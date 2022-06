Jugendfest Brugg: Was 2022 während der Büscheliwoche speziell ist

Brugg Die Vorfreude auf den Rutenzug steigt: Was während der diesjährigen Büscheliwoche speziell ist Stadtammann Barbara Horlacher und Schulvertretende haben über Böllerschüsse, die angepasste Umzugsroute und Neuigkeiten beim Rahmenprogramm informiert. Claudia Meier 07.06.2022, 05.00 Uhr

Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause kann das Brugger Jugendfest wieder in der gewohnten Form stattfinden. Alex Spichale (4. Juli 2019)

In Brugg laufen die Vorbereitungen für die Büscheliwoche, die am 27. Juni um 8 Uhr morgens mit dem Sturmlauf durch die Altstadt beginnt, und den Rutenzug – nach zwei Jahren coronabedingtem Unterbruch – wieder auf Hochtouren. «Wir freuen uns auf das Jugendfest, das hoffentlich wie immer stattfinden kann», sagte Stadtammann Barbara Horlacher am Freitagnachmittag, als sie die Medien über die wichtigsten Punkte des Traditionsanlasses informierte.