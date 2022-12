Willi Wengi tritt aus der Fiko der Einwohnergemeinde Brugg zurück

Brugg Ein Vierteljahrhundert reicht: Willi Wengi verlässt die Finanzkommission der Einwohnergemeinde und spricht über die wichtigsten strategischen Entscheide Keiner politisiert schon so lange im Brugger Stadtparlament wie der FDPler Willi Wengi. Wenn es um die Finanzen geht, führt kein Weg am 68-Jährigen vorbei. Jetzt gibt er ein Amt ab, behält aber noch einige. Claudia Meier Jetzt kommentieren 29.12.2022, 05.00 Uhr

Willi Wengi politisiert weiterhin für die FDP im Einwohnerrat Brugg, dem er seit 1994 angehört. zvg

In Brugg gibt es kaum eine Einwohnerratssitzung oder eine Ortsbürgerversammlung, an der Willi Wengi nicht das Wort ergreift. Im 50-köpfigen Stadtparlament ist er der Einzige, der seit dem letzten Jahrtausend, genau genommen seit dem 1. Januar 1994, im Amt ist. Der engagierte FDPler und pensionierte Personalleiter war auch schon Wahlkampfleiter und im Jahr 2015 Jugendfestredner.

Seit 1998 ist er Mitglied der beiden ständigen Finanzkommissionen (Fiko) in Brugg. Sowohl im Gremium der Einwohnergemeinde als auch in demjenigen der Ortsbürgergemeinde hatte respektive hat der Familienvater das Präsidium – jahrelang gleichzeitig – inne. Nun hat sich Wengi entschieden, per Ende Jahr aus der Fiko der Einwohnergemeinde zurückzutreten. Dies nachdem er dem neuen Fiko-Präsidenten Reto Bertschi (SP) seit Januar 2022 in der Übergangsphase begleitet hat.

Yvonne Buchwalder-Keller ist seit dem 1. Januar 2022 Einwohnerrätin in Brugg. zvg

An der Einwohnerratssitzung vom 20. Januar 2023 findet die Ersatzwahl für den Rest der Amtsperiode bis Ende 2025 statt. Die FDP will Wengis Sitz in der Fiko verteidigen und schlägt Einwohnerrätin Yvonne Buchwalder-Keller zur Wahl vor. Präsident Titus Meier von der FDP Stadt Brugg erklärt:

«Sie bringt als Finanzfachfrau das notwendige Wissen mit und aufgrund ihrer früheren Zugehörigkeit zum Einwohnerrat Windisch auch die nötige Erfahrung über die politischen Prozesse.»

Die 42-Jährige kandidierte letztes Jahr unter anderem für den Stadtrat und wurde neu in den Einwohnerrat gewählt.

Zwei Landkäufe zusammen mit der Gemeinde Windisch

Zurück zu Willi Wengi: Im Einwohnerrat Brugg und als Präsident der Fiko der Ortsbürgergemeinde wird er sich weiterhin engagieren. Zur Fiko der Einwohnergemeinde sagt er: «Über die Parteigrenzen hinweg haben wir super zusammengearbeitet. Auch wenn die Meinungen auseinander gingen, waren die Diskussionen immer sachlich.» In der Kommission lerne man zudem interessante Leute und – nicht selten – die Arbeit späterer Stadtratsmitglieder kennen.

Gerne erinnert sich Willi Wengi an wegweisende, strategische Entscheide, die während seiner Amtszeit in der Fiko gefällt wurden: Die Industriellen Betriebe Brugg seien in eine Aktiengesellschaft umgewandelt worden und zweimal habe man zusammen mit der Gemeinde Windisch Land gekauft.

Die Markthalle beim Bahnhof Brugg musste dem Campus-Neubau weichen. Archiv AZ

Das Markthalle-Areal sei eine Vorinvestition für den Campus-Neubau gewesen und das Schlachthaus-Areal für das Sportausbildungszentrum Mülimatt.

Das Sportausbildungszentrum Mülimatt in Brugg-Windisch wurde mit 135 in Veltheim vorfabrizierten Betonelementen erstellt. Claudia Meier

Anders als bei der Fusion mit Schinznach-Bad hat die Fiko laut dem FDPler auch mitgewirkt beim Zusammenschluss der Gemeinde Umiken mit der Stadt Brugg,

