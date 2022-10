Brugg: Einwohnerrat entscheidet über Spende zugunsten der Ukraine

Brugg Die Diskussion um eine Spende der Stadt für die Ukraine geht weiter Beim Benefizanlass «Brugg für die Ukraine» wurden im vergangenen Juli 15'011 Franken private Spenden gesammelt. Der Ball liegt nun zum zweiten Mal beim Einwohnerrat Brugg. Claudia Meier 07.10.2022, 05.00 Uhr

Stadtammann Barbara Horlacher begrüsst am 1. Juli am Anlass «We love Ukraine» die Anwesenden im Salzhaus Brugg. Claudia Meier

Am 1. Juli, dem Freitag nach dem Rutenzug, führte die Stadt Brugg das Festival «Brugg für die Ukraine» mit Darbietungen, musikalischen Auftritten und einem kulinarischen Angebot durch. Der Anlass, der vom Gewerbeverein Brugg, dem Verein Tourismus Region Brugg, dem Quartierverein Schinznach-Bad und dem Förderverein Events Brugg unterstützt wurde, war im Vorfeld sehr umstritten.

So war es auch kein Zufall, dass die Einwohnerratssitzung im Juni zur fortgeschrittenen Stunde genau in dem Moment abgebrochen wurde, als die Spende zugunsten der Glückskette für die Ukraine traktandiert war. Damals hätte der Antrag des Stadtrats gelautet: «Sie wollen den von Privaten gesammelten Spendenbetrag bis zu einem Maximalbetrag von 75'000 Franken verdoppeln.»

Der Einwohnerrat entscheidet am 28. Oktober

Für Aufsehen sorgten daraufhin auch zwei Störaktionen. Einerseits wurden einige Veranstaltungsplakate mit einem roten «Abgesagt»-Zettel überklebt und andererseits schloss sich der Brugger Aktivist Alec Gagneux am Jugendfest mit einem Friedensmanifest dem Festumzug an. Auf weissem Papier stand «Frieden für alle Nationen!», «Stadtregierung = Kriegspartei. Alleiniges Ukraine-Benefiz-Fest widerspricht der schweizerischen Neutralität, der humanitären Tradition, einer minimalen Ethik».

Aktivist Alec Gagneux läuft am Brugger Rutenzug hinter der Feuerwehr mit. Claudia Meier

Unter diesen Vorzeichen kam am 1. Juli keine wirkliche Festivalstimmung auf. In einer am Donnerstag, 6. Oktober, verschickten Mitteilung schreibt der Stadtrat, dass aus dem Verkauf von «Benefiz-Bändeli», dem Ertrag der Festwirtschaften sowie weiteren privaten Spenden Einnahmen von insgesamt 15'011 Franken zusammengekommen seien. Weiter heisst es:

«Die Stadt Brugg überweist diesen Betrag zugunsten der Ukraine der Schweizerischen Glückskette und bedankt sich bei allen Helferinnen und Helfern respektive Spenderinnen und Spendern für ihren Beitrag.»

Am 28. Oktober werde nun der Einwohnerrat darüber zu befinden haben, ob er den Erlös des Festivals verdoppeln will, «indem er im Namen der Stadt Brugg als weiteres Zeichen der Solidarität ebenfalls einen Betrag in der Höhe von 15'011 Franken zugunsten der Ukraine sprechen wird».

Die Stadt Brugg trägt die Auslagen für Plakate und Flyer

Die Auslagen für das Benefizfestival belaufen sich laut Stadtschreiber Matthias Guggisberg auf 11'950 Franken. Die Mehrkosten (von 900 Franken gegenüber der Botschaft) lassen sich durch die höheren Druckkosten für Flyer und Plakate begründen. Das Festival wird von der Stadt (Bereich Kultur; Konzerte und Theater) finanziert.

Einwohnerrat Pascal Ammann (SP) regte in einer Motion einen Budgetposten an, der auf kommunaler Ebene jährlich Spenden für Flüchtlinge zulässt.