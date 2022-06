Das Spiel- und Sportangebot am Jugendfest hat es in sich

Brugg Das Spiel- und Sportangebot hat es in sich: Was will das Jugendfest-Herz mehr? Bei Spiel- und Sportangeboten können sich die Schülerinnen und Schüler in Brugg am Donnerstagnachmittag so richtig nach Lust und Laune austoben. Michael Hunziker 30.06.2022, 18.06 Uhr

Die Nachwuchsrennfahrerinnen und Nachwuchsrennfahrer kurven in schnittigen Seifenkisten auf der Hauptstrasse die Altstadt hinab. Flavia Rüdiger

Welch ein Gelächter, welch ein Geschrei, welch ein Gaudi! An diesem Donnerstagnachmittag gibt es nur fröhliche Menschen und strahlender Sonnenschein. Ganz Brugg scheint auf den Beinen. Im Mittelpunkt stehen – selbstverständlich – die Kinder und Jugendlichen. Auf sie wartet ein Spiel- und Sportangebot, das es wahrlich in sich hat – und keinerlei Wünsche offen lässt.

Die Schülerinnen und Schüler von Mittel- und Oberstufe können sich im verkehrsfreien Zentrum versuchen beim Armbrust- und Torwandschiessen, Schwingen – stilecht in Zwilchhosen und im Sägemehl wohlverstanden – oder Wackeltrottinettfahren, Basketball- oder Unihockeyspielen. Beim Human Soccer, dem Töggelikasten im XXL-Format, können sie gar gleich in die Rolle der Kickerfiguren schlüpfen – was vor allem bei den Knaben auf Begeisterung stösst und vollen Einsatz verlangt. Prächtig austoben lässt es sich ebenfalls in kurzer Entfernung auf der Hüpfburg.

Munteres Treiben herrscht am Jugendfest-Nachmittag. Video: Flavia Rüdiger

Viel Geschicklichkeit ist gefragt beim Turmbauen mit Kunststofftöpfen. Einige erstellen veritable Pyramiden. Gleichgewicht braucht es beim «Hau den Sack»: Mit einem gezielten Treffer mit dem Kissen wird das Gegenüber vom Bänkli auf die weiche Matte geschubst.

Munteres und ausgelassenes Treiben

Wer einen – angenehm kühlen – Schattenplatz bevorzugt, findet sich vor dem grossen Bildschirm zu den Fifa-Games im Storchenturm ein. Für eine erfrischende Abkühlung stehen auch das Bädli, der Glace-Stand oder die Saftbar bereit. In der Altstadt kurven derweil die Nachwuchsrennfahrerinnen und Nachwuchsrennfahrer in schnittigen Seifenkisten die Hauptstrasse hinunter. Für ein bleibendes Jugendfest-Andenken sorgt die Fotobox beim Eisi.

Am Nachmittag des Jugendfests sorgte ein vielfältiges Spiel- und Sportangebot für Begeisterung bei allen Schulstufen. Flavia Rüdiger

Ein munteres und ausgelassenes Treiben herrscht ebenfalls auf dem Festplatz Schützenmatt. Heiss begehrt sind die Plätze auf dem Kettenkarussell und Autoscooter – oder unter den schattigen Bäumen an einem der langen Tische.

Die hochsommerlich warme Luft ist erfüllt von Lachen, Musik sowie Zuckerwatten- und Bratwurstduft, kurz: von fröhlichem Leben. Was will das Jugendfest-Herz mehr?