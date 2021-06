Brugg - Die Ortsbürger stellen die Weichen für die Zukunft der Weiermatt

Für die Entwicklung des Quartierzentrums Weiermatt an der Zurzacherstrasse in Brugg soll in einem nächsten Schritt eine Machbarkeitsstudie erarbeitet werden. Die Ortsbürger entscheiden über einen Kredit von 105'000 Franken.

Michael Hunziker 12.06.2021, 05.00 Uhr