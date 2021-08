Brugg: Oase-Zentrumsentlastung wirft Fragen auf beim Einwohnerrat

Brugg Das Zentrum soll entlastet werden – Mit einer oberirdischen Strasse entsteht jedoch ein Sperrriegel Der Brugger GLP-Einwohnerrat Markus Lang beschäftigt sich mit der Zentrumsentlastung im Bereich des Bahnhofs. Michael Hunziker 18.08.2021, 05.00 Uhr

Im April dieses Jahres hat die überparteiliche Interessengemeinschaft «Oasar – Oase, aber richtig» einen Protestspaziergang durchgeführt und über das Projekt Oase sowie die Linienführung der geplanten Strasse informiert – hier beim Bahnhof Brugg. Ina Wiedenmann

Mit dem Regionalen Gesamtverkehrskonzept Ostaargau (Oase) ist eine Zentrumsentlastung geplant in Brugg. GLP-Einwohnerrat Markus Lang fordert, dass diese neue Strasse im Bereich des Bahnhofs bis zum Anschluss an den Autobahnzubringer, beziehungsweise an die Südwestumfahrung, vollständig unterirdisch und ohne Anschlusskreisel geführt wird.

Markus Lang ist Einwohnerrat der GLP. zvg

In Abstimmung mit verschiedenen Partnern bestehe die Absicht, das Bahnhofareal städtebaulich zu entwickeln, begründet Lang in seinem Postulat. Das südlich des Bahnhofs gelegene Industriequartier werde in weiterer Zukunft für eine Neugestaltung zur Verfügung stehen. «Damit besteht die einmalige Chance, an bevorzugter Lage mitten im Zentrum Brugg-Windisch und in unmittelbarer Nähe zum Bahnhof ein neues Quartier mit vielfältiger Nutzung für Wohnen, Leben, Arbeit und Bildung zu schaffen», stellt der GLP-Einwohnerrat fest. Und:

«Die Qualität solcher Quartiere mit optimalem Anschluss an den öffentlichen Verkehr misst sich auch daran, dass sie nur gering durch individuellen motorisierten Durchgangsverkehr belastet sind.»

Mit der vorgesehenen oberirdischen Linienführung dagegen würde im westlichen Teil des Entwicklungsgebiets ein Sperrriegel entstehen, fährt Lang fort, «der nicht nur die beanspruchte Fläche jeglicher Aufwertung entzieht, sondern das Areal als Ganzes durch den Eintrag von Emissionen massiv abwertet». Um diese Gebietsentwicklung nicht zu beeinträchtigen, müsse die geplante Linien­führung der Zentrumsent­lastungsstrasse deshalb vollständig unterirdisch und ohne Anschluss an das Quartier geführt werden.

Mitunterzeichnet ist das Postulat von Nadine Christen (Die Mitte), Colette Degrandi (GLP), David Hunziker (SP), Adriaan Kerkhoven (GLP) sowie Matthias Rüede (Die Mitte).

