Brugg: Bundesrätin Amherd kommt ans Nordwestschweizer Schwingfest

Brugg Die Vorfreude auf das Nordwestschweizer Schwingfest wächst – es kommt hoher Besuch Das letzte grosse Kräftemessen vor dem Eidgenössischen 2022 findet am 7. August im Brugger Schachen statt. Auf wen die Organisatoren dieses Mal verzichten müssen und wer am Anlass nicht fehlen darf.

Am Kantonalschwingfest 2017 war Bundesrat Ueli Maurer (Mitte) zu Gast in Brugg, am 7. August kommt ein anderes Mitglied des Bundesrats. Severin Bigler

Jetzt gilt es ernst! Nach über drei Jahren Vorbereitungszeit startet am Donnerstag, 28. Juli, der Aufbau der Arena für das Nordwestschweizer Schwingfest im Brugger Geissenschachen. OK-Mitglied Roman Wyler, der den Schwingklub Baden-Brugg präsidiert, ist sehr froh um die Erfahrung, die man am Kantonalschwingfest 2017 am gleichen Ort bereits sammeln konnte. «Die Arena wird im gleichen Stil aufgebaut», sagt Wyler.

Das 111. Aargauer Kantonalschwingfest am 7. Mai 2017 in Brugg war teilweise eine nasse Angelegenheit. Die Arena bietet 4000 Personen Platz. Severin Bigler

Zum ersten Mal seit 1990 organisiert der Schwingklub Baden-Brugg wieder ein Nordwestschweizer Schwingfest. Noch rund 230 Tickets für Sitzplätze auf der ungedeckten Limmat- und Aare-Tribüne sind im Vorverkauf zu haben. Stehplätze sind nur an der Tageskasse erhältlich. Kinder bis zwölf Jahre haben gratis Zutritt zum Schwingfest.

Aus der Region helfen 300 Freiwillige mit

Rund 130 Athleten treten am 7. August gegeneinander an. Mit dabei sind die besten Schwinger aus den Kantonen Aargau, Solothurn, Basel-Stadt und Basel-Landschaft. Aus allen anderen Teilverbänden sind je zwei starke Schwinger eingeladen – also zwei Innerschweizer, zwei Nordostschweizer, zwei Berner und zwei Südwestschweizer. Drei Wochen später findet das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest in Pratteln BL statt.

Während vor fünf Jahren der Wettergott in Brugg nicht ganz auf der Seite der Schwinger stand, sieht es dieses Mal vielversprechend aus. Die trockenen Bedingungen erleichtert auch die Vorbereitungsarbeiten. Aus der Region stehen insgesamt rund 300 freiwillige Helferinnen und Helfer im Einsatz. Die Einteilung ist eine Herkulesaufgabe, auch weil ein paar wenige Schichten noch nicht abgedeckt sind. Doch Sorgen macht sich Wyler deswegen nicht.

Auf diesem Areal entsteht in den nächsten Tagen die Schwinger-Arena. Flavia Rüdiger

Das OK-Mitglied weiss, Schwinger sind spontane Menschen und packen gerne mit an. Besonders beeindruckt ist Roman Wyler, dass sich einige Helfer ganze zwei Wochen für den Auf- und Abbau zur Verfügung stellen, was die Arbeiten effizienter macht. Zudem stehen pro Tag zirka 15 Mitglieder des Zivilschutzes im Einsatz. Anders als vor fünf Jahren werden die Organisatoren nicht von Armeeangehörigen unterstützt. «Sie sind in Pratteln für das Eidgenössische engagiert worden», weiss Wyler.

Bundesrätin Viola Amherd hält die Festansprache

Bundesrätin Viola Amherd wird in Brugg eine Festansprache halten. Valentin Hehli

Auch Mitte-Bundesrätin und Sportministerin Viola Amherd wird den Schwingern in Brugg die Ehre erweisen. Sie hält am Sonntagnachmittag eine Festansprache. Vor fünf Jahren war SVP-Bundesrat Ueli Maurer zu Gast am Wasserschloss.

Am Samstag, 6. August, steht der Schwingernachwuchs mit rund 150 Teilnehmern im Sägemehl. Am Abend ist die «Hoselupf-Party» angesagt.

