Physiotherapeutin Vogt eröffnet an Oberer Hofstatt in Brugg

Brugg «Das war der beste Fehler meines Lebens»: Warum diese Physiotherapeutin von der finnischen Grossstadt nach Lauffohr zügelte Im September hat Nordlicht Physiotherapie in der Brugger Altstadt eröffnet. Die Pandemie gab der 32-jährigen Inhaberin Mareike Vogt den endgültigen Anstoss sich selbstständig zu machen. Maja Reznicek 28.09.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die gebürtige Deutsche Mareike Vogt absolvierte ihr Studium zur Physiotherapeutin auf Finnisch. Valentin Hehli

Bei Mareike Vogt liegt ein Hauch von Norden in der Luft. Jedes Detail in der Praxis der 32-Jährigen scheint bewusst gewählt: Im Trainingsbereich zeigt ein grosses Bild eine skandinavische Landschaft, zwei Birkenstämme zieren eine Ecke und im Wartebereich steht ein grosses Glas mit finnischer Schokolade.

Die Liebe zum nordeuropäischen Land ist der Physiotherapeutin klar anzumerken:

«In Finnland herrscht ein ganz anderes Lebensgefühl. Schon wenn man in Helsinki am Flughafen ankommt, spürt man die Ruhe und Gelassenheit der Menschen.»

Diese Entspanntheit möchte Mareike Vogt auch im Rahmen ihrer Arbeit nach Brugg bringen. Im März gründete sie Nordlicht Physiotherapie: «Bei mir sollen die Leute kurz anhalten und durchatmen können.» Bis zur eigenen Praxis in der Oberen Hofstatt war es eine weite Reise.

Details sind Mareike Vogt wichtig: Viele Einrichtungsgegenstände der Praxis stammen aus dem finnischen Laden finnis.ch aus Baden. Valentin Hehli

Denn eigentlich ist die frischgebackene Lauffohrerin in der Grossstadt Halle (Saale) in Deutschland aufgewachsen. Mit 18 Jahren plante sie einen Sprachaufenthalt in Frankreich, bekam aber in letzter Minute eine Gelegenheit, stattdessen nach Finnland zu reisen.

Aus der spontanen Entscheidung wurde fast ein Jahrzehnt. Mareike Vogt schwärmt von den Anfängen: «Ich habe es geliebt, dass nicht alles schnell gehen muss und dass auch die Natur ein richtiges Ding für die Leute in Finnland ist. Ich war noch so jung und nahm die ganze Kultur auf.» Die Gewässer und Tiere brächten sie auch nach der stressigsten Woche «total runter».

«Man kann alles machen, wenn man dem Körper zuhören kann»

Nach einem Einsatz in einem Jugendhaus schrieb sich Vogt für den Bachelor Lehramt in Deutsch und Englisch ein. Parallel dazu paukte sie in einem Integrationskurs die Landessprache. Als sie Finnisch gut genug beherrschte, um auch in dieser zu studieren, wechselte Vogt das Studienfach: «Ich habe mich für Physiotherapie entschieden – das interessierte mich schon immer.»

Der Entscheid fiel, obwohl Vogt davor jahrelang nach dem Motto «Sport ist Mord» gelebt hatte. Mittlerweile weiss sie:

«Für jede Person gibt es eine Art der Bewegung, man muss sie nur finden.»

Erst in Finnland habe sie die Begeisterung fürs Tanzen gefunden. 2011 folgte eine Ausbildung zur Tanzfitnesstrainerin. Im Rahmen des Studiums absolvierte die 32-Jährige zusätzlich ein sechswöchiges Praktikum beim finnischen Nationalballett. «Ballett ist ein Sport, der nicht so leicht gesund auszuführen ist», sagt Vogt dazu. Sie wisse, dass heute ein grosser Leistungsdruck auf Sportlern hafte. Vieles funktioniere nach dem Motto «No pain, no gain» (Kein Schmerz, kein Gewinn). Aber sie ist überzeugt: «Man kann alles machen, wenn man seinem Körper zuhören kann.»

Vogt stellte für ihre Patientinnen und Patienten eine besondere Spiegelwand zusammen. Valentin Hehli

Mittlerweile setzt Vogt bei ihrer Arbeit einen Schwerpunkt auf Physiotherapie für Tänzerinnen und Tänzer. Ebenso fokussiert sie die Behandlung chronischer Schmerzen – gerade in einer Zeit, in der diese immer mehr in der Gesellschaft würden. Wichtig sei ihr, den Patienten Werkzeuge auf den Weg geben zu können, sodass diese sich selbst heilen könnten: «Die Leute sollen nicht mehr zu mir kommen müssen.»

