Der FC Brugg erweitert seine Frauenabteilung

Brugg 42 Anmeldungen in kurzer Zeit: Der Frauenfussball bekommt bei diesem Traditionsverein Aufwind Der FC Brugg hat im letzten Jahr die Frauenabteilung erweitert. Erstmals können Mädchen im Alter zwischen acht bis 18 Jahren in drei Juniorinnenabteilungen spielen. Noah Merz Jetzt kommentieren 13.10.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Frauenabteilung beim FC Brugg hat seit 2021 eine Juniorinnenabteilung. zvg

Am 11. Oktober erreichte die Schweizer Frauennationalmannschaft nach 2015 in Kanada zum zweiten Mal eine Weltmeisterschaft. Die Aargauerin Fabienne Humm erlöste in der 121. Minute ihre Teamkolleginnen in einer heiss umkämpften Partie gegen Wales mit dem 2:1 Siegestreffer.

Damit unterstreicht der Schweizer Frauenfussball eindrücklich seine Qualität und enormen Entwicklungsschritte im spielerischen und taktischen Bereich der letzten Jahre. Sepp Blatter, ehemaliger Fifa-Präsident, sagte schon 1995: «Die Zukunft des Fussballs ist weiblich.»

So auch beim FC Brugg. Boas Joost, Cheftrainer der ersten Frauenmannschaft des FC Brugg, setzte sich in der Coronazeit vehement für eine Juniorinnenabteilung ein. Vor einem Jahr gründete der Verein mit der Frauenfussball-15 (FF-15) seine erste Juniorinnenmannschaft.

In diesem Sommer stiessen mit der FF-12 und FF-19 zwei weitere Mannschaften dazu. Die Spielerinnen können bereits mit acht Jahren in der FF-12 spielen und sich dabei über die FF-15 bis zum 18. Lebensjahr in die FF-19 weiterentwickeln.

Die erste Frauenmannschaft des FC Brugg in einer Trainingseinheit. Video: FC Brugg

Das Ziel sei es, Abgänge von Spielerinnen der ersten Mannschaft durch eine fördernde Nachwuchsarbeit zu kompensieren und Talente in die erste Mannschaft einzugliedern, erklärt Joost.

Frauen legen Wert auf das Zwischenmenschliche

Die Frauenabteilung besteht zurzeit aus der ersten und zweiten Mannschaft sowie drei Juniorinnenmannschaften. Ralph Wahl, Juniorinnentrainer der FF-15, sagt: «Besonders die Ausschreibungen für ein Probetraining in der FF-15 haben das Bewusstsein für die Förderung von Mädchen und Frauen wachgerüttelt. Rund 42 Anmeldungen gingen in kurzer Zeit ein.»

Boas Joost (von links) und Ralph Wahl auf dem Spielfeld in Brugg. Noah Merz

Dementsprechend begeistert sprechen die beiden Trainer über das Trainingsverhalten ihrer Spielerinnen. Sie seien ehrgeizig, fleissig, bereit, an sich zu arbeiten, und fokussiert. Boas Joost, ein ausgebildeter Athletiktrainer, erlebt die Atmosphäre zwischen den Spielerinnen angenehmer als in einer Gruppe von Jungs. Das Gemeinschaftsgefühl sei intensiver, die Spielerinnen sprächen über persönliche Sorgen und gäben einander wertvolle Tipps. Ralph Wahl ergänzt:

«In der FF-15 kann es vorkommen, dass durch die Altersunterschiede von drei Jahren im Team teilweise kleine Reiberein aufkommen. Diese sind allerdings nicht von langer Dauer.»

Gegenwärtig herrscht bei den Jungs ein starker Konkurrenzkampf für ein Stammelf-Aufgebot. Dadurch wachsen der Druck und die Anspannung im Team. Derweil gewinnt in weiblichen Kreisen im FC Brugg das Wirgefühl signifikant an Bedeutung. «Es entstehen keine Gruppenbildungen, viele Spielerinnen sind neben dem Platz miteinander befreundet und der Spass am Sport steht im Vordergrund», erzählen Joost und Wahl.

Trainerinnen würden für viel Entlastung sorgen

Als grosse Herausforderung für beide Trainer entpuppt sich die Kommunikation. Joost und Wahl erklären:

«Bei den Frauen kommt es beim Gesprächsaustausch auf die Tonlage und weniger auf den Inhalt an. Es ist wichtig, feinfühlig, sensibel und motiviert zu wirken, damit ein nachhaltiges Vertrauen entsteht. Ansonsten kann eine Aussage falsch interpretiert werden.»

Dabei fügen sie an, dass die Anstellung einer Trainerin vieles erleichtern würde. Sie könnte die Sorgen und Bedürfnisse der Frauen und Mädchen eingehender nachvollziehen. Das Problem liege nun daran, dass es fast keine Trainerinnen gibt, die ein Engagement in Erwägung ziehen.

Dem Frauenfussball bietet sich eine einmalige Möglichkeit

Die Finanzierung der Frauenabteilung erfährt indes nicht die gleichen Angebote wie die Männerabteilung. Anders wie die erste Frauenmannschaft erhalten die Juniorinnen keine Trainingstaschen, Vereinskleider oder Regenjacken. Hier bestehe Entwicklungsbedarf. Der Präsident vom FC Brugg, Christian Arrigoni, stehe hinter der Abteilung und die Wertschätzung steige seit den Anfängen merklich. Es brauche alles seine Zeit, so Joost.

Boas Joost führt die Teambesprechung bei der ersten Frauenmannschaft des FC Brugg. zvg

Dem Ende entgegen geht die aktuelle Hinrunde. Joost und Wahl geben sich zufrieden. Die erste Mannschaft ist bisher unbesiegt und sicherte sich ohne Probleme den zweiten Tabellenplatz. Am Dienstag, 18. Oktober, gilt es im Aargauer-Cup-Viertelfinal gegen den FC Niederlenz den Halbfinal zu erreichen. Die FF-15 unter Ralph Wahl musste lediglich eine Niederlage diese Saison verbuchen und erreichte im spielerischen Bereich sichtliche Fortschritte.

Beide Trainer sind überzeugt, dass der Frauenfussball viel Potenzial in petto hat. Die Spielerinnen könnten mit ihrer Freude zum Fussball gesellschaftliche Nähe zur Bevölkerung aufbauen, ohne exorbitante Löhne zu verlangen. Ausserdem würden sie mit der Botschaft, mit viel Ehrgeiz für die eigenen Träume zu kämpfen, dazu zurückkehren, wofür Fussball letztlich steht – die Begeisterung für eine Leidenschaft nie aufzugeben.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen