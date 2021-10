Brugg: Drogerie zieht im Frühling 2022 vom Neumarkt weiter

Brugg Drogerie Neumarkt zieht im Frühling 2022 aus dem Einkaufszentrum aus Am 2. Mai nächsten Jahres wird in Brugg die Drogerie Neumarkt in die Apotheke Lindenplatz integriert. Inhaber Rolf Krähenbühl spricht über die Beweggründe und die Änderungen. Claudia Meier Jetzt kommentieren 22.10.2021, 05.00 Uhr

Im Frühling 2022 wird die Drogerie Neumarkt das Licht im Brugger Einkaufszentrum definitiv löschen. Claudia Meier

Die Drogerie im ersten Untergeschoss des Neumarkt 1 – gleich vor der Rolltreppe – ist eines der kleinsten Geschäfte im Brugger Einkaufszentrum. Der Umstand, dass nächstes Jahr der Mietvertrag ausläuft, hat Inhaber Rolf Krähenbühl bewogen, über die Bücher zu gehen und eine Auslege zu machen.

Der 57-jährige Apotheker hatte die Drogerie am erwähnten Standort im Jahr 2010 von Hans Peter Wörndli übernommen, der damals im Nachbargebäude eine Gesundheitspraxis gründete.

Rolf Krähenbühl ist Inhaber der TopPharm Apotheke am Lindenplatz und der Drogerie Neumarkt in Brugg. Claudia Meier

Jetzt hat sich Rolf Krähenbühl, der nur wenige Meter vom Neumarkt entfernt die TopPharm Apotheke am Lindenplatz führt, entschieden, die Drogerie im Einkaufszentrum zu schliessen und zu zügeln.

Per 2. Mai 2022 wird die Drogerie in die Apotheke am Lindenplatz integriert. Diese Neuigkeit erfährt die Kundschaft in der Drogerie seit Anfang Monat im persönlichen Gespräch.

Sämtliche Mitarbeitende werden übernommen

Mit der Fusion der beiden Geschäfte können Synergien beim Einkauf und in der Personalplanung genutzt werden. Inhaber Rolf Krähenbühl ergänzt:

«Das Zusammenführen der beiden Sortimente bringt auch viele Vorteile für unsere Kundschaft.»

Denn bisher sei es regelmässig vorgekommen, dass man Kundinnen und Kunden für ein spezielles Produkt in das andere Geschäft habe schicken müssen. Die Drogerie hat ihren Fokus auf Natur- und Reinigungsprodukte gerichtet. Am neuen Arbeitsplatz dürfen sich die Drogerie-Angestellten ausserdem auf Tageslicht freuen.

«Es gibt keine Entlassungen. Ab dem nächsten Sommer werden wir jedoch nicht mehr vier, sondern nur noch drei Ausbildungsplätze anbieten», fährt Krähenbühl fort. Ob das mehr angehende Drogistinnen oder Pharma-Assistenten seien, hänge von der Nachfrage ab. Die Geschäftsführerin vom Neumarkt ist künftig für das Drogerie-Team am Lindenplatz zuständig.

Mit baulichen Massnahmen wird die Verkaufsfläche grösser

Den Fachkräftemangel bekommen auch die Apotheken und Drogerien immer mehr zu spüren. Dass frisch ausgebildetes Personal dem Beruf noch ein paar Jahre die Treue halte, komme immer seltener vor. «Unser Apotheken-Team freut sich sehr auf die Zusammenarbeit mit den Drogistinnen und die Sortimentserweiterung», sagt Rolf Krähenbühl, der als Apotheker auch noch an der Notfall-Apotheke Süssbach an der Fröhlichstrasse beteiligt ist.

Rolf Krähenbühl steht vor der TopPharm Apotheke am Lindenplatz und sagt: «Am äusseren Erscheinungsbild wird sich nichts ändern.» Claudia Meier

Damit sich am Lindenplatz die insgesamt 18 Mitarbeitenden wohl fühlen und das Sortiment aufgestockt werden kann, sind bauliche Massnahmen unumgänglich. Im vorderen Teil der Apotheke wird ein Ladentisch neu platziert, und im hinteren Teil wird mit dem Verschieben einer Wand mehr Platz für Gestelle gewonnen. «Nur die Treppe in der Mitte des Geschäfts kann nicht eliminiert werden», so der Inhaber.

Was im Neumarkt mit den Räumlichkeiten der Drogerie passieren wird, kann die Immobilienverwalterin Privera zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen

