Brugg: Das Bundesasylzentrum bringt der Polizei mehr Arbeit

Brugg Die Plätze werden verdoppelt: Das Bundesasylzentrum bringt der Polizei mehr Arbeit In den militärischen Hallen an der Ländistrasse werden neu bis zu 440 Männern einquartiert. Kürzlich wurden drei Algerier festgenommen, die fernab der Unterkunft Autos aufbrachen. Eigentlich läuft der Betrieb des Zentrums Mitte 2023 aus, doch für das Staatssekretariat für Migration ist die Nutzungsverlängerung bereits eine Option. Claudia Meier Jetzt kommentieren 14.10.2022, 05.00 Uhr

Die Unterbringungskapazität im Bundesasylzentrum Brugg wird verdoppelt: Die Betten für die neu bis zu 440 Männer werden auf zwei Etagen verteilt. zvg

Das Staatssekretariat für Migration (SEM) verdoppelt die Unterbringungskapazität im Bundesasylzentrum (BAZ) in den militärischen Hallen in Brugg. Ab dem 1. November werden die bisher 220 genutzten Plätze in Absprache mit dem Kanton Aargau und der Stadt Brugg bis Ende März 2023 auf 440 erhöht.

Das BAZ an der Ländistrasse ist seit dem 30. November 2020 in Betrieb. Das SEM benötigte damals wegen der Massnahmen zur Eindämmung der Covid-19-Pandemie zusätzliche Aufnahmekapazitäten. Aktuell sind die BAZ zu über 80 Prozent belegt. Vor diesem Hintergrund muss das SEM seine Unterbringungskapazitäten schweizweit erhöhen, so auch in Brugg.

Zweimal am Tag wird warmes Essen angeliefert

Wie bis anhin werden Männer untergebracht, die sich in einem laufenden Asylverfahren befinden. Die Betreuung der BAZ-Bewohner sowie die Sicherheitsaufgaben nehmen laut SEM weiterhin die Firma ORS respektive die Securitas AG wahr. Gestern Donnerstag waren 172 Männer im BAZ Brugg einquartiert. Unter ihnen ist kein Ukrainer.

Blick in einen Schlafsaal im Bundesasylzentrum Brugg vor der Inbetriebnahme. Alex Spichale

Auf die Frage, wie Raum für die zusätzlichen Bewohner geschaffen wird, antwortet SEM-Sprecher Samuel Wyss:

«Im Obergeschoss wird die Halle rechts als weiterer Speisesaal und Aufenthaltsraum nutzbar gemacht.»

Baulich sei die Anlage bereits bei der Eröffnung für rund 500 Personen konzipiert worden. Die Betten seien vorhanden. Neu werden sie auf zwei Etagen verteilt. Das nötige Bettmaterial (Matratzen und Bettwäsche) werde aus dem SEM-Lager nachgeliefert.

Für die Verpflegung wird zweimal täglich warmes Essen von der SV Group, die im Fachhochschulcampus Brugg-Windisch kocht, angeliefert. Die Bäckerei Sonnenland aus Windisch liefert das Brot.

Die BAZ-Plätze werden der Stadt Brugg angerechnet

Die Verdoppelung der Unterbringungskapazität im BAZ Brugg hat Auswirkungen auf den Aargau. Pia Maria Brugger Kalfidis, Leiterin des Kantonalen Sozialdienstes, erklärt:

«Durch die Aufstockung auf 440 Plätze im BAZ Brugg muss der Kanton 88 Personen weniger von der regulären Zuweisung mit Asylsuchenden und vorläufig Aufgenommenen im Aargau unterbringen.»

Die Plätze des BAZ werden der Stadt Brugg bei der Aufnahmepflicht angerechnet. Will heissen: Die Stadt Brugg muss dadurch weniger Personen in ihre Asylstrukturen aufnehmen und durch den Sozialdienst betreuen.

Die Ländi-Hallen in Brugg werden im hinteren Teil als Bundesasylzentrum genutzt. Michael Küng

Auch wenn der Betrieb im BAZ von einer Gruppe mit Vertretern des Kantons, der Stadt, der Armee und weiteren Partnern eng begleitet wird, läuft nicht alles rund. Der SEM-Sprecher sagt: «In den vergangenen sechs Monaten war die Stimmung relativ ruhig.»

Es habe vereinzelt Delikte wie Diebstähle ausserhalb des BAZ gegeben sowie Drogenkonsum (Marihuana), renitentes Verhalten oder dass Bewohner alkoholisiert aus dem Ausgang zurückgekehrt seien. Samuel Wyss fügt an: «Bei einer höheren Belegung des Zentrums gibt es erfahrungsgemäss auch eher mehr Polizeieinsätze.»

Algerier vom BAZ brachen im Fricktal Autos auf

Seit einiger Zeit gibt es im Aargau wieder vermehrt Meldungen von nächtlichen Autoaufbrüchen. Bernhard Graser, Sprecher der Kantonspolizei (Kapo) Aargau, sagt:

«Die langjährige polizeiliche Erfahrung zeigt, dass diese Delikte – soweit sie geklärt werden können – häufig auf das Konto nordafrikanischer Asylbewerber gehen.»

Ein Beispiel dafür sei eine Serie vom 1. Oktober in Gipf-Oberfrick mit einem halben Dutzend Fällen. Die betroffenen Autos waren an verschiedenen Adressen vor Wohnhäusern abgestellt. Entwendet wurden etwa eine teure Winterjacke und Bargeld. Noch am gleichen Samstag nahm die Kapo zwei Algerier im Alter von 19 und 36 Jahren fest, die im BAZ Brugg untergebracht waren, wie Graser bestätigt.

Ebenfalls dieser Unterkunft zugewiesen sei der Algerier gewesen, den die Stadtpolizei Baden am 28. September in Vogelsang auf der Fahndung nach einem versuchten Einschleichediebstahl und einer Autoaufbruchsserie im Reusstal festgenommen hatte.

In beiden Fällen eröffnete die Staatsanwaltschaft eine Strafuntersuchung. In diesen Verfahren, die noch pendent sind, sei Untersuchungshaft beantragt und bewilligt worden, sagt Sprecher Adrian Schuler von der Oberstaatsanwaltschaft.

In der Nachbarschaft wird der BAZ-Betrieb, der bis Mitte 2023 vorgesehen war, kritisch beobachtet. Je nach Migrationslage wird das SEM mit Kanton und Stadt über eine Nutzungsverlängerung diskutieren.

