Brugg: Neue Werbetafeln der Freikirche am «Roten Haus» irritieren

Brugg Die neuen Werbetafeln einer Freikirche am geschichtsträchtigen «Roten Haus» irritieren Warum ICF am «Roten Haus» in Brugg über dem Haupteingang der Trattoria & Pizzeria sowie unterhalb des Hotel-Schriftzugs wirbt. Claudia Meier 03.09.2022, 05.00 Uhr

Neu macht die Freikirche ICF am Gebäude «Rotes Haus» in Brugg Werbung. Claudia Meier

Das «Rote Haus» an der Hauptstrasse 7 gehört seit der Mitte des 15. Jahrhunderts zum Brugger Stadtzentrum. Was sich an dieser geschichtsträchtigen Liegenschaft verändert, bleibt selten unbemerkt. So ist einigen Passantinnen und Passanten vor einigen Wochen aufgefallen, dass die Freikirche International Christian Fellowship (ICF) neu zwischen Hotel-Schriftzug und Trattoria-Blache über dem Restaurant Haupteingang sowie an der Gebäudeecke wirbt.