Gleichzeitig versucht die gebürtige Deutsche, ihr Angebot so inklusiv wie möglich zu gestalten. Beispielsweise ist die Praxis rollstuhlgängig und den meisten Stühlen fehlen die Armlehnen – sodass Personen jeden Gewichts bequem sitzen können.

Sieben Monate im Jahr lag in ihrem Wohnort Schnee

Doch was zog Mareike Vogt vom Norden in die Schweiz? Vogt erklärt: «Ich bin unheimlich gerne draussen, aber bei der Kälte und dem Schnee in Finnland ist man hauptsächlich drinnen.» In Oulu – der Grossstadt, in der Vogt damals lebte – sei sieben Monate im Jahr Schnee gelegen. «So habe ich im Jahr mehr Schnee gesehen als keinen.»

Das Jahr 2016 brachte ihr dann den Neuanfang: Durch Zufall konnte die Physiotherapeutin ein Praktikum bei einem finnischen Rückenschmerzen-Spezialisten in Winterthur absolvieren. «Ich habe sehr gerne in der Schweiz gearbeitet und auch viele Leute kennen gelernt», erzählt Vogt. Am Zürichsee mit Blick auf die Alpen fasste sie den Entschluss: Zeit für eine Veränderung und die Immigration in die Schweiz.

In der Schweiz angekommen, stellte Vogt Unterschiede zwischen unserer und der finnischen Physiotherapie fest. Vieles gehe zwar Hand in Hand, es differenziere sich aber schon:

«In der Schweiz liegt ein grosser Aspekt auf der manuellen Behandlung – also auf allem, was mit der Hand passiert. In Finnland schlägt man mehr die psychisch-physische Richtung ein.»

Mareike Vogt, Physiotherapeutin. Valentin Hehli

Diese beachte, was unabhängig vom Behandlungsgrund noch im Leben des Patienten geschehe. Ausserdem würden die beiden Länder mit unterschiedlichen Behandlungskonzepten arbeiten. «Beide orientieren sich jedoch stark an der Forschung und fördern diese», ergänzt Vogt.

Nach Stationen in Aarau und Zürich beschloss Vogt im Sommer 2020 – mitten in der Pandemie – mit ihrem Freund zusammenzuziehen. Eigentlich habe das Paar im Raum Baden gesucht. Doch dann «passierte der beste Fehler meines Lebens», sagt Vogt schmunzelnd. Bei der Onlinerecherche zog ihr Partner den Suchradius etwas zu weit – und fand statt einer Wohngelegenheit in Baden, eine in Lauffohr.

Ein Glücksfall für das Paar, wie Vogt erklärt: «Brugg ist sehr schön, das Ambiente der Stadt gefällt mir sehr gut.» Ausserdem habe man beide sehr offen in der Region empfangen, obwohl sie «Ausländer» seien.

Für die Zukunft der Praxis hat sie noch viele Träume

Mit Corona stieg für Mareike Vogt auch der Wunsch nach einer eigenen Praxis. Der Alltag sei durch die Massnahmen sehr stressig geworden, sie hastete von Patient zu Patient. «Ich wollte endlich meine eigenen Regeln aufstellen», sagt die 32-Jährige. Im März 2021 gründete sie deshalb Nordlicht Physiotherapie.

Seit September 2021 hat Nordlicht Physiotherapie geöffnet. Valentin Hehli

Aktuell stemmt Vogt die Praxis komplett allein, für direkte Unterstützung ist ihre Familie zu weit weg. Vogt vermisst diese zwar, seit sie in der Schweiz lebt, seien Eltern und Geschwister in Deutschland aber schon viel näher:

«Jetzt ist meine Familie nur noch eine Zugreise von sieben Stunden und keinen Flug mehr entfernt.»

Für die Zukunft von Nordlicht Physiotherapie hat die Lauffohrerin noch «viele Träume». Angedacht seien etwa Entspannungskurse oder Zirkeltraining für Kleingruppen. Sie könne sich auch Bewegung in der Natur oder Sport für Anfänger vorstellen. «Ich hoffe, dass meine Kundschaft dann auch mit Ideen auf mich zukommt.»

Zuerst will Vogt in der Region Fuss fassen und «ein Teil von Brugg werden». Ein Ausflug nach Finnland soll es dann im nächsten Jahr wieder geben.