen. Darüber ziehen sie eine schwarze Weste. Fertig ist die Orchesterbekleidung. Damit sind sie optisch flexibler, wenn die Stadtmusik Aushilfsmusikerinnen und -musiker benötigt, meint dazu der Präsident.

Die Stadtmusik Brugg und die Musikgesellschaft Riniken bei ihrem gemeinsamen Auftritt im August 2019 am Stadtfest Brugg.

Die Proben für das Jubiläumskonzert laufen auf Hochtouren. Walter Telsers Bruder Erwin erklärt:

«Es ist erstaunlich, den Klangkörper eines Stücks das erste Mal zu hören und wie sich dieser in den Proben entwickelt.»

Erwin Telser gehört schon seit 1984 der Stadtmusik an. Für ihn ist es besonders schön, dass in einem Orchester Jung und Alt etwas zusammen unternehmen können. Beide wünschen sich, dass jüngere Spielerinnen und Spieler den Mut aufbringen, zur Stadtmusik zu kommen. Ältere sind natürlich auch jederzeit willkommen. Sie werden neue Mitglieder behutsam ins Orchester integrieren und spezielle Registerlehrer aufbieten, so der Präsident.

Der Dirigent komponierte während des Lockdowns einen Marsch

«Das Jubiläumskonzert wird der erste grössere Auftritt unseres neuen Dirigenten Martin Bütikofer sein», sagt Walter Telser.

Für Dirigent Martin Bütikofer ist das Jubiläumskonzert der erste grössere Auftritt mit der Stadtmusik Brugg. zvg

Dieser hat im Februar 2020 die Stadtmusik Brugg übernommen. Auf dem Programm, durch das der ehemalige Stadtammann Daniel Moser führen wird, stehen zehn Werke, darunter auch ein Fragezeichen-Marsch. Das noch namenlose Stück wurde während des Lockdowns von Dirigent Bütikofer komponiert und wird am Konzert uraufgeführt. «Ein Wettbewerb soll das Publikum dazu anspornen, dem Marsch einen prägnanten Namen zu geben», weist Telser auf die entsprechende Seite im Programmheft hin. Dann schliesst er das Heft und hofft, dass möglichst viele Zuhörerinnen und Zuhörer mit der Stadtmusik Brugg feiern werden.

Jubiläumskonzert 175 Jahre Stadtmusik Brugg Samstag, 20. November, 20 Uhr, und Sonntag, 21. November, 17 Uhr, Campussaal Brugg-Windisch. Eintritt frei, Kollekte. Zertifikatsanlass.