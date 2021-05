Brugg Der Wahlkampf ist lanciert: So will die FDP den Stadtammannsitz zurückholen Bei den Stadtratswahlen in Brugg treten für die Freisinnigen Reto Wettstein (bisher) und Yvonne Buchwalder-Keller (neu) an. Ersterer greift auch den Sitz von Stadtammann Barbara Horlacher (Grüne) an. Michael Hunziker, Claudia Meier 26.05.2021, 22.28 Uhr

Mit Applaus nominiert werden im Salzhaus Yvonne Buchwalder-Keller und Reto Wettstein.. Bild: Michael Hunziker

Beide sind Brugger durch und durch – und wollen sich mit Herzblut für die Stadt einsetzen: Reto Wettstein und Yvonne Buchwalder-Keller. Beide treten für die FDP bei den Stadtratswahlen im Herbst an. Gestern Mittwochabend sind sie im Salzhaus in Anwesenheit von mehreren Dutzend Parteimitgliedern und Freunden mit Applaus nominiert worden.

Wettstein, der bereits seit acht Jahren Mitglied des Stadtrats ist, kandidiert ebenfalls als Stadtammann – und greift den Sitz von Barbara Horlacher (Grüne) an. Diese trat vor vier Jahren die Nachfolge von Daniel Moser (FDP) an.

Planung und Bau gehört in Hände des Stadtammanns

«Brugg revitalisieren – jetzt», lautet Wettsteins Wahlkampfmotto. Brugg habe ein Update verdient, hob der 42-Jährige Unternehmer und verheiratete Vater von zwei Töchtern bei seiner Vorstellung hervor. Er erwähnte die Infrastruktur – Neumarktplatz wie Schulhäuser und Hallenbad –die in die Jahre gekommen sind. Aber auch bei den Finanzen – «wir müssen das Optimum herausholen» – und bei der Verwaltung bestehe Erneuerungsbedarf. Letztere müsse digitalisiert, automatisiert, effizienter gemacht werden. Wettstein:

«Hier haben wir einen grossen Nachholbedarf. Es braucht jetzt eine vorwärtsgerichtete Tätigkeit.»

Weiter gelte das Augenmerk der Attraktivität, fuhr Wettstein fort. Beton alleine bringt nichts ohne Bildung, Kultur – Stichwort Stadtfest – sowie das Zwischenmenschliche, die gute Stimmung. «Zusammen mit den Menschen möchte ich Brugg weiterentwickeln.»

Gefragt sei eine unternehmerische Initiative für eine Trendumkehr, führte Wettstein ebenfalls aus. «Man darf keine Scheu haben, mit den Unternehmerinnen und Unternehmer in der Region in Kontakt zu treten. Wir brauchen eine starke Wirtschaft in Brugg.»

Das zentrale Ressort Planung und Bau, für das Wettstein seit vier Jahren zuständig ist, verdiene volle Aufmerksamkeit und muss seiner Ansicht nach zwingend vom vollamtlichen Stadtammann geführt werden.

Beim aktuellen Stadtrat fehlt der frische Wind

Yvonne Buchwalder-Keller macht sich stark für die Vereinbarkeit von Familie, Beruf und Politik. Sie betonte:

«Es gibt zahlreiche top ausgebildete Frauen, die unsere Wirtschaft auch in einem Teilzeitpensum als wichtige Fachkräfte unterstützen können.»

Die 41-Jährige verheiratete Mutter von zwei Töchtern hat in den letzten Jahren Erfahrung gesammelt im Bereich Finanzen im Gesundheitswesen. Seit 2015 ist sie im Medizinischen Zentrum Brugg tätig als Leiterin Finanzen. Engagiert ist sie überdies im Vorstand der FDP Frauen Region Brugg.

Willi Wengi vom Vorstand der FDP-Stadtpartei zeigte sich überzeugt, dass Brugg einen Stadtrat verdient mit zwei bis drei bürgerlichen Sitzen, mit fähigen Köpfen, entscheidungsfreudigen Personen mit wirklicher Führungserfahrung. Solche habe die FDP. Der aktuell linke Stadtrat agiere bürokratisch, sei nett, setze aber wenig um. «Der frische Wind ist nicht da.»

Willi Wengi vom Vorstand der FDP-Stadtpartei. Bild: Michael Hunziker

Zwar habe die FDP, räumte Wengi ein, in den letzten Wahlen verloren national, kantonal und im Bezirk bei den Parlamenten. Das lokale politische Umfeld präsentiere sich aber anders. In Brugg sei die FDP mit 13 Sitzen im Einwohnerrat immer noch mit Abstand die stärkste Partei. Zudem, ergänzte Wengi, treten die Wirtschaftsthemen wieder in den Vordergrund. «Und die FDP ist die Wirtschaftspartei.»

Für familienfreundliche und gesunde Stadt

Musikalisch umrahmt wurde die Nominationsversammlung von Singer-Songwriterin Beth Beighey, die aus Nashville stammt und heute mit ihrer Familie in Wettingen wohnt. Eine Grussbotschaft per Video überbrachte die frisch gewählte freisinnige Neuenburger Staatsrätin Crystel Graf.

Mit viel Schwung in den Wahlkampf starten wird die FDP mit der Aktion «Fit für alli!» Das von Yvonne Buchwalder-Keller und Reto Wettstein beauftragte einheimische Personaltrainer-Duo Timon Baumgartner und Tanja Stähli wird ab 3. Juni jeden Donnerstag ab 18.30 Uhr beim Sportplatz Freudenstein an der frischen Luft ein Gruppentraining durchführen – für alle Altersstufen und jedes Fitnesslevel. Wohlbefinden, Gesundheit und Spass stehen im Zentrum.