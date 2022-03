Brugg: Neues Bibliotheksreglement gibt viel zu reden

Brugg Stadtbibliothek: Die Gebühren für Kinder und Jugendliche geben zu reden Die Fraktionen von SP und FDP kündigen Vorschläge an zum neuen Reglement der Stadtbibliothek Brugg an der bevorstehenden Sitzung des Einwohnerrats. Michael Hunziker 23.03.2022, 05.00 Uhr

Die Visualisierung zeigt, wie sich der Effingerhof künftig präsentiert. zvg

Die Stadtbibliothek Brugg wird das Medienangebot sowie die Öffnungszeiten ausbauen können mit dem geplanten Umzug an den temporären Standort im Effingerhof. Mit dieser Erweiterung kommt es zu einer Erhöhung der Gebühren für Erwachsene: auf 50 Franken für Einzelpersonen sowie auf 70 Franken für zwei Personen im gleichen Haushalt. Für Kinder und Jugendliche soll die Ausleihe weiterhin kostenlos sein.

An der Sitzung am Freitag kommt im Einwohnerrat das Bibliotheksreglement zur Sprache. Für die Gebühren, ist vorgesehen, legt der Einwohnerrat einen Tarifrahmen fest.

Diesen, wie er vom Stadtrat vorgeschlagen wird, erachtet die SP als zu hoch.

«Insbesondere Kinder und Jugendliche sollen auch in Zukunft die Bibliothek kostenfrei besuchen können, weshalb hier ein Tarifrahmen aus der Sicht der Fraktion falsch ist.»

Die SP werde an der Einwohnerratssitzung andere Tarifrahmen vorschlagen.

Geht in richtige Richtung, ist aber unvollständig

Auch die FDP kündigt Vorschläge an bezüglich Gebühren und Behandlung der Schüler. Das Bibliotheksreglement gehe in den Grundzügen in die richtige Richtung, sei aber unvollständig, so die FDP:

«Es fehlen Zielsetzungen, Organisationsstruktur und Einbettung in die Verwaltung.»

Die Fraktion befürwortet die zweistufige Gliederung mit der Trennung zwischen Einwohnerrat und Stadtrat. Weiter positiv beurteilt wird, dass die Stadt die Zentrumsfunktion wahrnimmt und bei den Gebühren keinen Unterschied vorsieht zwischen Einheimischen und Auswärtigen. Kurz: Die Fraktion werde trotz Mängel dem Reglement zustimmen, «erwartet aber, dass eine Ergänzung und Anpassung innerhalb eines Jahres erfolgt».

Die Sitzung des Einwohnerrats findet im Campussaal statt. Alex Spichale (21. Januar 2022)

Die GLP weist ebenfalls darauf hin, dass mit dem neuen Reglement die Möglichkeit besteht, für Kinder und Jugendliche Benutzergebühren einzuführen. Die Fraktion zeigt sich damit nicht einverstanden und verlangt, «dass die Nutzung des Angebots der Bibliothek für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre auch in Zukunft gratis bleibt».

Einstimmige Unterstützung findet das «gut strukturierte» Bibliotheksreglement bei der EVP. Die Fraktion hält fest:

«Ein Grossteil der Paragrafen wird bereits jetzt schon so gehandhabt. Das neue Reglement, die Nutzungs- und Gebührenordnung geben also keinen Grund für grosse Überraschungen.»

Die EVP freut sich auf die doppelt so grossen Räumlichkeiten der Bibliothek im Effingerhof, das grössere Angebot an Medien sowie die ausgebauten bedienten Öffnungszeiten und das neue «Open Library»-System.

Abschaffung der Zulagen ist unumstritten

Unumstritten ist bei den Fraktionen die Abschaffung der Teuerungszulagen auf den Renten des pensionierten Gemeindepersonals. Die EVP spricht von einem alten Zopf. Die GLP sieht es als sinn­voller, dem aktuellen Personal gute Bedingungen zu geben. Auch FDP und SP folgen den Argumenten – und dem Antrag – des Stadtrats.

Zur Diskussion steht weiter eine ganze Reihe von Vorstössen: Der Antrag betreffend Änderung des Geschäftsreglements des Einwohnerrats von Titus Meier (FDP) beispielsweise wird unterstützt von der SP- und EVP-Fraktion, das Postulat von Barbara Geissmann und Matthias Rüede (Die Mitte) betreffend Berücksichtigung von Elektroantrieb bei der Anschaffung von Fahrzeugen der Stadt von GLP, EVP und SP.

Das Postulat von Noah Zurfluh (SP) betreffend Errichtung von Fotovoltaikanlagen auf städtischen Liegenschaften – das vom Stadtrat entgegen­genommen wird – findet Unterstützung bei FDP, EVP und GLP. Letztere hält fest: «Dies sollte künftig auch bei privaten Liegenschaften flexibler möglich sein.»

Einwohnerrat Freitag, 25. März, 19.30 Uhr, Campussaal.