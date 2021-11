Brugg: Kirche unterbricht nachts viertelstündlichen Glockenschlag

Brugg «Ein ernsthaftes Problem»: Die grossen Kirchen verzichten nachts auf den weltlichen Glockenschlag Die reformierte Kirchenpflege hat mit den Katholiken entschieden, die Kirchenuhren im Stadtzentrum nachts verstummen zu lassen. Sie fragten auch die Stadt an, den nächtlichen Glockenschlag beim Amtshaus einzustellen. Die Katholiken überlegen sich zudem Anpassungen bei der St. Marienkirche in Windisch. Claudia Meier Jetzt kommentieren 09.11.2021, 05.00 Uhr

Der nächtliche Glockenschlag der Stadtkirche Brugg hat näheren und ferneren Nachbarn den Schlaf geraubt. Claudia Meier

(8. November 2021)

Im letzten Jahr hat die reformierte Kirchenpflege in Brugg die katholische Kirchgemeinde angefragt, das Abschalten des nächtlichen Glockenschlags zu erwägen. Die beiden Kirchengemeinden haben sich dann nach Kontaktaufnahme mit der Stadt Brugg darauf geeinigt, dass die Turmuhren zwischen 22 Uhr abends und 6 Uhr morgens verstummen.

Die Rückseite der Stadtkirche Brugg. Claudia Meier

Am Aschermittwoch, 17. Februar, war es so weit. Die Kirchen im Stadtzentrum verzichten seither die Nacht durch auf den Stunden- und Viertelstundenschlag. Die reformierte Kirchgemeinde schrieb dazu im «BruggeWind»: «In der heutigen lauten Zeit macht es durchaus Sinn, wenn wir das Bedürfnis unserer näheren und ferneren Nachbarn nach nächtlicher Stille und Ruhe achten.» Tagsüber werde der Zeitschlag die Leute «weiterhin fröhlich» durch den Tag begleiten.

Das Leiden an geraubtem Schlaf machte betroffen

Nicht betroffen von der Abstellung sind die grossen Geläute zu den Gottesdiensten, Beisetzungen, Gebetszeiten sowie zum Einläuten von Sonn- und Feiertagen. «Die Kirchenpflege ist der Ansicht, dass die Kirche durch den Verzicht auf das nächtliche Glockenschlagen keinen Verlust erleidet», hiess es weiter. Und:

«Unser christlicher Glauben und der Versuch, aus dem Glauben heraus das Rechte zu tun, ist nicht von viertelstündlichen Glockentönen rund um die Uhr abhängig.»

Die ältesten Glocken ertönten seit mehr als einem halben Jahrtausend über Brugg zu Festen und Feiern. «Wir vertrauen darauf, dass man sie auch in Zukunft hören mag», so die Reformierten.

Trudy Walter ist in Brugg reformierte Kirchenpflegepräsidentin.

zVg

Auf Nachfrage der AZ, wer den Impuls zum Abschalten des nächtlichen Glockenschlags gegeben habe, sagt die reformierte Kirchenpflegepräsidentin Trudy Walter: «Die Anfragen wegen des nächtlichen Geläuts waren nicht kistenweise, aber doch zahlreich genug, dass wir uns zum Handeln veranlasst sahen. Das Leiden an geraubtem Schlaf, unter anderem von Kindern oder kranken Menschen, machte uns betroffen.»

Aufgrund von Schriftwechseln und Gesprächen mit Betroffenen habe die Kirchenpflege erkannt, dass ein ernsthaftes Problem bestehe. Der Zeitschlag der Kirchenuhr gehört laut Trudy Walter zum sogenannten «bürgerlichen Geläut», das als nichtsakrale Nebenaufgabe der Kirche dem öffentlichen Interesse mit weltlichem Zwecke diene. Es zeige nur die Stunden und die Viertelstunden an und verweise nicht auf religiöse Veranstaltungen oder Gebetszeiten.

In Windisch gehen nun die Katholiken über die Bücher

Hans Schilling ist Kirchenpflegepräsident der katholischen Kirchgemeinde Brugg.

zVg

Kirchenpflegepräsident Hans Schilling von der katholischen Kirchgemeinde verweist auf die sehr gute Zusammenarbeit mit der reformierten Kirchgemeinde in Brugg. Bei den Katholiken habe es in Brugg pro Jahr etwa ein oder zwei Beschwerden wegen des Kirchengeläuts gegeben, aber nie wegen des nächtlichen Glockenschlags. Hans Schilling ergänzt:

«Das Kirchengeläut steht nicht zur Diskussion, dies auch aufgrund mehrerer Gerichtsentscheide. Als die Reformierten uns aber kontaktierten, den Glockenschlag nachts einzustellen, waren wir offen.»

Daraufhin haben die beiden grossen Kirchgemeinden die Stadt Brugg angefragt, ob sie die Amtshausglocke nachts auch gleich abstellen möchten. Doch die Stadt wollte ihre Tradition nicht aufgeben.

Bei der katholischen St. Marienkirche in Windisch wird aktuell auch das Einläuten am Sonntagmorgen früh intern hinterfragt. Claudia Meier

(8. November 2021)

Auch in Windisch sind schon erste Überlegungen zu diesem Thema angestellt worden, aber es ist noch nichts entschieden. Anders als in Brugg ist der Turm der katholischen Kirche neben dem Amphitheater offen, die Glocken sind entsprechend gut zu hören. Hans Schilling fügt an:

«Es gibt Rückmeldungen von mehreren Anwohnern, die sich an den Glocken stören. Wir sind deshalb intern daran, den nächtlichen Glockenschlag und das Einläuten am Sonntagmorgen früh zu hinterfragen.»

Alle anderen Kirchen im katholischen Pastoralraum Region Brugg-Windisch haben sowieso kein Geläute oder Glockenschlag in der Nacht.

«Schlagunterbrechung stellt erheblichen Eingriff dar»

Der Brugger Stadtrat ist im vergangenen Dezember laut Stadtschreiber Matthias Guggisberg zum Schluss gekommen, «dass die Uhr und das Glockenwerk des Amtshauses historische Anlagen sind und weiter erhalten und betrieben werden sollen».

Der Stadtrat Brugg hat beschlossen, auf einen Eingriff ins Uhr- und Glockenwerk beim Amtshaus zu verzichten. Claudia Meier

(27. August 2021)

Ein Umbau für die Schlagunterbrechung während der Nacht stelle einen erheblichen Eingriff in das Uhr- und Glockenwerk dar. Da keine Beschwerden in Bezug auf Störung der nächtlichen Ruhe bekannt sind, besteht aus Sicht der Stadt kein Änderungsbedarf. Der Glockenschlag beim Amtshaus erfolgt zur vollen Stunde. Die Anzahl Stunden entspricht Tag und Nacht den Anzahl Schlägen.

