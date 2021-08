Roger Brogli kandidiert in Brugg als parteiloser Stadtrat

Brugg Ehemalige Werkdienst-Chef kandidiert als Stadtrat: «Ich bin der Kandidat für das Fussvolk» Roger Brogli kandidiert zwar als Parteiloser bei den Gesamterneuerungswahlen am 26. September, kann aber bekannte Unterstützer vorweisen. Er spricht über seine Motivation und Erfolge, die er im Prophetenstädtchen erzielen konnte. Claudia Meier 07.08.2021, 05.00 Uhr

Wird der Parteilose im Herbst in die Brugger Regierung gewählt, ist Roger Brogli bald regelmässig im Stadthaus anzutreffen. Bild: Claudia Meier

(6. August 2021)

Im Mai liess sich der 63-Jährige in Brugg frühpensionieren, nun weibelt Roger Brogli um Stimmen für den ersten Wahlgang der Gesamterneuerungswahlen am 26. September. Als ehemaliger Werkdienst-Chef hat er in den vergangenen 33 Jahren etwa zehn Stadträte als Vorgesetzte erlebt und an der Podiumsveranstaltung im Herbst 2017 die vielen Versprechen der Stadtratskandierenden gehört.

Vieles, was die Politiker damals erzählten oder auf Plakaten verbreiteten, bewahrheitete sich – aus unterschiedlichen Gründen – nicht. Brogli machte sich seither immer wieder Gedanken, warum die Weiterentwicklung der Infrastruktur in seinem geliebten Brugg stockt und ob er im Stadtrat nicht einen substanziellen Beitrag leisten könnte. Nachdem er dann auch noch von verschiedenen Leuten auf eine Stadtratskandidatur angesprochen wurde, stand für Roger Brogli fest, dass er diese ­Herausforderung annehmen will.

Der Vater riet ihm, keiner Partei beizutreten

Dass er als Parteiloser zu den Wahlen antritt, erklärt Brogli so: «Mein Vater war Tiefbauchef in Lenzburg. Er riet mir, mich nicht in einer Partei zu engagieren, um die Unabhängigkeit zu bewahren.» Daran hält sich der gelernte Strassenbauer und Maurer, der viele Weiterbildungen absolviert hat, nach wie vor. «Ich will der Wählerschaft mit meiner Kandidatur eine weitere Möglichkeit geben. Leute, die mich schätzen, sollen mich wählen», sagt Roger Brogli.

Der 63-Jährige ist überzeugt, dass einige Abteilungen intensiv geführt werden müssen, was Zeit erfordere. Er ergänzt:

«Als Frühpensionierter verfüge ich über Zeit, die vielen Stadträten fehlt.»

Brogli hat in seinem Berufsleben schon oft erlebt, dass man mit guter und wertschätzender Zusammenarbeit viel bewegen kann.

Die marode WC-Anlage in der Bahnhofunterführung muss saniert werden

Im Stadtrat würde er gerne einen Beitrag leisten, damit das Areal rund um den Bahnhof- und Neumarktplatz wieder attraktiver wird. Die marode WC-Anlage in der Bahnhofunterführung (gegenüber Migrolino) sollte seiner Meinung nach umfassend saniert werden, falls die Neugestaltung der Passage und des Platzes noch mehrere Jahre dauern sollte.

Roger Brogli zeigt die Mauer, die vor über 30 Jahren nur einfach errichtet wurde, weil sie bald einem Neubau weichen würde. Bild: Claudia Meier

(6. August 2021)

Der frühere Werkdienst-Chef zeigt auf eine kleine Stützmauer neben dem Parkplatz hinter der «Alten Post». Es war in seinen Anfangszeiten, als es darum ging, eine Mauer zu erstellen, um anstelle der Böschung zwei zusätzliche Parkfelder zu realisieren. Günstig sollte der Bau sein, denn bald müsse der Platz dem Neubau für der Verwaltung weichen, habe es vor über 30 Jahren geheissen, so Brogli.

Er hat drei Sozialhilfebezügern zu einer Anstellung verholfen

Der Parteilose hält fest, dass es ihm nicht nur um mehr Schwung bei Bau- und Infrastrukturprojekten gehe. Auch das Soziale sei ihm wichtig. Stolz erzählt er, dass drei Sozialhilfeempfänger nach Arbeitseinsätzen im Werkdienst wieder eine Anstellung im ersten Arbeitsmarkt gefunden haben. Der Stadtratskandidat sagt:

«Das tönt nach wenig, aber wenn man die Ersparnis in der Sozialhilfe betrachtet, ist es doch ein beträchtlicher Betrag, für den der Steuerzahler nicht mehr aufkommen muss.»

Statt auf Standaktionen setzt Roger Brogli für seinen Wahlkampf auf individuelle Gespräche. So haben ihm etwa schon der ehemalige Stadtammann Rolf Alder (FDP), der Apotheker Max Kuhn, die Kulturenthusiastin Brigitte Perren sowie ehemalige Lehrlinge, die Unterstützung zugesichert. Brogli, der noch immer im Lehrlingswesen aktiv ist, sagt, er engagiere sich immer für die kommende Generation. Er bezeichnet sich als Kandidat für das Fussvolk und nicht nur für die obersten 1000 Einwohner.