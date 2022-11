Brugg: Bau der neuen Heizzentrale beginnt

Brugg Die Bagger rollen an: Startschuss für neue Heizzentrale ist gefallen 420 Wohneinheiten soll der Wärmeverbund Sommerhaldenstrasse versorgen. Am 18. November fand der Spatenstich für die Anlage in Brugg statt. Maja Reznicek 19.11.2022, 05.00 Uhr

Sie zelebrieren den offiziellen Spatenstich des Bauprojekts: Reto Markwalder (v. l.), Felix Kreidler, Daniel Flückiger, Jürg Baur, Beat Meier, Norbert Walker, Bruno Schuler, Stefan Obrist, Markus Ottiger, Reto Ryser und Eugen Pfiffner. zvg

Bis 2024 entsteht beim Parkplatz des Schulhauses Au-Erle die neue Heizzentrale für den Wärmeverbund Sommerhaldenstrasse. Holzschnitzel aus dem Forstbetrieb Brugg werden hier zukünftig in «modernsten Feuerungsanlagen» in Wärme umgewandelt. Der offizielle Spatenstich für das Vorhaben fand am Freitagmorgen, 18. November, statt, wie die IBB Energie AG informierte.