Brugg: Kantonale Denkmalpflege verhindert Solaranlagen

Brugg Dass der Kanton Solaranlagen verhindert, stösst auf Unverständnis: «Früher oder später ist dieses Verbot nicht mehr haltbar» Gleich zwei Fotovoltaikprojekte – auf dem Effingerhof und dem reformierten Kirchgemeindehaus – am Rand der Brugger Altstadt scheitern am Widerstand der Denkmalpflege. Was die Bauherrschaften realisierten wollten und wie sie auf die Ablehnung reagieren. Claudia Meier Jetzt kommentieren 12.02.2022, 05.00 Uhr

Die Visualisierung zeigt Solarpanels auf der von der Altstadt abgewandten Seite des Effingerhofs. zvg

Energiethemen bestimmen derzeit die Agenda: Während die FDP-Delegierten an ihrer Versammlung vom 12. Februar in Montreux VD darüber diskutieren, ob der Bau neuer Atomkraftwerke in der Schweiz nicht mehr verboten sein soll, forderte SP-Bundesrätin Simonetta Sommaruga vor wenigen Tagen eine Solarpflicht für alle Neubauten.

Verena und Amos Kornfeld von der Cadima Real Estate AG ermöglichten für die Zukunft des Effingerhofs einen öffentlichen Partizipationsprozess. Michael Hunziker (3. Dezember 2018)

Mit Solarenergie beschäftigt sich auch Amos Kornfeld von der Cadima Real Estate AG in Villnachern, die derzeit den geschichtsträchtigen Effingerhof am Rand der Brugger Altstadt umfassend saniert. Kornfeld schrieb in den frühen 1980er-Jahren seine Doktorarbeit zu diesem Thema.

In den letzten zehn Jahren hat er immer wieder versucht, bei verschiedenen Renovationsprojekten Solarpanels zu realisieren, was nie bewilligt wurde. Der einzige Lichtblick ist für ihn und seine Firma ein Gebäude in Windisch, wo im vergangenen Jahr eine Solaranlage auf einem Flachdach in Betrieb genommen werden konnte.

Neue Anlage wäre praktisch nur aus der Luft zu sehen

In Brugg will die Cadima Real Estate AG den Effingerhof nicht nur möglichst umweltfreundlich umbauen, sondern auch viel «saubere Energie» zur Verfügung stellen. Im Wissen darum, dass Solar- und Windanlagen in den Altstädten nicht erlaubt sind, hat Kornfeld Gespräche mit den Behörden und der Denkmalpflege geführt, um die Möglichkeit für eine Fotovoltaikanlage auszuloten.

Der Effingerhof von der Museumstrasse aus betrachtet: Auf das Dach sieht man erst aus einer gewissen Entfernung. Claudia Meier

Sie liessen eine Visualisierung machen, die zeigte, dass die Anlage praktisch nur aus der Luft zu sehen wäre. Doch sie sind abgeblitzt. Enttäuscht sagt Amos Kornfeld:

«Früher oder später ist dieses Verbot wohl nicht mehr haltbar. Wir treffen auf alle Fälle bereits heute Vorbereitungen für ein Solardach, damit dann die Bauerei für eine Nachrüstung nicht wieder von vorne beginnen muss.»

Gemäss Berechnungen hätte die Solaranlage etwa die Hälfte des Strombedarfs im Effingerhof abdecken können.

Amos und seine Ehefrau Verena Kornfeld vermuten, «dass in Teilen der Bevölkerung, aber vor allem auch bei den Behörden, noch nicht verstanden wird, dass es bereits 12 Uhr geschlagen hat und jede Gelegenheit für saubere Energie gepackt werden müsste».

Blick aus der Vorstadt auf die Dächer der Brugger Altstadt. Sandra Ardizzone

Die Bauherrschaft wäre auch für Solarziegel offen gewesen, was ebenfalls abgelehnt wurde. In der Brugger Altstadt sind nur Biberschwanzziegel erlaubt. Auf der Suche nach weiteren Alternativen anstelle von Gas oder Heizöl haben Kornfelds nun Erdsonden ins ­Visier genommen.

