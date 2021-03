Brugg Drei Monate nach dem Start: So läuft es im Bundesasylzentrum in den Militärhallen Über 700'000 Franken hat das Staatssekretariat für Migration in die militärischen Hallen an der Ländistrasse investiert. Die Unterkunft die für bis 230 Männer vorbereitet wurde, steht aktuell fast leer und muss doch unterhalten sowie begleitet werden. Claudia Meier 13.03.2021, 05.00 Uhr

Das neue Bundesasylzentrum in Brugg wurde am 30. November 2020 in neben einem Wohnquartier Betrieb genommen. Bild: Alex Spichale

(27. November 2020)

Ende November letzten Jahres wurden die ersten 40 Asylbewerber von einer Unterkunft in der Region Zürich ins neu eröffnete Bundesasylzentrum (BAZ) an der Ländistrasse in Brugg verlegt. Ansteigende Asylgesuchszahlen und die geltenden Empfehlungen des Bundes zum Schutz vor einer Covid-19-Ansteckung machten zusätzliche temporäre Unterbringungskapazitäten notwendig.

Das BAZ in Brugg ist maximal drei Jahre in Betrieb und kann bis 230 Männer aufnehmen. «Aktuell sind 18 Personen im BAZ Brugg untergebracht», sagt Sprecher Reto Kormann vom Staatssekretariat für Migration (SEM). Da derzeit alle diese Männer weder mit dem Coronavirus infiziert sind noch in Quarantäne sein müssen, dürfen sie sich auch ausserhalb der Anlage frei bewegen. Der SEM-Sprecher fährt fort:

«Der Betrieb läuft

ordnungsgemäss und gut.»

Reklamationen hat es seit einigen Wochen keine mehr gegeben. Im Februar war eine Sitzung mit der von der Stadt Brugg und der Bevölkerung geforderten Begleitgruppe vorgesehen. Doch diese fand nicht statt. «Sie wurde aufgrund der aktuellen Situation verschoben», erklärt Kormann. Die Sitzung werde durchgeführt, sobald Treffen von Gruppen dieser Grössenordnung wieder erlaubt und angezeigt seien.

Die Polizei konnte keine Delikte feststellen

Auch die Kantonspolizei Aargau zieht eine positive Bilanz zum BAZ-Betrieb. Sprecher Bernhard Graser sagt: «Seit Mitte Januar wurde die Polizei drei Mal ins Bundesasylzentrum aufgeboten, um Überprüfungen vorzunehmen. In allen Fällen konnten keine Delikte festgestellt werden.»

Nachdem in der Anfangsphase vereinzelt Interventionen erfolgten, seien seit Mitte Dezember 2020 keine solche Einsätze mehr notwendig gewesen. Die Zusammenarbeit mit dem Sicherheitsdienst und dem Betreuungsdienst vor Ort funktioniert laut der Kantonspolizei sehr gut. Zur Erinnerung: Mitte Dezember mussten elf Männer, die sich nach einem positiven Coronafall nicht an die Quarantänebestimmungen hielten, sofort in die Asylregion Zürich zurückgeführt werden.

Der Schlafsaal in den militärischen Hallen in Brugg soll noch in kleinere Raumabschnitte unterteilt werden. Bild: Alex Spichale

(27. November 2020)

Seit der Inbetriebnahme des BAZ in den militärischen Hallen gab es einige Anpassungen: So wurde der von Anwohnern verlangte Sichtschutz an den Fenstern angebracht, die IT-Infrastruktur verbessert sowie kleinere bauliche Arbeiten erledigt. Dazu gehören laut dem SEM-Sprecher die Befestigung des Fusswegs und des Zauns sowie die Isolation der Radiatoren zur Reduktion von Lärmemissionen.

Die Mahlzeiten werden im Campus Brugg-Windisch zubereitet

Nach wie vor geplant ist, die Sektoren in den Hallen in kleinere Raumabschnitte zu unterteilen. Die Schlaf- und Duschbereiche befinden sich im Erdgeschoss und die Aufenthaltsräume im Obergeschoss.

Verpflegt werden die 18 Männer weiterhin mit Mahlzeiten aus der Küche im Campus Brugg-Windisch. Denn nach der Durchführung des ordentlichen Verfahrens im Rahmen der öffentlichen Ausschreibung hat laut Kormann die SV (Schweiz) AG den Zuschlag bis Ende Februar 2022 erhalten.