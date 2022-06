Brugg: Teilnehmerin kritisiert Verpflegung auf Seniorenausflug

Brugg «Ein Armutszeugnis für die reiche Stadt»: Teilnehmerin stört sich an «mickriger» Verpflegung auf dem Seniorenausflug Dass die Stadt von einem geselligen Anlass mit einem «feinen Mittagessen» berichtete, liess eine Frau aufhorchen. Sie nahm zusammen mit über 270 weiteren Reiselustigen am Seniorenausflug teil und erzählt, was sie vermisst hat. Claudia Meier Jetzt kommentieren 09.06.2022, 05.00 Uhr

Am Brugger Seniorenausflug 2022 haben über 270 Betagte teilgenommen. Die Gesamtkosten für die Stadt beliefen sich auf 29'300 Franken. zvg

Die Stadt Brugg hatte am 18. Mai – nach zwei Jahren Corona-Zwangspause – wieder zum Seniorenausflug eingeladen, diesmal mit dem Ziel Zugersee. Rund 270 Bruggerinnen und Brugger versammelten sich vor dem Storchenturm zum Ausflug. In einer Mitteilung knapp zwei Wochen später schrieb die organisierende Abteilung der Sozialen Dienste Brugg von einem «feinen Mittagessen», das die Gruppe auf zwei Schiffen genossen habe.

Prompt meldete sich eine knapp 80-jährige Teilnehmerin bei der AZ und machte ihrem Ärger Luft. Das sei kein «feines Mittagsessen» gewesen, sondern ein «mickriges» Zobig-Plättli mit Salat in der Mitte, einem kleinen Würstchen sowie wenig Salami, Aufschnitt und Käse. Als sie Salatsauce verlangte, sei keine zur Verfügung gestanden, erzählt die aufgebrachte Bruggerin. Und fährt fort:

«Wenn man noch ein Dessert wünschte, hätte man dieses selber bezahlen müssen. Zudem wäre es zeitlich wohl eher knapp geworden.»

Die Seniorin, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen möchte, stört sich insbesondere daran, dass man mit 270 Betagten erst am Mittag um 12 Uhr in Brugg abreist und die Verpflegung auf dem Ausflug eher knausrig ist. Von so vielen anderen Gemeinden habe sie gehört oder gelesen, dass der Seniorenausflug den ganzen Tag daure, ein wirklich «feines Mittagessen» mit Dessert offeriert werde und es zudem noch einen Kaffee- oder Zobig-Halt gebe.

Seit 20 Jahren findet der Ausflug am Nachmittag statt

Die Kritikerin, die seit 50 Jahren in Brugg wohnt, spricht von einem Armutszeugnis für die reiche Stadt. Auf den normalerweise jährlich stattfindenden Ausflug werden von der Stadt Brugg jeweils alle über 75-Jährigen eingeladen. Die Teilnehmerin war schon vor der Corona-Zwangspause mehr als einmal mit von der Partie.

Auf die Kritik angesprochen, teilt Stadtschreiber Matthias Guggisberg mit:

«Der Stadtrat Brugg bedauert es, wenn es in Zusammenhang mit dem Seniorenausflug 2022 zu Unzufriedenheit kam.»

Der Essensgeschmack sowie das Empfinden der Portionengrösse seien aber genauso individuell wie das gesamte persönliche Reiseerlebnis. Bei einem Ausflug mit einer derart grossen und heterogenen Gruppe sei es auch bei der Planung kaum möglich, alle auf einzelne Personen bezogenen Bedürfnisse abschliessend zu befriedigen.

Seniorenausflug der Stadt Brugg auf dem Zugersee: Melanie Saridis und Marco Jelecevic begleiteten die Reise und freuten sich auf die Mahlzeit. zvg

In den letzten 20 Jahren habe der Anlass immer am Nachmittag stattgefunden, erklärt die Stadt. Es sei vorstellbar, dass ein ganztägiger Ausflug die Teilnehmerzahl einschränken würde. Guggisberg präzisiert:

«Gerade in diesem Jahr waren die Spitex sowie die Begleitpersonen wieder sehr stark gefordert. Auftretende Schwächezustände und Fälle von Ohnmacht machen deutlich, dass aufgrund des Gesundheitszustands und der vorhandenen Energie eine ganztägige Reise wohl einige Reisewillige ausschliessen würde.»

Entsprechend und weil diesbezüglich auch nie Kritik aufkam, sei der halbtägige Ausflug bisher unverändert beibehalten worden.

Die Schiffsküche war nicht in Betrieb

Mit den fusionierten Brugger Ortsteilen und dem Bevölkerungswachstum sind grundsätzlich immer mehr Leute zum Seniorenausflug eingeladen. Die enorme Gruppengrösse von gegen 300 Teilnehmenden mit unterschiedlichem Gesundheitszustand stellt für die Organisatoren der Reise – die Sozialen Dienste Brugg – eine grosse Herausforderung dar. Die konkrete Wahl des Reiseziels fällt laut Stadtschreiber Guggisberg entsprechend meist mehr aufgrund der konkreten Realisierungsmöglichkeit als aufgrund des Budgets.

Die Brugger Seniorinnen und Senioren machten eine Schifffahrt auf dem Zugersee. zvg

Aufgrund der hohen Teilnehmerzahl musste dieses Jahr kurzfristig ein Extraschiff gebucht werden. Da die Zugersee Schifffahrt mit einem Caterer arbeitet, sind die kalten Teller auf dem Schiff laut Matthias Guggisberg fertig angeliefert worden. Entsprechend waren die Schiffsküchen gar nicht in Betrieb und der Wunsch nach mehr Salatsauce konnte wohl leider nicht erfüllt werden. Stand heute handle es sich aber um eine Einzelkritik.

Künftig will die Stadt auch ein Dessert offerieren

Ein Blick in die Statistik der Brugger Seniorenausflüge zeigt, dass die Teilnehmerzahl in der Vergangenheit zwischen 178 (im 2016) und dem diesjährigen Teilnehmerrekord schwankte. Mit Gesamtkosten von 29'300 Franken für die Stadt verursachte der Ausflug an den Zugersee mit 105 Franken die höchsten Pro-Kopf-Ausgaben in den letzten zehn Jahren.

Abgesehen von den Auslagen für Desserts und für alkoholhaltige Getränke übernahm die Stadt Brugg alle Kosten des Seniorenausflugs. Laut Stadtschreiber Guggisberg hatte Stadtammann Barbara Horlacher (Grüne), welche den Ausflug begleitete, schon am Reisetag spontan verkündet, dass in Zukunft von der Stadt auch noch ein Dessert offeriert werden soll.

