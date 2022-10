Brugg beantragt für Feuerwehr den Ersatz von vier Fahrzeugen

Brugg Der Stadtrat beantragt für die Feuerwehr den Ersatz von vier Fahrzeugen Der Einwohnerrat Brugg entscheidet über Bruttokredite in einer Höhe von total 1,43 Millionen Franken. Was damit beschafft werden soll. Claudia Meier 06.10.2022, 05.00 Uhr

Ersetzt wird auch ein Personentransportfahrzeug. Claudia Meier

Von der umfangreichen Fahrzeugflotte will die Stützpunktfeuerwehr Brugg-Riniken-Villnachern vier Fahrzeuge ersetzen. Konkret geht es um ein Pionier-, ein Wechsellade-, ein Verkehrsabteilungs- sowie ein Personentransportfahrzeug. An der nächsten Brugger Einwohnerratssitzung entscheiden die Mitglieder über vier Bruttokredite in der Höhe von insgesamt 1,43 Millionen Franken. Weitere Anträge für die Ersatzbeschaffungen von Motorspritze und Tanklöschfahrzeug sollen im Jahr 2024 folgen.