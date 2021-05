Brugg Der scheidende Werkdienst-Chef sagt, was ihn in Asylunterkünften ärgert und wo er sich öffentlich noch engagieren wird Nach 33 Jahren ist Schluss: Roger Brogli geht zwar frühzeitig in Pension, bleibt der Stadt aber erhalten. Der Wahl-Brugger ist in seinem Berufsleben zur Erkenntnis gelangt, dass es sich fast immer lohnt, Jugendlichen und Sozialhilfeempfängern eine Chance zu geben, in der Arbeitswelt Fuss zu fassen. Für die Lernenden wird er sich weiterhin einsetzen. Claudia Meier 07.05.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Für Roger Brogli war die Stelle als Werkdienst-Chef der Stadt Brugg ein Traumjob. Bild: Chris Iseli

In den vergangenen 33 Jahren hat es in Brugg kaum ein Fest oder einen Anlass gegeben, an dem Roger Brogli und sein Team nicht in irgendeiner Form involviert waren. Jetzt geht der beliebte Werkdienst-Chef dank einem «tollen Angebot» mit 63 Jahren frühzeitig in Pension. Am Freitag wird er von der Stadt offiziell verabschiedet.

Für Roger Brogli gibt es grundsätzlich keine unlösbaren Aufgaben. Mit handwerklichem Geschick, Tatendrang und seinen kommunikativen Fähigkeiten hat er schon unzählige Probleme gemeistert. Wenn er nicht gerade am Steuer eines Fahrzeugs oder auf dem Velo sitzt, hat er oft das Handy am Ohr, sei es im Supermarkt oder an der Aare.

Roger Brogli bei den Vorbereitungen für das Brugger Stadtfest 2013.

Bild: cm (22. Mai 2013)

«Ich habe einfach den Plausch, wenn alles funktioniert», sagte er der AZ im Mai 2013, als in Brugg nach 18 Jahren Pause wieder ein Stadtfest organisiert wurde. Im Lauf der Zeit zeigte sich, dass es für alle Beteiligten am einfachsten ist, wenn Roger Brogli von Anfang an in den OKs Einsitz hat. Ob Abwasser, Wassertanks, Stromanschlüsse, Festgarnituren oder Abfallregime: Der gelernte Strassenbauer wusste, was der Werkdienst bieten kann und wie man die Ressourcen sinnvoll einsetzt.

Einen veralteten und schlecht ausgerüsteten Betrieb vorgefunden

Seine Stelle als Werkmeister trat Roger Brogli am 1. August 1988 an, mit der Verpflichtung zur Wohnsitznahme in Brugg. Ein paar Monate arbeitete der noch in Lenzburg wohnhafte Angestellte bereits in der Baukommission für den neuen Brugger Werkhof mit, der dann im Sommer 1995 bezugsbereit war. Was ihn an den damaligen Plänen für seinen künftigen Arbeitsplatz am meisten störte, war der Umstand, dass die Tierkadaver-Sammelstelle in der hintersten Ecke in der Werkhofhalle vorgesehen war. Roger Brogli fragte:

«Was ist, wenn jemand am Wochenende einen toten Hund deponiert?»

Und so kam es, dass sich die Kadaver-Sammelstelle heute gut zugänglich rechts neben dem Arealeingang befindet.

Ein engagiertes Team zu führen, reizte Roger Brogli an seiner neuen Stelle in Brugg. Denn nach der Strassenbauerlehre war für ihn klar, dass er sich weiterbilden will. Er hängte eine zweijährige Maurerlehre an, weil er lernen wollte, wie man ein Haus baut, und absolvierte in dieser Zeit die Rekrutenschule. Dann folgten Lastwagenprüfung, Vorarbeiterschule für Strassenbauer, Handelsschule und Bauführerschule. Als körperlich kaputter Bauarbeiter wollte er auf keinen Fall enden. Vor 40 Jahren war schliesslich sehr vieles noch Handarbeit.

So sah der Büroarbeitsplatz von Roger Brogli im Salzhaus beim Stellenantritt am 1. August 1988 in Brugg aus. Bild: zvg

Beim Stellenantritt in Brugg fand Roger Brogli einen veralteten und schlecht ausgerüsteten Betrieb sowie ein düsteres Büro im Salzhaus vor. Der Werkdienst verfügte damals nur über zwei Fahrzeuge und 14 Angestellte. Oft gingen die Mitarbeiter zu Fuss nach Lauffohr, etwa um die Strassen zu reinigen.

Drei Sozialhilfeempfänger haben einen Job gefunden

Weil im neuen Werkhof nicht alle Wände gerade waren, fertigte der hauseigene Schreiner im Winter 1995/96 keilförmige Wandschränke an, die sich bis heute bewährt haben. Roger Brogli durfte unter anderem den ersten Salzstreuer für den Brugger Winterdienst bestellen. Heute besteht das Werkhofteam aus 18 Angestellten und zwei Lehrlingen. Ihnen stehen neun Fahrzeuge zur Verfügung.

Das Lehrlingswesen ist für Roger Brogli eine Herzensangelegenheit. Schon mehrmals hat er Jugendlichen, an die niemand richtig glaubte, erfolgreich eine Chance gegeben. Kaum war der neue Beruf Fachmann Betriebsunterhalt kreiert, engagierte sich Roger Brogli während zehn Jahren als Chefexperte. Noch immer ist er Präsident der Berufsbildungskommission und im Vorstand des Schweizerischen Fachverbands Betriebsunterhalt im Ausbildungszentrum Mittelland.

