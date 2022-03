Brugg: Einwohnerrat verlangt Varianten bei Strassensanierungen

Brugg Der Einwohnerrat verlangt, dass künftig bei allen Strassensanierungen Varianten vorgelegt werden An der Sitzung wurden einige Vorstösse behandelt sowie das vom Stadtrat zur Annahme empfohlene Reglement für die Stadtbibliothek Brugg korrigiert. Warum die Begeisterung nach der Versammlung bei einem Grünliberalen besonders gross war. Claudia Meier Jetzt kommentieren 27.03.2022, 16.23 Uhr

Noch bis Ende 2022 wird die Reinerstrasse in Brugg-Lauffohr saniert. Dabei werden auch die Werkleitungen erneuert. Claudia Meier

«Wir sind sehr zuversichtlich, dass wir Lösungen finden, um all die Aufgaben, die auf uns zukommen, zu bewältigen», sagte Bruggs Stadtammann Barbara Horlacher kurz vor dem Ende der Einwohnerratssitzung am Freitagabend im Campussaal. Sie meinte den Krieg in der Ukraine und seine Auswirkungen auf die Schweiz.

Denn in einer Kleinen Anfrage wollte die SP-Fraktion vom Stadtrat wissen, wie mit den Kriegsflüchtlingen umgegangen wird. Horlacher koordiniert mit Stadtschreiber Matthias Guggisberg die Aufgaben rund um den Ukraine-Krieg.

Das ehemalige Restaurant Jägerstübli in Brugg-Lauffohr war bis im Februar eine Asylunterkunft und wird nun wieder aktiviert. Claudia Meier

Sie erwähnte unter anderem, dass die kantonale Asylunterkunft im «Jägerstübli» in Lauffohr nicht Ende März geschlossen, sondern bis Ende Jahr verlängert werde. «Unser Sozialdienst-Leiter ist heute Abend hier, falls Sie noch etwas diskutieren möchten», fügte Horlacher um 22.45 Uhr an. In Sachen Schule wies sie auf die kommunale Integrationsklasse hin:

«Wir sind derzeit daran, Lehrkräfte und Assistenzpersonen zu rekrutieren.»

In seiner mündlichen Antwort auf eine Kleine Anfrage der SP-Fraktion zu den Auswirkungen der Steuergesetzrevision, über die das Aargauer Stimmvolk am 15. Mai entscheidet, sagte Vizeammann Leo Geissmann, dass der Stadtrat auf eine Abstimmungsparole verzichte. Die zu erwartenden Mindereinnahmen seien «unter Berücksichtigung des hohen Nettovermögens» für das Brugger Budget verkraftbar.

Die FDP will Projekte und findet die Motion unnötig

Zuvor führte Einwohnerratspräsident Michel Indrizzi (FDP) währen gut drei Stunden durch die Sitzung, an der 44 – von 50 – Mitglieder anwesend waren. Kontrovers diskutiert wurde die Motion von Adriaan Kerkhoven (GLP). Mit weiteren Ratsmitgliedern forderte er, dass künftig bei jeder Strassensanierung in der Stadt Brugg nachhaltige Aspekte berücksichtigt werden.

GLP-Einwohnerrat Adriann Kerkhoven. zvg

Der Stadtrat sprach sich gegen eine Überweisung aus, weil die gesetzlichen Vorgaben zum Klima- und Gewässerschutz laut Stadtrat Roger Brogli eingehalten werden. Mitunterzeichnerin Angelika Curti (Die Mitte) wies darauf hin, dass es wichtig sei, die Motion zu überweisen, weil zwei Postulate in den letzten vier Jahren nichts genützt hätten. Noch immer heisse es bei der Stadt, dass es nicht möglich sei, Regenwasser versickern zu lassen.

Willi Wengi (FDP) sprach von einer «unglaublichen Forderung», stets Varianten zu verlangen. Das sei nicht Aufgabe des Einwohnerrats. «Wir brauchen Projekte.» Mit 23:20 Stimmen wurde die Motion überwiesen.

«Ich bin begeistert», schrieb Motionär Kerkhoven. Weil er an Corona erkrankt war, konnte er nicht an der Sitzung teilnehmen. Die unermüdliche Sensibilisierungsarbeit für einen ökologischen Mehrwert habe das ermöglicht. Kerkhoven ergänzt:

«Dies wird Brugg eine nachhaltige, kostengünstige und ökologische Entwicklung mit Bürgerbeteiligung bescheren. Vorbild ist die Gemeinde Meyrin GE, die den Wakker-Preis gewonnen hat.»

Alle Kinder sollen Bücher kostenlos ausleihen dürfen

Gleich mit fünf Änderungsanträgen wollte die SP-Fraktion das neue Reglement der Stadtbibliothek Brugg optimieren. Nach einer engagierten Diskussion wurde der Vorschlag, dass der Tarifrahmen für Kinder und Jugendliche (egal ob aus Brugg oder anderen Gemeinden) gestrichen wird, mit 26:16 Stimmen gutgeheissen. Ebenfalls ein Ja resultierte mit 24:17 Stimmen für einen vergünstigten Tarifrahmen (10 bis 30 Franken pro Jahr) für junge Erwachsene bis 25 Jahre.

Die Stadtbibliothek Brugg wird nach den Sommeferien an den temporären Standort im Effingerhof umziehen. Visualisierung: zvg

Titus Meier (FPD) gab dem Stadtrat mit, auch die Kartengebühr von 5 Franken für die Kinder zu überdenken. Denn der Betrag sei gegenüber heute eine Schlechterstellung. Der Rat hiess das angepasste Reglement am Schluss einstimmig gut. Mit neun Gegenstimmen aus dem linken Lager wurde die Abschaffung der Teuerungszulagen auf den Renten des ab 2009 pensionierten Gemeindepersonals beschlossen.

SVP will keine Vorgaben zu alternativen Energiequellen

Bei den Postulaten Noah Zulauf (SP) betreffend Errichtung von Fotovoltaikanlagen auf städtischen Liegenschaften und von Barbara Geissmann (Die Mitte) betreffend Anschaffung von Fahrzeugen mit nachhaltigem Antrieb kamen die jeweils sieben Gegenstimmen von der SVP.

Auf Antrag von Titus Meier überarbeitet das Büro das «Geschäftsreglement des Einwohnerrats» und wird einen Entwurf vorlegen. Alle anderen Vorstösse wurden nicht überwiesen (Bau Mountainbike-Strecke am Bruggerberg mit 15:28 Stimmen) oder zurückgezogen.

Zu Beginn hiess der Einwohnerrat sechs Einbürgerungen ohne Gegenstimme gut. Für die Mitglieder Isabella Bertschi, Nathalie Zulauf, Rudolf Füchslin und Willi Wengi wurde noch die Inpflichtnahme für die neue Amtsperiode nachgeholt.

