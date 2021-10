Trotz Militär-Ausgang: Brugger Restaurants verdienen weniger

Brugg «Dieses Jahr konnten wir vom Militär nicht richtig profitieren» – obwohl der Ausgang wieder stattfindet, sinken die Umsätze der Restaurants Die Kundschaft aus der Genieschule 73 ist für die Restaurationsbetriebe der Brugger Altstadt eine wichtige Einnahmequelle. Wie stark die Verdienste zurückgingen und welchen Einfluss die Zertifikatspflicht hatte. Carla Honold Jetzt kommentieren 11.10.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Seit dem Sommer können Armeeangehörige wieder regelmässig in den Wochenendurlaub sowie in den Ausgang. Symbolbild: Walter Schwager

Rund 470 Angehörige der Armee leisten gemäss Wolfram Werder, Oberstleutnant im Generalstab, zurzeit ihren Dienst auf dem Waffenplatz Brugg. Werder ist stellvertretender Kommandant der Genieschule 73, deren Kommando in Brugg stationiert ist.

Während des Ausgangs strömen jeweils zahlreiche Militärangehörige in die Restaurants der Brugger Altstadt. Dies ist aufgrund der Corona-Schutzmassnahmen erst seit dem 20. Juli wieder möglich. Zuvor galt eine Ausgangssperre. Werder erklärt:

Auf dem Waffenplatz Brugg ist die Genieschule 73 stationiert.

Michael Hunziker

«Seit der dritten Rekrutenschulwoche dürfen grundsätzlich alle Angehörigen der Armee das Gelände verlassen, sofern sie geimpft, genesen oder negativ getestet sind.»

Die Militärangehörigen, die nicht geimpft oder genesen sind, werden laut Werder einmal wöchentlich mit Schnelltests getestet. «Wir haben praktisch keine positiven Fälle in der Rekrutenschule», so der stellvertretende Kommandant.

Mehr als die Hälfte der Rekrutinnen und Rekruten sind geimpft

In der zweiten und sechsten Woche der Rekrutenschule führte die Genieschule 73 gemäss Werder Covid-19-Impfungen durch. Er fügt hinzu:

«Einige Rekrutinnen und Rekruten vereinbarten bereits im Zivilen Impftermine, wofür sie selbstverständlich Urlaub erhielten.»

Knapp 60 Prozent der auf dem Waffenplatz Brugg Stationierten seien mittlerweile geimpft.

Die Zertifikatspflicht hindert nicht am Ausgang

Je nach Wochenprogramm finde der Ausgang für die Teilnehmenden der Rekrutenschule (RS) an unterschiedlichen Tagen statt. «In etwas mehr als der Hälfte der 18 RS-Wochen ist Ausgang am Dienstag- und Donnerstagabend, in acht Wochen ist der Ausgang am Mittwochabend.»

Die Zertifikatspflicht, die seit dem 13. September gilt, sei «ausgangstechnisch» auf dem Waffenplatz nicht spürbar. «Seit Einführung der Zertifikatspflicht gehen nicht weniger Angehörige der Armee in den Ausgang.» Werder berichtet: «Entweder verpflegen sie sich ab Take-away oder kaufen in Lebensmittelgeschäften etwas ein und setzen sich draussen irgendwo hin.» Dieses Verhalten ist in den Restaurants zu spüren.

Trotz des Rückgangs ist er zufrieden

Vittorio Timpano übernahm 2011 die Leitung des «Roten Hauses». Maja Reznicek

«Der Militärausgang hat bei uns Tradition», sagt Vittorio Timpano. Er betreibt die Trattoria Rotes Haus Brugg. Entsprechend habe die Kundschaft vom Waffenplatz während der Ausgangssperre gefehlt. Insbesondere für die Cordons bleus kämen die Angehörigen der Armee schon seit Jahrzehnten ins Restaurant. «Etwa 70 Prozent der Militärkundschaft bestellt ein Cordon bleu mit Pommes frites.»

Seit der Ausgang wieder stattfindet, seien zwar wieder viele Armeeangehörige bei ihm zu Gast, abgenommen habe die Kundschaft trotzdem. Timpano erklärt:

«Ich beobachte einen Rückgang von 40 Prozent.»

Auch kämen die Militärangehörigen nicht mehr in grossen Gruppen, sondern in kleineren Gesellschaften. «Wegen des schönen Wetters sassen sie meist draussen», so der Wirt. Nach dem Wetterumschlag erwartet er jedoch keinen starken Rückgang. Timpano erklärt: «Die meisten Militärangehörigen, die bei uns einkehren, sind geimpft.»

Hier sitzen die Armeeangehörigen meist drin

Auch Kenan Selcuk, der das Restaurant La Dolce Vita in Brugg betreibt, bemerkt den Rückgang. «Es sind etwa 20 Prozent weniger Militärangehörige bei uns zu Gast», so Selcuk. Nach den Ausfällen wegen des fehlenden Ausgangs sei er trotzdem zufrieden.