Auch Festgarnituren werden im Brugger Werkhof gelagert.

Bild: cm (22. Mai 2013)

Bisher besuchen rund 800 Lernende pro Jahr ihre überbetrieblichen Kurse in Sursee. Derzeit präsidiert Roger Brogli zusätzlich die Baukommission, die sich um das Projekt Neubau eines Ausbildungszentrums in Dagmersellen kümmert. Im Frühling 2024 soll die Einweihung stattfinden. Der Fachverband Betriebsunterhalt spannt hier mit dem Plattenverband zusammen, der gegenüber ein Internat mit 96 Betten baut. Da diese Unterkunft künftig den Lernenden von beiden Berufsverbänden zur Verfügung stehen soll, sitzt Roger Brogli auch hier in der Baukommission. Die Fertigstellung ist für September 2021 vorgesehen.

Der Frühpensionär ist fest davon überzeugt, dass es sich lohnt, zeitliche und finanzielle Ressourcen in die Ausbildung von – teilweise schulisch schwächeren – Jugendlichen zu investieren. Er sagt:

«Das Entscheidende ist, dass man an sie glaubt. Man muss den Jugendlichen die Möglichkeit geben, dass sie den Weg finden. Gehen müssen sie ihn dann selbst.»

Auch drei Sozialhilfebezüger, die zur Mitarbeit beim Werkdienst verpflichtet wurden, um nicht auf die Nothilfe zurückgestuft zu werden, haben nach Einsätzen bei Roger Brogli wieder einen Job gefunden. Wie es hingegen enden kann, wenn junge Männer keine Perspektive oder Alltagsstruktur haben, hat der Werkdienst-Chef schon bei der Reinigung von Asylunterkünften erlebt. «Es kann doch nicht sein, dass unsere Mitarbeiter alte und defekte Möbel aus den Zimmern räumen müssen, während die Asylsuchenden im Bett liegen», nennt er ein Beispiel, das ihn beschäftigt und geärgert hat.

Oft ist er bereits um 6.15 Uhr im Büro

Als die Wohnsitzpflicht in Brugg abgeschafft wurde, zog es Roger Brogli für einige Jahre nach Rohr. Doch der Frühaufsteher, der in der Regel schon um 6.15 Uhr im Büro ist, verlegte seinen Wohnsitz bald wieder ins Prophetenstädtchen, wo er auch weiterhin leben will. Roger Brogli betont:

«Brugg ist mir ans Herz gewachsen.»

Er ist sogar in zwei Quartiervereinen Mitglied: Brugg West, wo er wohnt, und Schinznach-Bad, weil er Kontakt zu den Leuten im neuen Ortsteil knüpfen wollte. Dem Abteilungsleiter war es sehr wichtig, dass sich die Bevölkerung von Schinznach-Bad nach der Fusion mit Brugg per 1. Januar 2020 willkommen fühlt und der Werkdienst dort gute Arbeit leistet.

Weiterhin engagieren wird sich Roger Brogli im Vorstand des Tourismusvereins Region Brugg. Zusammen mit den Vorstandsmitgliedern kümmert er sich aktuell darum, dass schon in wenigen Wochen ein Sommerbeizli an der Aare zwischen Badiparkplatz und Abenteuerspielplatz als Pilotprojekt lanciert werden kann. Zudem ist er bei der Organisation für den Familienanlass «Brugg wird zum Bauernhof» aktiv. Der 63-jährige Parteilose überlegt sich ausserdem ein lokalpolitisches Engagement in Brugg.

Mit der Zusatz-Salve als Überraschung für Brugg klappte es nicht

Roger Brogli kann nicht einfach so rumsitzen. Das würde nicht zu ihm passen, sagt er. Die schönen Seiten des Lebens geniessen, liege aber schon drin. So hat er sich am letzten Wochenende eine Übernachtung mit feinem Nachtessen und Frühstück im neuen Hotel Centurion Tower in Windisch geleistet. «Ich koche zwar auch gerne, aber beim Anrichten bin ich nicht so kreativ wie die Profis im Restaurant», räumt Roger Brogli ein.

Das Hotel Centurion Tower in Windisch steht seit März offen. Bild: san (22. Februar 2021)

Wenn der scheidende Chef auf seine Zeit im Werkhof Brugg zurückblickt, sagt er: «Ich hatte das grosse Glück, fast ein Leben lang meinen Traumjob ausüben zu dürfen. Dabei genoss ich viel Freiheit.» Gerne hätte er als Verantwortlicher über das Jugendfest-Feuerwerk bei seiner letzten Ausgabe im vergangenen Sommer eine Zusatz-Salve als Überraschung für Brugg gesponsert. Coronabedingt wurde bekanntlich nicht nur das Jugendfest, sondern auch das Feuerwerk abgesagt.

Apropos Jugendfest: Seit dieses im Rahmen des «Potz 2tuusig»-Fests von Brugg und Windisch zur Jahrtausendwende gemeinsam gefeiert wurde, gebe es auch für die Brugger Schulkinder Hotdog und nicht mehr das kalte Würstli wie für die Erwachsenen am Behördenzobig, weiss der Wahl-Brugger, der auch damals mit seinem Team für einen reibungslosen Festbetrieb sorgte.

Jonas Stucki, der während bald sieben Jahren Roger Broglis Stellvertreter war, tritt nun im Werkhof Brugg in die grossen Fussstapfen seines Chefs.