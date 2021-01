Brugg Die Polizei will in diesem Jahr die Präsenz am Bahnhof Brugg verstärken Die Regionalpolizei (Repol) Brugg sagt, was im 2020 beschäftigt hat und wo in diesem Jahr die Schwerpunkte gesetzt werden. Michael Hunziker 28.01.2021, 17.54 Uhr

124 koordinierte Kontrollen sind im vergangenen Jahr durchgeführt worden rund um den Bahnhof. Bild: zvg/Repol

Dann und wann bilden sich Gruppen, kann die Stimmung kippen, wird es laut. Sie fühle sich nicht immer sicher am Bahnhof Brugg, hielt kürzlich eine Leserbriefschreiberin in der «Aargauer Zeitung» fest.

Die Regionalpolizei (Repol) Brugg kennt die Situation, nennt als mögliche Grundursachen für auftretende Schwierigkeiten den Alkohol- oder Drogenkonsum. 124 koordinierte Kontrollen wurden im vergangenen Jahr durchgeführt rund um den Bahnhof. Es kam zu diversen Verzeigungen im Bereich Betäubungsmittelgesetz oder Strafgesetz sowie zu 37 Wegweisungen. Eine solche kann – nach einem Delikt – angeordnet werden für eine bestimmte Zeitdauer und einen bestimmten Sektor. Es handle sich um eine einschneidende Massnahme, sagt Repol-Chef Andreas Lüscher.

Am Bahnhof will die Repol in diesem Jahr die sichtbare Präsenz erhöhen und mit einem Sicherheitsdienst als Verstärkung zusammenspannen. Die Stadt Brugg sowie verschiedene Partner – beteiligt sind ebenfalls Ladenbesitzer am Neumarkt – hätten sich an einen Tisch gesetzt und für diese gemeinsamen City-Patrouillen entschieden, sagt Lüscher. Bereits hätten erste positive Erfahrungen gesammelt werden können. Die Idee sei nun, das Projekt auf Windischer Seite auszuweiten. Eine von der Gemeinde Windisch organisierte Startsitzung habe stattgefunden.

Eine Belastung war die Kontrolle der Coronamassnahmen

An einer Medienorientierung haben Repol-Chef Lüscher sowie André Scheidegger, Polizeichef-Stellvertreter II, zurückgeblickt auf das 2020. Ganz im Zeichen der Coronapandemie sei dieses speziell und auch herausfordernd gewesen. Für die Regionalpolizei habe es eine Umstellung und neue Ausrichtung bedeutet. Eingeführt wurden ein Zwei-Schichten-Betrieb sowie fixe Zweierteams. Die Patrouillen wurden räumlich getrennt – kein einfaches Unterfangen, so Lüscher, denn Polizeiarbeit sei Teamarbeit.

Stark sei die Belastung gewesen durch die Kontrollen zur Einhaltung der Coronamassnahmen, stellt der Repol-Chef fest. Gegen 200 Ordnungsbussen mussten ausgestellt werden, in erster Linie wegen Nichteinhalten des Abstands von zwei Metern sowie wegen Menschenansammlungen. Andreas Lüscher:

«Die Leute zeigten aber viel Verständnis für die Arbeit der Polizei.»

Leicht gestiegen sind im Repol-Einzugsgebiet die Zahlen der Einsätze, die im Bereich häusliche Gewalt geleistet wurden: von 144 im Vorjahr auf 151. Es gebe Wiederholungstäter, also Haushalte, in denen es immer wieder zu Vorfällen komme, sagt Lüscher.

Als mögliche Erklärung für den Anstieg nennt er die Spannungen, die sich ergeben konnten, weil sich die Leute vermehrt in den eigenen vier Wänden aufhielten. Dazu komme, dass dieses Thema kein Tabu mehr sei, die Hürde für eine Meldung oder Anzeige gesunken sei.

Im Vergleich zum Vorjahr sank Zahl der Anzeigen

Bei den Einbruchdiebstählen im Wohnbereich blieben die Zahlen mit 64 fast gleich hoch wie im Vorjahr mit 63. Eine markante Abnahme war zu verzeichnen bei den Einbruchdiebstählen in Firmen, öffentlichen Gebäuden oder Baustellen: von 48 auf 24.

Andreas Lüscher ist Chef der Regionalpolizei (Repol) Brugg. Bild: Janine Müller

(27. Januar 2020)

Gesunken sind – coronabedingt – unter anderem auch: die Anzeigen nach Strafgesetz von 442 auf 304 sowie die Anzeigen Nebengesetz – Strassenverkehrsgesetz, Betäubungsmittelgesetz oder Waffengesetz – von 250 auf 237. Die Einvernahmen gingen von 155 auf 91 zurück, die Festnahmen von 52 auf 40.

Zurückgefahren werden musste bei der Verkehrsinstruktion an Kindergärten und Schulen – vor allem Veloprüfungen der Viertklässler entfielen – sowie bei den Weiterbildungskursen der Polizisten. Gewisse Angebote wurden gestrichen, bei anderen die Teilnehmerzahlen reduziert, um eine Durchmischung und damit möglichst eine Ansteckung zu verhindern.

Die Grundversorgung ist rund um die Uhr gesichert

Per Anfang dieses Jahres zählt die Repol 23 Polizei- und 3 Verwaltungsstellen (Vorjahr 22 Polizei- und 2,2 Verwaltungsstellen). Ab Mitte Jahr kommt eine weitere Polizeistelle dazu. Zwei Austritte waren im letzten Jahr zu verzeichnen, vier Neueintritte sowie insgesamt neun Beförderungen.

Vier Wachtmeister sind als Gruppenchefs künftig verantwortlich für die neu geschaffenen Bereiche Verwaltungspolizei, Verkehrspolizei sowie Sicherheitspolizei. Diese Führungsstruktur mit den klar geregelten Zuteilungen bringe Vorteile mit sich, sagt Repol-Chef Lüscher und spricht von einer optimalen Organisation. Durch den Zwei-Schichten-Betrieb sei die Grundversorgung an 365 Tagen im Jahr während 24 Stunden gewährleistet und es entstehe Spielraum für zusätzliche gezielte Einsätze. Schon im vergangenen Jahr stieg die uniformierte Präsenz auf rund 21'000 Stunden. Im Vorjahr waren es etwa 13'000 Stunden.

Beschäftigen wird sich die Repol im 2021 unter anderem mit dem Wechsel auf eine neue Informatiklösung sowie verstärkt mit den Themen Verkehrssicherheit – Stichwort Autoposer –, Littering oder auch Jugendprävention.