Zwei Drittel der Produktion würden ins Stromnetz gehen

Deutlich kleiner als der Effingerhof ist das reformierte Kirchgemeindehaus, das sich in unmittelbarer Nähe befindet und derzeit energetisch saniert wird.

Auf dem Dach des reformierten Kirchgemeindehauses, das an die Brugger Stadtkirche grenzt, hätte die Bauherrschaft Solarziegel einbauen wollen. Claudia Meier (8. Februar 2022)

Im Rahmen des Baugesuchs wurde der Einbau von speziellen Solarziegeln abgeklärt, welche eher in die Dachlandschaft unmittelbar bei der Kirche und Altstadt gepasst hätten. Kirchengutsverwalter Hansjörg Lüscher sagt:

«Angedacht war eine Stromproduktion von etwas über 20’000 kWh jährlich mittels Fotovoltaikmodulen auf dem Dach. Rund zwei Drittel davon hätten ins Stromnetz abgegeben werden können.»

Die kantonale Denkmalpflege hat laut Lüscher im Rahmen der Baubewilligung verlangt, auf eine Fotovoltaikanlage zu verzichten.

Das reformierte Kirchgemeindehaus ist etwas versteckt durch den Stapferhüsli-Bogen rechts erreichbar. Michael Hunziker (22. April 2021)

Begründet wurde dies damit, dass das Gebäude in unmittelbarer Umgebung von Baudenkmälern liegt, die für das Stadtbild äusserst bedeutsam sind (Kirche, ehemaliger Stadtgraben, Altstadt). Das Kirchgemeindehaus präge somit nicht nur die Wirkung der Altstadt, sondern nehme auch direkt Einfluss auf mehrere geschützte Bauten. Die Altstadt Brugg sei zudem auf Bundesebene im ­Inventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz aufgenommen und als national bedeutend eingestuft. Selbst eine gut gestaltete Fotovoltaikanlage wirke gegenüber patinierten Ziegeldächern als Fremdkörper.

Das sagt die Denkmalpflege zum Zielkonflikt zwischen Ortsbildschutz und erneuerbarer Energie Der Kanton Aargau sei sich der Berührungspunkte zwischen der Förderung alternativer Energien und dem Erhalt der Ortsbilder und Baudenkmäler vollkommen bewusst, teilt Sprecher Davide Anderegg vom Departement Bildung, Kultur und Sport (BKS) mit. «Beides sind legitime öffentliche Interessen.» Die beim BKS angesiedelte Denkmalpflege vertritt die Meinung, dass auf Schutzobjekten oder in Ortsbildern von nationaler Bedeutung ästhetische und baukulturelle Aspekte in den meisten Fällen überwiegen müssen. Die durch sogenannte Biberschwanzziegel geprägte Dachlandschaft einer Altstadt trage wesentlich zu deren Ensemblewert bei. Man könne dabei die Erscheinung nicht von der historisch überlieferten Materialität bzw. dem zugehörigen Handwerk trennen. Zudem verfüge Brugg in den umliegenden Quartieren und Gewerbezonen über Hunderte von Quadratmetern von (noch) nicht mit PV-Anlagen bestückten grossen Dachflächen. (cm)

Die Kirchgemeinde bedauert den Entscheid, kann die Argumente aber nachvollziehen. Beim Kirchgemeindehaus sind inzwischen die neuen Fenster und Türen eingebaut. Dieser Tage starten die Arbeiten am neuen Dach sowie an der Fassadenisolation. Das Begegnungszentrum soll nach den Sommerferien wieder bezugsbereit sein. Von den total 15 Baugesuchen, welche die Denkmalpflege 2021 prüfte, wurde einzig die Brugger Solaranlage abgelehnt.

