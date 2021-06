Brugg Die treuen Sommergäste brüten hoch oben im Schwarzen Turm Dank Webcam können die Mauersegler im Schwarzen Turm in Brugg bequem und rund um die Uhr beobachtet werden. Bereits ab Anfang August werden die Vögel wieder weiterziehen. 12.06.2021, 05.00 Uhr

Die Mauersegler sind standorttreu und kehren jedes Jahr zu guten Nistplätzen – hier im Schwarzen Turm – zurück. zvg/Screenshot

Mauersegler sind den grössten Teil ihres Lebens in der Luft, fast ohne Unterbruch. Zum Brüten aber suchen die schnellen, wendigen Vögel dunkle Hohlräume auf, hoch oben in Gebäuden – wie im Schwarzen Turm in Brugg.