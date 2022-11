Djamal Mouméne aus Brugg veröffentlicht seine erste EP

Musik Auf einer Reise zwischen Buddhismus und Inspiration: Brugger Musiker bringt erstmals eigene Songs raus Djamal Moumène veröffentlicht seine erste EP mit dem Soloprojekt waters blend. Der 29-Jährige spielt nebenbei in Bands und gibt als Musiklehrer Gitarrenunterricht. Noah Merz Jetzt kommentieren 09.11.2022, 05.00 Uhr

Djamal Moumène veröffentlich seine erste EP mit dem Soloprojekt waters blend. Noah Merz

«Die Veröffentlichung meiner Lieder ist für mich ein wenig surreal», verrät Djamal Moumène hinsichtlich seiner ersten EP, eine Art verkürztes Album. Ab 11. November werden die Lieder seines Soloprojekts waters blend auf verschiedenen Musikportalen wie Spotify und Apple Music erhältlich sein.

Dass es überhaupt so weit kam, war der langandauernden Coronapandemie geschuldet, die haufenweise Zeit versprach. Um nicht in Langeweile zu versauern, nutze der 29-Jährige die freien Tage und Wochen für neue Projekte.

Coronazeit war Auslöser für das Soloprojekt

Schon vor der Pandemie spielte Moumène auf Konzertbühnen. Damals noch als Mitglied der Band M:un, welche im letzen Frühling aufgelöst wurde. Nebenbei engagierte sich der Absolvent eines Masterstudiums in Jazzgitarre in weiteren Bands und arbeitete mit einzelnen Künstlerinnen und Künstlern zusammen.

Als 2020 die Pandemie in der Schweiz ihren Anfang nahm, schadete diese auch Djamal Moumènes Musikkarriere. Unzählige Projekte mussten angesichts der auferlegten Personenbeschränkungen des Bundes und Konzertverboten begraben werden.

Anstatt sich in der Ungewissheit zu verkriechen, legte er den Fokus im Frühling 2020 auf das Produzieren, Aufnehmen und Bearbeiten von Musik. Davor war er lediglich mit einer Gitarre vor Publikum aufgetreten. Nun fing Moumène erstmalig an, Lieder zu komponieren und zu singen.

Das Cover der neuen EP ziert einen violetten Hintergrund. zvg

Dementsprechend lernte er auf der Internetplattform Youtube durch Erklärvideos das Bedienen einer Digital Audio Workstation und eines Software-Audio- sowie Midisequenzers. Das ermöglichte ihm, selbstständig Musik zu machen.

Buddhismus und Kae Tempest sind wichtig

Inspirierend für das Entwickeln seiner Lieder seien für ihn Kae Tempest, James Blake und Sevdaliza. Moumène ergänzt:

«Ich mag den schaurigen und dunklen Musikstil von Sevdaliza.»

Während der Pandemie trug zudem sein wachsendes Interesse am Buddhismus zur Gestaltung seiner Lieder bei. «Ich bin nicht gläubig, nur begeistert von den Bildern und Sprichwörtern, die im Buddhismus Platz einnehmen», so Moumène

Anhand buddhistischer Fabeln und Metaphern kreierte Moumène drei seiner fünf Singles. Hierbei waren die Lieder von Kae Tempest wegweisend zur Fertigstellung seiner zwei weiteren Singles. Djamal Moumène nutze dabei einzelne Textstellen von Tempest. Diese wurden schliesslich vom Englischen ins Spanische übersetzt und mit eigenen Textideen in einen spanischen Song ausgearbeitet. Der Brugger schildert:

«Es war für mich eine Therapieform, eigene Songs zu schreiben, weil dabei meine Gefühle zu Worte wurden.»

Gemäss dem Songwriter geniesse man seine Lieder am besten bei warmen Wetter und gleichzeitig rieselndem Regen.

Nicht nur als Musiker unterwegs

Das Songwriting alleine finanziert seinen Unterhalt und die Wohngemeinschaft mit seinem Bruder in der Brugger Altstadt dennoch nicht. Nebenbei arbeitet der Gitarrist jeweils montags und dienstags als Gitarrenlehrer an der Kantonsschule Baden und in einem gemieteten Bandraum am selben Ort. Darin bereitet sich auch die neue Band waters blend für Songs und Auftritte vor.

Im März 2022 gründete Moumène mit Paula Cadonau, Alex Merz und Ursula Bachmann aus der Musikszene die Band. Das Trio unterstützte Moumène, instrumental und gesanglich bei seinem Soloprojekt. Sie hatten bereits im Sommer in Oerlikon, im Kulturhaus Odeon in Brugg, in der Barfussbar in Zürich und im Kulturzentrum Galvanik in Zug die neue EP dem Publikum bekannt gemacht.

Die Tour wird am 30. November an einem noch nicht bekannten Ort in Zürich fortgesetzt. Der Standort wird allen Besuchenden wenige Stunden vor dem Auftritt per E-Mail bekannt gegeben. Einige Tage später tritt die vierköpfige Gruppe zum Jahresabschluss im Werkk in Baden auf.

Für nächstes Jahr sind soweit 14 Lieder geschrieben. Davon sind fünf für die zweite EP vorgesehen. Diese soll schon 2023 erscheinen.

