Am Wildenrainweg entsteht ein familienfreundliches Wohnhaus

Brugg Der Baustart ist erfolgt: Ein modernes, familienfreundliches Wohnhaus entsteht Der Bagger ist aufgefahren: Der Neubau am Wildenrainweg 22 in Brugg soll bis Herbst 2023 bezugsbereit sein. Michael Hunziker 29.04.2022, 19.34 Uhr

Die am Projekt Beteiligten freuen sich auf den Baustart. mhu

Ein sonniger und ruhiger Platz an leichter Hanglage, angrenzend an den leise plätschernden Süssbach und umgeben von viel Grün – und doch zentral ganz in Bahnhofsnähe in Brugg: Am Wildenrainweg 22 entsteht ein neues Mehrfamilienhaus mit zehn modernen, familienfreundlichen Mietwohnungen.

Die heute auf dem Grundstück bestehenden beiden zusammengebauten Liegenschaften werden abgerissen.

Architekturwettbewerb wurde im 2020 lanciert

Der Bagger ist aufgefahren, am späteren Freitagnachmittag haben die am Projekt Beteiligten bestens gelaunt bei angenehmen Temperaturen auf den offiziellen Baustart angestossen. Beim Spatenstich wurde gleich auch die Jahrzahl des Neubaus in Beton gegossen. Die Tafel wird dann später bei der Einfahrt zur Tiefgarage angebracht.

Wie auf dieser Visualisierung wird der Neubau dereinst daherkommen. zvg

Rico Heimgartner, Geschäftsführer der Totalunternehmung Immo Treier AG aus Schinznach-Dorf, blickte auf die Planungsphase zurück. Im Auftrag der Bauherrschaft Jos Bächli und Markus Bächli wurde im April 2020 ein Architekturwettbewerb lanciert. Als Sieger aus diesem hervorgegangen ist mit dem Projekt «Gulliver» das Büro Haenisutter Architekten aus Zürich.

Die beiden jungen Architektinnen hätten mit ihrer Idee überzeugt, stellte Heimgartner fest. Realisiert werde ein in der Fläche ausgedehntes, in der Höhe aber niedriges, sanft abgestuftes Gebäude, das durch Qualität, Ökologie und Finessen besteche.

Umgeben von liebevoll gestaltetem Erholungsraum

Die zehn Wohnungen, sagte Architektin Flavia Sutter, verfügen über 2½ bis 5½ Zimmer, über vielfältige Grundrisse und Ausblicke, seien umgeben von einem liebevoll gestalteten Spiel- und Erholungsraum. Viel Wert gelegt werde auf Langlebigkeit und Energieeffizienz. Recyclingbeton, Wärmepumpe und Fotovoltaikanlage sind nur einige der Stichworte.

Im Herbst 2023, lautet das Ziel, sollen der Bau abgeschlossen und die Mietwohnungen bezugsbereit sein.