Brugg: Dampfschiff-Betreiber will anderen Hafen ansteuern

Brugg Der Dampfschiff-Betreiber will einen anderen Hafen ansteuern Im Kulturlokal ist es ruhig: Statt Drinks werden an der Aarauerstrasse in Brugg nur noch Vermietungen angeboten. Claudia Meier 07.12.2021, 05.00 Uhr

Als neuer Mieter legte Andreas Gyr im März 2021 beim Umbau der Dampfschiff-Bar noch selber Hand an. Claudia Meier

(17. März 2021)

Die Brugger Dampfschiff-Bar wieder auf Kurs zu bringen, scheint ein Projekt zu sein, das im Sommer zwar hoffnungs- voll startete, aber in diesem Jahr nicht mehr gelingt. Denn seit Bands ihre Konzerte abgesagt haben, weil der Barbetreiber die Zertifikatspflicht nicht einhalten will, steht das Lokal unter besonderer Beobachtung.

In der zweiten November-Hälfte gaben auch die Vaporetto-Freigeister bekannt, dass sie mit ihrer Vollmond-Party in der Dampfschiff-Bar pausieren. Nun hat sich der Betreiber der Bar über Facebook und auf seiner Website an seine Gäste gewandt und über das weitere Vorgehen informiert. Er schreibt:

«Da sich die gesellschaftliche Spaltung immer mehr verbreitet und wir das nicht gutheissen, wird es voraussichtlich bis Ende Jahr keine öffentlichen Veranstaltungen mehr geben.»

Sie wollten einen Ort schaffen, wo alle und jeder willkommen ist und eine gute Zeit im Vordergrund steht. Leider sei das nun in der jetzigen Zeit nicht mehr möglich.

Weiter heisst es im Informationsschreiben: «Daher haben wir beschlossen, einen anderen Hafen anzusteuern und im Moment nur noch Vermietungen anzubieten.» Was mit dem anderen Hafen gemeint ist, bleibt unklar, weil die AZ den Betreiber nicht erreicht. Nur soviel: Er dankt den Gästen fürs Verständnis und wird sich melden, sobald die Reise weitergeht.