2001 übernahm Kenan Selcuk das Restaurant La Dolce Vita in Brugg. Carla Honold

Meist würden die Kunden vom Brugger Waffenplatz drin essen. Der Wirt erklärt:

«Bis jetzt hatte es erst zwei ohne Covid-Zertifikat dabei.»

Unter jenen ohne Zertifikat sind gemäss Selcuk nicht nur Ungeimpfte, sondern auch ausserkantonale Rekrutinnen und Rekruten, deren Impfbescheinigung trotz doppelter Dosis noch nicht ausgestellt wurde.

Während des Militärausgangs serviert Selcuk in seinem Restaurant viele «Pizze Svizzere» und «Portafogli italiani», die einem Cordon bleu ähnlich seien. Auch der Crevettencocktail sei bei den Angehörigen der Armee beliebt.

Auf das Kasernenareal kann er nicht mehr liefern

Die Pizzeria Fulmine. Carla Honold

Ahmet Kamis, der die Pizzeria Fulmine in der Brugger Altstadt betreibt, erzählt: «Dieses Jahr konnten wir vom Militär nicht richtig profitieren.» Durch den Rückgang habe er viel Umsatz verloren. In den letzten zwei bis drei Wochen seien bei der Pizzeria gar keine Bestellungen durch die Brugger Militärangehörigen eingegangen. «Früher bestellten viele Soldatinnen und Soldaten Pizzen bei uns.»

Vor etwa einem Monat habe er einige Lieferungen machen können. Jedoch nicht auf das Kasernenareal. Kamis erklärt:

«Lieferungen lassen sie nicht mehr rein.»

Wolfram Werder, stellvertretender Kommandant der Genieschule 73, erklärt: «Wir wollen grundsätzlich keine Essenslieferungen auf den Waffenplatz.» Früher hätten Militärangehörige vereinzelt Verpflegung von Externen bestellt, wenn ihnen das Menu der kaserneneigenen Küche nicht gefiel.

Würde ein solches Verhalten nicht unterbunden, führte dies mit der Zeit dazu, dass Essensreste aus der eigenen Produktion weggeworfen werden müssten, weil die regulär gekochten Portionen nicht gegessen würden. Die Lieferungen seien daher seit langem unerwünscht, mit der Pandemie hat die Regelung gemäss Werder nichts zu tun.

Wenn Rekrutinnen und Rekruten in der Pizzeria Fulmine vor Ort in der Brugger Altstadt einkehren, sitzen sie laut Ahmet Kamis seit der Einführung der Zertifikatspflicht draussen. «Es sind jedoch wenige, die bei uns essen», berichtet der Wirt.

Erst die Zertifikatspflicht führt zum Rückgang der Militärkundschaft

Das «Havanna» befindet sich am Rathausplatz 1 in Brugg. Carla Honold

«Der Umsatz mit der Militärkundschaft ist bei uns bis vor kurzem etwa gleichgeblieben», berichtet Ali Us, Geschäftsführer des «Havanna». Das Team des Bar- und Restaurantbetriebs in der Altstadt in Brugg bemerke den Rückgang erst seit dem Beginn der Zertifikatspflicht. Us erklärt:

«Die meisten Militärangehörigen, die bei uns einkehren, sind nicht geimpft und sitzen draussen.»

Da im Aussenbereich jedoch eine begrenzte Kapazität verfügbar sei, habe der Geschäftsteil nun abgenommen. «Unter der Woche sind die Angehörigen der Armee ein grosser Teil des Geschäfts», so Us. Besonders die Burger des «Havanna» seien bei den Militärs beliebt.

Bald ändern sich die Ausgangsregelungen wieder

Jene Militärangehörigen, die sich während des Ausgangs nicht auswärts verpflegen, haben laut dem stellvertretenden Kommandanten Werder Anrecht auf ein Abendessen in der Kaserne. Dafür müssen sich die Armeeangehörigen jedoch anmelden. Werder erklärt weiter:

«In klar bezeichneten Räumlichkeiten dürfen die Angehörigen der Armee während des Ausgangs Alkohol konsumieren.»

Das Angebot werde aber kaum genutzt.

Die aktuelle RS läuft noch bis am 5. November. Ab der kommenden Rekrutenschule, deren Teilnehmende am 17. Januar einrücken, sei der Ausgang wieder wie gewohnt geregelt: Der kleine Ausgang bis um 22 Uhr wird wöchentlich am Dienstag und der grosse Ausgang bis um 23 Uhr am Donnerstag stattfinden.

Ahmet Kamis von der Pizzeria Fulmine wünscht sich, dass dann wieder mehr Militärkundschaft bei ihm einkehrt. Auch Kenan Selcuk von «La Dolce Vita» sagt: «Ich hoffe, dass unter den Teilnehmenden der Winter-RS viele Geimpfte sind.»