Brugg: SVP hat neu ein Co-Präsidium

Brugg Die SVP Brugg hat die Parteispitze neu organisiert – mit einem klaren Ziel Die beiden Einwohnerräte Miro Barp und Daniel Zulauf teilen sich künftig die Leitung der Ortspartei. Stefan Baumann wurde als scheidender Präsident beschenkt. Die Co-Präsidenten sagen, wie sie den Charakter der Volkspartei bewahren wollen. 02.07.2021, 19.53 Uhr

Stefan Baumann (Mitte) übergibt das Parteipräsidium an Miro Barp (rechts) und Daniel Zulauf (links). Bild: zvg

Stefan Baumann hat diese Woche an der Generalversammlung der SVP Brugg das Parteipräsidium Miro Barp und Daniel Zulauf übergeben. «Stefan Baumann hatte das Amt sieben Jahre inne und hat die Partei in dieser Zeit umsichtig geführt», schreibt das neue Co-Präsidium in einer Mitteilung. Baumann werde der SVP Brugg auch weiterhin in anderen Funktionen zur Verfügung stehen. Im Rathaussaal dankte der Vorstand ihm unter grossem Applaus der Teilnehmenden für den Einsatz.