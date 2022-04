Gewerbeverein Brugg: Neuer Präsident ist Martin Gobeli

Brugg Der neue Präsident will alle Gewerbezweige zum Blühen bringen Die Mitglieder des Gewerbevereins Brugg haben unter anderem den Nachfolger von Dietrich Berger sowie zwei Ehrenmitglieder gewählt. Claudia Meier 08.04.2022, 18.49 Uhr

Der scheidende Präsident Dietrich «Didi» Berger (links) übergibt die Glocke seinem Nachfolger Martin Gobeli. Claudia Meier (7. April 2022)

«Freude herrscht!», rief der scheidende Präsident Dietrich «Didi» Berger den 44 anwesenden Mitgliedern des Gewerbevereins Brugg zu. Diese hatten sich am Donnerstagabend zur 59. Generalversammlung für einmal in einem Saal bei der Stiftung Faro Spitzmatt in Unterwindisch versammelt.

Freude herrschte für Berger, weil sich die Gewerbevereinsmitglieder in diesem Jahr schon zum zweiten Mal treffen und persönlich austauschen konnten. Gleichzeitig war auch seine Vorfreude zu spüren, dass er das Präsidium nach sechs Amtsjahren in wenigen Minuten abgeben konnte.

Das Tätigkeitsprogramm des Gewerbevereins Brugg für das Jahr 2022. Claudia Meier

Die Nachfolgeregelung war nicht einfach. Viele Gespräche waren nötig. In seinem Jahresbericht, kam auch Bergers Bedauern zum Ausdruck, dass die Gewerbemesse Extra21 aufgrund der wenigen Anmeldungen nicht durchgeführt wurde. Mit Blick in das aktuelle Jahr erwähnte Berger die Beteiligung des Gewerbevereins in der Spurgruppe zur Erneuerung des Neumarktplatzes. Er hielt fest:

«Wir hoffen, dass das im 2006 von der Stadt Brugg angestossene Projekt in diesem Jahrzehnt erfolgreich abgeschlossen werden kann.»

Wobei er das Wort «Jahrzehnt» besonders betonte.

Grosse Wirkung zeigte die Neuauflage der Geschenkgutscheine per 1. Dezember 2020. Seither wurden in Brugg insgesamt Gutscheine im Wert von über 111'000 Franken eingelöst. Neben zwei Zugängen musste der Gewerbeverein Brugg in den vergangenen zwölf Monaten zehn Austritte verbuchen, somit hat sich der Verein wieder mehr von der 200-Mitglieder-Latte entfernt.

Reto Wettstein und Martin Gobeli neu im Vorstand

Aufgrund von Debitorenverlusten schloss auch die Jahresrechnung mit einem Minus von rund 3370 Franken ab, wie Vorstandsmitglied Roger Friedli erklärte. Einer der Höhepunkte des Abends waren die Ersatzwahlen für Präsident Didi Berger (nach sechs Jahren) und Vorstandsmitglied Mirco Fritschi (nach fünf Jahren).

Reto Wettstein ist Unternehmer und Stadtrat in Brugg. zvg

Ohne Gegenstimmen neu in den Vorstand gewählt wurden Martin Gobeli, 46-jähriger Geschäftsstellenleiter der Valiant Bank AG in Brugg, und Reto Wettstein, 43-jähriger Unternehmer und FDP-Stadtrat. Bei der Vorstellung sagte Reto Wettstein:

«Ich würde mich freuen, dem Gewerbe eine starke Stimme zu geben.»

Gobeli bekleidet neu das Amt des Präsidenten und will die angefangenen Projekte weiterführen. Er stelle sich zur Verfügung, weil er Brugg nicht aufgeben wolle. Gobeli beschrieb das Gewerbe als einen Baum, den man pflege müsse, an dem immer mehr Zweige wachsen und den man wahrnehme. Das Ziel sei es, den Gewerbebaum gemeinsam zum Blühen zu bringen.

Urs Keller ist nicht mehr Expo-OK-Präsident

In den Vorstand wiedergewählt wurden die bisherigen Mitglieder Isabelle Keller, Christina Thomann, Roger Friedli, Cäsar Lauber, Andreas Marti und Andreas Rapp. Auf die zurückgetretene Revisorin Livia Rohr folgt Luca Rüegg.

Urs Boller war von 2002 bis 2020 Geschäftsstellenleiter des Gewerbevereins Zentrum Brugg. Er freut sich über die Ehrenmitgliedschaft. Claudia Meier (7. April 2022)

Auch Expo-OK-Präsident Urs Keller, der nicht anwesend war, hatte seinen Rücktritt eingereicht. Per Akklamation wurden er und Urs Boller zu Ehrenmitgliedern ernannt. Boller leitete die Geschäftsstelle von 2002 bis 2020 und war gleichzeitig das Archiv des Vorstands.