Brugg Die Rückweisungen zur Nutzungsplanung bergen Zündstoff Inpflichtnahme und Wahlen, dazu – happige – Sachgeschäfte: Die erste Sitzung des Brugger Einwohnerrats dieses Jahres hat es in sich. Michael Hunziker 18.01.2022, 05.00 Uhr

Themen im Brugger Einwohnerrat sind unter anderem die Bestimmungen zu den Hochhäusern sowie zur Zone Campus. mhu (12. Mai 2021)

Ein lockeres Warmlaufen wird es definitiv nicht am Freitagabend: Schon an der ersten Sitzung des Brugger Einwohnerrats in der neuen Amtsperiode ist für reichlich Gesprächsstoff gesorgt, gehen die Meinungen der Fraktionen zu einzelnen Geschäften doch da und dort diametral auseinander.

Dies ist etwa der Fall bei den sogenannt unwesentlichen Rückweisungen zur Nutzungsplanung. Themen sind die kommunale Schutzwürdigkeit von mehreren Bauten, die Bestimmungen zu den Hochhäusern und deren Standorten sowie zur Zone Campus.

SP ist enttäuscht, Grüne haben andere Vorstellung

Die SP äussert sich enttäuscht über den Umgang mit den Rückweisungen und den Resultaten der Vernehmlassung. In den Augen der Fraktion macht es sich der Stadtrat «sehr einfach», indem er das Geschäft in unveränderter Form wieder an den Einwohnerrat zurückschickte und «implizit» verlange, es dieses Mal anzunehmen.

Beim Thema Hochauszonen ist der Fraktion gemäss Mitteilung besonders wichtig, dass die Planung des Gebiets «Stadtraum Bahnhof Brugg Windisch» gemeinsam mit Windisch angegangen wird. Aus diesem Grund mache es ­keinen Sinn, diese Zone zum jetzigen Zeitpunkt genauer zu definieren, da dies einer weiteren Zusammenarbeit mit Windisch im Weg stehen würde.

Auch bei den Grünen sorgt die geplante Hochhauszone im Bahnhofsareal für heisse Köpfe. Eine Mehrheit werde diese zurückweisen oder ablehnen. «Wir als Grüne stellen uns an diesem zentralen Ort eine ökologischere und sozial verträglichere Bauweise vor», wird im Fraktionsbericht ausgeführt.

SVP beantragt, südlichen Teil umzuzonen

Die GLP «unterstützt die Bemühungen der Stadt, eine Streusiedlung im Raum Brugg zu vermeiden und qualitativ hochwertige Hochhäuser, sofern sie das Mikroklima nicht beinträchtigen, auf klar definierte Zonen zu konzentrieren». Auch befürwortet die Fraktion, dass die Stadt in der Zone Campus den Minergie-Standard für Neubauten verlangen will.

Die Mitte wird die Anträge des Stadtrats zur Nutzungsplanung alle gutheissen, die FDP folgt dem Vorschlag des Stadtrats zur Nutzungsplanung ebenfalls.

Die SVP begrüsst zwar, «dass verschiedene Gebäude nicht unter Schutz gestellt werden, damit Neues entstehen kann». Andererseits bringt die Fraktion kein Verständnis dafür auf, dass die «klar zurückgewiesene» Zonierung der Parzelle mit dem Haus der Familie Eggenberger-Finsterwald erneut in unveränderter Form vorgelegt wird . Die SVP hält fest:

«Damit nimmt der Stadtrat den eindeutig geäusserten Willen der Volksvertreterinnen und Volksvertreter nicht ernst.»

Einer eingesessenen Bauernfamilie werde die Existenzgrundlage entzogen. Deshalb wird die SVP die vorgeschlagene Zonierung zurückweisen und beantragen, den südlichen Teil umzuzonen.

Ganze Reihe von Vorstössen steht zur Diskussion

Keinen einfachen Stand haben dürften die Motion Adriaan Kerkhoven (GLP) betreffend Berücksichtigung nachhaltiger Aspekte bei jeder Strassensanierung in der Stadt, das Postulat Miro Barp (SVP) betreffend Verzicht auf Plakate bei Wahlen und Abstimmungen an allen Brugger Kandelabern, das Postulat Julia Geissmann (Die Mitte) betreffend Bau einer Mountainbike-Strecke am Bruggerberg sowie das Postulat Ulrich Merholz und Reto Bertschi (beide SP) betreffend Ausbau des Brugger Ortsbusnetzes.

Dem Postulat Noah Zurfluh (SP) betreffend Errichtung von Fotovoltaikanlagen auf städtischen Liegenschaften zustimmen werden SP, Grüne, Die Mitte und GLP. Den Antrag Titus Meier (FDP) betreffend Änderung des Geschäftsreglements des Einwohnerrats unterstützen SP, SVP, Grüne sowie die Mitte, Letztere allerdings mit der kleinen Änderung, dass der Stadtrat nur die ablehnenden Entscheide bezüglich Annahme von Vorstössen zu begründen hat.

Die Mitte schickt doch keine Kandidatin ins Rennen

In Pflicht genommen werden zu Beginn der konstituierenden Sitzung die insgesamt 50 Ein­wohnerratsmitglieder, unter ihnen zwölf neue. Gewählt werden sodann das Ratspräsidium sowie das Vizepräsidium für die Jahre 2022 und 2023. Für Ersteres kandidiert Michel Indrizzi (FDP). Seine Wahl ist unbestritten. Den Anspruch auf das Vizepräsidium erhebt die GLP und schickt Markus Lang ins Rennen.

Die Mitte hätte «gemäss Turnus mit Angelika Curti eine hervorragende Kandidatin bereit gehabt und sie gerne offiziell nominiert». Die Fraktion beschloss «nach intensiven, parteiübergreifenden Gesprächen», auf eine Kampfwahl zu verzichten und Angelika Curti dem Rat nicht zur Wahl vorzuschlagen.

Weiter stehen an: die Wahl von zwei Stimmenzählerinnen oder Stimmenzählern, die Wahl von sieben Mitgliedern der Finanzkommission, die Wahl der Präsidentin oder des Präsidenten der Finanzkommission, die Wahl von fünf Mitgliedern des Wahlbüros sowie mehrere Einbürgerungen.

Einwohnerrat Freitag, 21. Januar, 19.30 Uhr, Campussaal.