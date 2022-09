Brugg Das Kino Odeon zeigt im September eine Weltpremiere Im Brugger Kulturhaus Odeon gibt es in der Herbst- und Wintersaison zahlreiche Neuheiten. Darunter sind ein Komikerduo, das mit dem Publikum auf eine spezielle Art kommuniziert, und die Weiterentwicklung des Campuscinema.

Der Film «Mahatah» zeigt den Mikrokosmos der Bahnhöfe Zürich und Kairo. Reck Filmproduktion

Mit einem Dokumentarfilm der besonderen Art startet das Kino des Kulturhauses Odeon am Donnerstag, 1. September, in die Saison. In «Alles über Martin Suter. Ausser die Wahrheit.» werden Suters Romane zum Leben erweckt, und den Zuschauerinnen und Zuschauern wird so der Autor auf einer ganz neuen Ebene nähergebracht. Im Anschluss an die Vorführung ist noch ein Filmgespräch mit Martin Suter höchstpersönlich vorgesehen.

Seit diesem Sommer läuft der Dokumentarfilm «Alles über Martin Suter. Ausser die Wahrheit.» in verschiedenen Kinos. DCM

Eine Weltpremiere gibt es mit dem Werk der Aargauer Regisseurin Sandra Gysi und des ägyptischen Regisseurs Ahmed Abdel Mohsen. Der Titel des Dokumentarfilms lautet «Mahatah – Side Stories from Main Stations» (zu Deutsch: «Bahnhof – Nebengeschichten von Hauptbahnhöfen»). Der Film wird am 8. September gezeigt.

«Wir haben mit der Filmproduzentin eine sehr gute langjährige Zusammenarbeit», erklärt «Odeon»-Betriebsleiter Stephan Filati, wie das Kulturhaus es geschafft hat, den Film nach Brugg zu holen. Weiter gibt es im September Vorführungen des für die Oscar-Verleihung angemeldeten Schweizer Werks «Drii Winter».

Den Film «Drii Winter» hat das «Odeon» bereits im Sommer im Open-Air-Kino gezeigt. freneticfilms

Eine Filmreihe für den ersten Kinobesuch der Kinder

Wie jedes Jahr stehen auch wieder verschiedene Filmreihen auf dem Programm, neu sind «Gesundheit und Bewusstsein» und «Kinder Klassiker». Das «Odeon» hat eine Umfrage gemacht, welche Filme die Leute als Kinder am liebsten gesehen haben. Aus den Antworten wurde eine passende Auswahl getroffen, die unter anderem «Pippi Langstrumpf» und «Die unendliche Geschichte» beinhaltet.

Diese Filmreihe ist gut für den ersten Kinobesuch der Kinder geeignet. Die Kleinen sammeln so Kinoerfahrung, während die Eltern ein bisschen in Nostalgie schwelgen können.

Betriebsleiter Stephan Filati. zvg

Das Campuscinema wurde zum Campus-Lunchkino weiterentwickelt, das am 29. September startet. Hierbei können Studierende der Fachhochschule Nordwestschweiz online abstimmen, welchen Film sie sehen möchten. Zur Auswahl stehen aktuelle Dokumentarfilme, die einen Bezug zu den Studiengängen haben.

Zudem gibt es ein Getränk und einen veganen Dürüm. Das Angebot kostet zehn Franken. Detailliertere Informationen zum Campus-Lunchkino werde das «Odeon» noch bekanntgeben, sagt Stephan Filati.

Erzählabende für Familien und Autorenlesungen

Auf der Bühne des Kulturhauses finden verschiedene Konzerte, Theater und Literaturanlässe statt. Der Komiker und Schauspieler Mike Müller tritt auf, das Duo Ohne Rolf, das mit dem geschriebenen anstatt dem gesprochenen Wort arbeitet, und viele weitere Künstlerinnen und Künstler.

Betriebsleiterin Sue Luginbühl. Prisca Böcher

Betriebsleiterin Sue Luginbühl erklärt:

«Wir wollen unterhalten mit Tiefgang.»

Als weitere Highlights nennt sie das vielseitige Kindertheaterprogramm und die Erzählabende Zauberfaden für Familien in der zweiten Herbstferienwoche. Zudem tritt ein bunter Mix aus Schweizer und internationalen Musikerinnen und Musikern auf.

Auch diverse Autorenlesungen stehen auf dem Programm, unter anderem von der Newcomerin Rebekka Salm und dem bekannten Schriftsteller und Drehbuchautor Charles Lewinsky.

Martin Suter beleuchtet im neuen Dokumentarfilm die Protagonistinnen und Protagonisten seiner Geschichten. zvg

Beim Kulturhaus Odeon ist man stolz darauf, dass die Kulturschaffenden in der Regel nach ihren Auftritten noch für Gespräche zur Verfügung stehen. «Uns ist es ein Anliegen, dass die Leute in unserem Haus mit den Künstlerinnen und Künstlern in Kontakt kommen können», sagt Sue Luginbühl.