Brugg Die neue Sitztreppe vor dem Salzhaus nimmt Gestalt an Drei Monate nach dem Einwohnerratsentscheid haben in der Hofstatt die Bauarbeiten begonnen. Das Ziel des Stadtrats ist es, auf Ostern hin, die Sitzstufen der Öffentlichkeit zu übergeben. Claudia Meier 10.02.2022, 05.00 Uhr

In der Hofstatt nehmen die neuen Sitzstufen aus Stein vor dem Salzhaus Form an. Claudia Meier (9. Februar 2022)

Ende Oktober hiess der Brugger Einwohnerrat den Kredit in der Höhe von 147'000 Franken für neue Sitzgelegenheiten in der Hofstatt mit 36:11 Stimmen gut. Damit will der Stadtrat die Aufenthaltsqualität an diesem malerischen Ort in der Altstadt steigern. Während die Befürworter von einem Schritt in die richtige Richtung für die Belebung des öffentlichen Raums sprachen, erachteten EVP und SVP den Kredit als «überrissen».