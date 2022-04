Brugg: Stadtrat ist mit Pilotversuch in neue Legislatur gestartet

Brugg Der Stadtrat ist mit einem Pilotversuch in die neue Amtsperiode gestartet – was sich nun ändert In der neuen Zusammensetzung und nach der Ressortverteilung hat die Brugger Regierung den eigenen Sitzungsmodus hinterfragt und sich nach drei Monaten Ausprobieren für eine spezielle Lösung entschieden. An den «stillen Sitzungen» ändert sich indes nichts. Claudia Meier 02.04.2022, 05.00 Uhr

Am Sitzungstisch in Brugg (v. l.): Stadtrat Roger Brogli, Stadtschreiber Matthias Guggisberg, Frau Stadtammann Barbara Horlacher, Stadtrat Reto Wettstein, Stadtrat Jürg Baur und Vizeammann Leo Geissmann. zvg/René Schweizer

Gegenüber der letzten Amtsperiode ist im Stadtrat Brugg nur das Regierungsmitglied Roger Brogli neu. Nachdem der frühpensionierte Werkdienst-Chef die Wahl ohne Partei im Rücken und alle Bisherigen, die zur Wiederwahl antraten, auf Anhieb gewählt wurden, ist die SP nach dem Ausscheiden von Willi Däpp derzeit nicht mehr im Stadtrat vertreten.

FDP-Stadtrat Reto Wettstein forderte die Grüne Barbara Horlacher zusätzlich als Stadtammann im Vollamt heraus, unterlag aber. In der Folge gab der 43-jährige Unternehmer das zeitintensive Ressort Planung und Bau an Roger Brogli weiter. Wettstein ist nun für das Gesellschaftsressort zuständig. Das Soziale hat er von Stadtrat Jürg Baur (Die Mitte) zurückgenommen.

Bessere Vereinbarkeit von beruflichem und politischem Engagement

Baur ist nach der Auflösung der Schulpflege auch für das Ressort Bildung zuständig. Der 62-jährige Mitte-Politiker sitzt zudem im Grossen Rat und arbeitet in einem 80-Prozent-Pensum in Würenlingen. Bereits im AHV-Alter ist Vizeammann Leo Geissmann (Die Mitte).

In der vergangenen Amtsperiode hielt der Brugger Stadtrat seine Sitzung am Mittwochvormittag ab. Als während der Coronapandemie besondere Schutzmassnahmen gefordert waren, wich er vom Stadthaus zuerst auf Zoom und danach auf den grösseren Rathaussaal aus.

Die Stadtratssitzungen finden in Brugg im Stadthaus statt. Claudia Meier

Versuchsweise hat der Stadtrat ab Anfang Jahr die ordentliche Stadtratssitzung auf den Dienstagabend verlegt. Der Grund dafür sei der Wunsch einzelner Stadtratsmitglieder gewesen zur Verbesserung der Vereinbarkeit von beruflichem und politischem Engagement, sagt Stadtammann Barbara Horlacher. Somit musste der Mittwochvormittag im Kalender nicht mehr für den Stadtrat blockiert werden.

Der Dienstagabend hat sich bewährt

Dieser Versuch hat sich offenbar bewährt. Denn der Stadtrat hat diese Woche entschieden, die Sitzung künftig am Dienstagabend um 18 Uhr abzuhalten. Dass die Wahl auf diesen Zeitpunkt fiel, habe mit der Verfügbarkeit der Stadtratsmitglieder zu tun, ergänzt Horlacher. Wenn am gleichen Tag noch eine Grossratssitzung stattfindet, die bis 17 Uhr dauert, wird der Dienstag für Mitte-Politiker Jürg Baur zu einem Marathonsitzungstag.

Stadtammann Barbara Horlacher. zvg

Baur sagt, dass er mit seinem Schulleiter-Pensum grosse Flexibilität habe und erwähnt die Hybridlösung für den Stadtrat. Denn etwa einmal im Monat findet die Stadtratssitzung laut Barbara Horlacher auch künftig am Mittwochmorgen statt. Nämlich dann, wenn eine vertiefte Diskussion zu wichtigen und umfangreichen Geschäften erwartet wird.

Erfahrungsmässig dauert eine ordentliche Sitzung laut Stadtammann Horlacher etwa zwei Stunden. Wenn komplexe Geschäfte oder Präsentationen anstehen, können es auch vier Stunden werden. Etwa einmal pro Monat findet eine «stille Sitzung» statt. Horlacher erklärt:

«Diese funktionieren wie Zirkularbeschlüsse, also Aktenaufbereitung und –studium wie bei einer ordentlichen Sitzung, jedoch keine Präsenzsitzung.»

Beschlüsse werden laut Frau Stadtammann nur bei Einstimmigkeit gefasst, andernfalls wird das Geschäft für die nächste ordentliche Sitzung noch einmal traktandiert.

Bremgarten und Windisch haben alle zwei Wochen Sitzung

Eine Umfrage bei anderen grösseren Gemeinden im Aargau zeigt, dass sich die meisten Exekutiven tagsüber zur Sitzung treffen: Baden und Zurzach am Montagmorgen; Wohlen, Aarau und Rheinfelden am Montagnachmittag; Lenzburg und Zofingen am Mittwochmorgen sowie Wettingen am Donnerstagmorgen.

Auf den späteren Montagnachmittag setzen Muri, Laufenburg, Bremgarten und Windisch. In den beiden letzt genannten Gemeinden findet wie in Zurzach die Regierungssitzung nur alle zwei Wochen statt.