Brugg: Im Hochuli-Haus wird der ganze Hausteil wieder genutzt

Brugg Das «Hochuli»-Haus ist neu Sammelstelle für die Ukraine sowie Herberge für den Samichlaus Die leerstehende Liegenschaft der Einwohnergemeinde Brugg an der Zurzacherstrasse 51 wird derzeit im Wohnteil wieder genutzt. Die Stadt sagt, wie es mit dem Haus weitergeht. Und das Team um Jaroslaw Galek weicht kurzfristig aus, um den Chlaus nicht zu stören.

Das «Hochuli»-Haus an der Zurzacherstrasse 51 gehört der Einwohnergemeinde Brugg. Claudia Meier

Eigentlich läuft im «Hochuli»-Haus fast das ganze Jahr nichts. Die Liegenschaft der Einwohnergemeinde Brugg wäre sanierungsbedürftig, doch für die Stadt ist das keine Option. Das Areal an der Zurzacherstrasse dürfte sich in den kommenden Jahrzehnten komplett verändern, wie das bei mehreren Grundstücken in diesem Stadtteil der Fall sein wird.

Obwohl keine weiteren Nutzungen für das «Hochuli»-Haus vorgesehen waren, konnte das Team um Jaroslaw Galek vom privaten Hilfsprojekt «Brugg für die Ukraine» vor wenigen Tagen das Lager vom Brugger Storchenturm an die Zurzacherstrasse 51 zügeln. Die Suche nach einem neuen Raum war dringend, weil im Storchenturm Platz für das traditionelle Kerzenziehen geschaffen werden musste.

Offene Sammelstelle Brugg für die Ukraine im Storchenturm mit (v. l.): Susanne Müller, Jaroslaw Galek, Helene Schneider und Natalia Riazantseva. Claudia Meier

Auf die Frage, wie lange das «Hochuli»-Haus dem Verein zur Verfügung steht, antworten Stadtschreiber Matthias Guggisberg und Gregor Moser, Bereichsleiter Liegenschaften:

«Das ‹Hochuli›-Haus wurde dem Verein Brugg für die Ukraine für ein Jahr befristet zugesagt mit der Möglichkeit auf Verlängerung.»

Die freiwilligen Spendensammlerinnen und -sammler sind sehr froh um diese Möglichkeit, «obwohl nicht mehr vorgesehen war, diese Liegenschaft nutzen zu können», sagt Susanne Müller aus Riniken. Dabei handle es sich explizit um die Nutzung des Wohnhauses, da bei der baufälligen Scheune die Sicherheit nicht mehr gewährleistet sei.

Suppenaktion in Riniken am 10. Dezember

Laut Guggisberg und Moser steht dem Verein Brugg für die Ukraine das Haus, wie auch vorher der Storchenturm, gratis zur Verfügung. Denn der Verein arbeitet unentgeltlich. Die Spenden werden vollumfänglich für Wareneinkäufe, Fahrspesen etc. eingesetzt. Der Umzug an die Zurzacherstrasse bedeutet für den Verein auch, dass er während der Fasnacht und dem Jugendfest nicht wieder nach temporären Lösungen suchen muss, was eine Erleichterung ist.

Der Samichlaus kommt Anfang Dezember an die Zurzacherstrasse 51. zvg

Doch weil der Samichlaus sich für Anfang Dezember jeweils im Erdgeschoss des Wohnteils breitmacht, kann der Verein «Brugg für die Ukraine» derzeit nur das Obergeschoss als Lager nutzen.

Deshalb findet die nächste Spendenannahme verbunden mit einer Suppenaktion am Samstag, 10. Dezember, von 10 bis 16 Uhr bei der Begeh-r-bar von Susanne Müller an der Trottengasse 2 in Rinken statt. Zudem können Hilfsgüter auch bei Jaroslaw Galek am Rebmoosweg in Brugg abgegeben werden. Ab 7. Januar soll sich das Geben und Nehmen an der Zurzacherstrasse 51 etablieren.

Keine Anmeldung für den Samichlaus nötig

Das Samichlaus erwartet die kleinen und grossen Kinder ohne Voranmeldung am Sonntag, 4. Dezember, von 15.30 bis 19 Uhr, am Montag, 5. Dezember, von 16.30 bis 19 Uhr und am Dienstag, 6. Dezember, von 16 bis 19 Uhr.

Von der Brugger Politik wird schon lange eine Immobilienstrategie erwartet. Daraus lässt sich im Idealfall auch ablesen, wie die Stadt mit dem grossen Grundstück, auf dem das «Hochuli»-Haus steht, weiterverfahren will. Laut Stadtschreiber Guggisberg berät und veröffentlicht der Stadtrat die Immobilienstrategie noch in diesem Jahr.