Brugg: Stadtbibliothek gab Altbestand weg, für FDPler ein Skandal

Brugg Die Stadt Brugg will kulturelles Erbe weggeben – FDP-Politiker ist fassungslos und spricht sogar von einem «Skandal» Im letzten Jahr ist die Stadtbibliothek Brugg vom Zimmermannhaus in den Effingerhof umgezogen. Der Entscheid der Stadt, in diesem Zusammenhang den historischen Altbestand wegzugeben, hat Einwohnerrat Titus Meier zu einer Reihe kritischer Fragen veranlasst. Claudia Meier 2 Kommentare 26.01.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Im obersten Stockwerk im Brugger Lateinschulhaus wurde 1640 die erste Bibliothek im Kanton Aargau gegründet. Bild: Archiv AZ

Von einer Kleinen Anfrage, wie das politische Instrument heisst, das den Brugger Mitgliedern des Einwohnerrats zur Verfügung steht, kann in diesem Fall keine Rede sein. Fünf Seiten umfassen die Ausführungen von Historiker Titus Meier. Nach der Integration der Stadtbibliothek Brugg in die städtische Verwaltung will der Einwohnerrat, der für die FDP auch im Grossen Rat sitzt, wissen, wie die Stadt mit ihrem kulturellen Erbe umgeht.

Mit dem Umzug der Stadtbibliothek vom Zimmermannhaus in den Effingerhof, sei der wertvolle Altbestand «abgewickelt», das heisst liquidiert und weggegeben worden. «Ein Skandal!», so Titus Meier. Mit Details zur Stadtgeschichte erinnert er daran, dass sich Brugg als Bildungsstadt mit langer Tradition verstehe.

Um 1830 verkaufte der Stadtrat die Büchersammlung

Die erste Bibliothek im Kanton Aargau ist 1640 im Saal im obersten Stockwerk des Lateinschulhauses gegründet worden. Knapp 200 Jahre später verkaufte der Stadtrat die ganze Büchersammlung, offenbar weil der Bildungseifer erlahmt war.

Das Gründungsbuch der Stadtbibliothek Brugg von 1640 mit der Widmung des Schultheissen Hans Friedrich Effinger von Wildegg. Bild: zvg

Auch das Gründungsbuch der Bibliothek mit der Widmung des Schultheissen Hans Friedrich Effinger wurde damals billig weggegeben. Wenige Jahre später konnte es Ludwig Rudolf von Effinger aus einem Antiquariat zurückkaufen und der 1864 wieder gegründeten Stadtbibliothek schenken. Auch dank Schenkungen kamen Raritäten in die Institution, die, obwohl sie bis vor kurzem rechtlich ein Verein war, zum grössten Teil über Steuergelder finanziert wird.

Titus Meier aus Brugg ist Historiker und FDP-Politiker. Bild: Britta Gut

Laut Titus Meier sammelten die Stadtbibliothekare mit viel Hingabe und entsprechend ihrem statutarischen Auftrag auch gezielt «Bruggensia», das heisst Bücher von Brugger Autorinnen und Autoren, Werke über Brugg und seine Bevölkerung sowie alte Stadtansichten. Diese wertvolle Sammlung, die über die Jahre entstand, sei für die Beschäftigung mit der Stadt- und Regionalgeschichte sehr bedeutsam, so der Historiker.

Für die Erarbeitung der Stadtgeschichte sei vor knapp zwanzig Jahren das Stadtarchiv reorganisiert worden. Die seltenen Bücher der Sammlung wurden im Untergeschoss des Zimmermannhauses integriert. Dort waren sie laut Meier sicher – bis zum Entscheid der Stadt, den Altbestand «abzuwickeln».

Kantonsbibliothek darf Bestand ergänzen

Titus Meier will wissen, wer den Entscheid gefällt habe, den historischen Altbestand zu liquidieren, und wer über die Kompetenz und das Fachwissen dafür verfügt habe. Abklärungen hätten gezeigt, dass die Kantonsbibliothek eingeladen wurde, ihren Bestand mit Werken aus Brugg zu ergänzen.

Auf zwei Seiten sind in Meiers Kleiner Anfrage Werke mit Brugger Bezug aufgeführt, zu deren Verbleib der Historiker eine Antwort möchte. Im Altbestand der Stadtbibliothek hätten sich auch Werke befunden, für die an Auktionen und in Antiquariaten teilweise hohe Summen gezahlt werden. Der Politiker fragt, ob der Wert des Altbestands durch eine unabhängige Expertise geschätzt worden sei und wie viel Erlös mit der «Abwicklung» realisiert wurde.

Rund 100 Laufmeter umfasste der Bücher-Altbestand im Brugger Zimmermannhaus. Bild: Flavia Rüdiger

Viele dieser Werke würden zwar selten nachgefragt, räumt Titus Meier ein, doch sei deren Verfügbarkeit vor Ort in Brugg für Forschende und die interessierte Bevölkerung «sehr wichtig». In diesem Zusammenhang will Meier wissen, ob die Digitalisierung in Erwägung gezogen wurde.

Abschliessend fragt er, ob der Stadtrat bereit sei, der Stadtbibliothek einen Sammlungsauftrag für «Bruggensia» zu erteilen sowie – mindestens – einen Teil der weggegebenen Bücher zurückzuholen. Und: «Was unternimmt der Stadtrat, um dem kulturellen Erbe der Stadt zukünftig besser Sorge zu tragen?»

2 Kommentare Alle Kommentare anzeigen