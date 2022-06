Brugg: Flusshaus mit barocker Holzbalkendecke ist fertig saniert

Brugg Das Flusshaus in der Altstadt ist fertig saniert und empfängt bald Gäste Maja Loncarevic und Roland Reisewitz haben die Liegenschaft an der Hauptstrasse 64 mit der barocken Holzbalkendecke während fast zweier Jahre mit viel Liebe zum Detail renoviert. Als Gasthaus und Wochenendcafé öffnet es am Jugendfest seine Türen für alle. Claudia Meier 18.06.2022, 05.00 Uhr

Bed & Being lautet das Konzept: Alle fünf Zimmer im Gasthaus hat Maja Loncarevic individuell eingerichtet. zvg/Home & Fleur Studio

Fast zwei Jahre lang sind an der Hauptstrasse 64 in der Brugger Altstadt Handwerker ein- und ausgegangen. Jetzt sei die Renovationsarbeit im Endspurt, sagte Maja Loncarevic am Freitagnachmittag im neuen Seminarraum mit der sorgfältig restaurierten Holzbalkendecke aus der Barockzeit. Zusammen mit ihrem Partner Roland Reisewitz hatte sie Liegenschaft gekauft.

Flusshaus (rechst) an der Hauptstrasse 64 - soll ein neuer Begegnungsort in der Brugger Altstadt werden. zvg/Roland Reisewitz

In eineinhalb Wochen, am Brugger Zapfenstreich und Jugendfest, öffnet das Flusshaus als Gasthaus und Wochenendcafé seine Türen. Bed & Being zischen Aare und Altstadt lautet das Konzept mit fünf Gästezimmern und Seminarräumen. Am 29. Juni ab 17 Uhr laden die Betreibenden des Flusshauses zum Eröffnungsapéro. Für den musikalischen Rahmen sorgen Thais Diarra & friends aus Biel mit Musik aus Senegal und Mali in zwei Blöcken um 19.15 und um 21.15 Uhr. Am Jugendfestmorgen steht das Nomad Café morgens ab 8.30 Uhr offen und am Freitag, 1. Juli, ab 17 Uhr als Apéro-Lounge. Mehrmals täglich gibt es Führungen durchs Haus.

Neue Laubenbalkone und ein Überraschungsfund

Über der Aareschlucht wurden im letzten Jahr auf drei Etagen Laubenbalkone als Verlängerung der Aborterker montiert, was das Flusshaus äusserlich schon sehr aufgewertet hat. Diese Balkone tragen die Handschrift Dave Roth aus Windisch von Kissling & Roth Architektur in Zürich.

Eigentümer Roland Reisewitz und Maja Loncarvic freuen sich über den Überraschungsfund – die barocke Holzbalkendecke in ihrem Flusshaus. Valentin Hehli (3. Dezember 2021)

Als weitere Besonderheit der Liegenschaft entdeckte Roland Reisewitz, der die Bauführung inne hatte, eine barocke Holzbalkendecke neben der Küche. Wie Heiko Dobler von der Kantonalen Denkmalpflege ausführte, habe man das Potenzial dieser Decke sofort erkannt und eine Restauratorin vermittelt. «Der Zustand der Decke war ausserordentlich gut und die Arbeit für deren Erhalt ausserordentlich gross», so Dobler und ergänzte:

«Zum Glück gibt es in Brugg einen Altstadtfonds.»

Denn die unerwarteten Mehrkosten schlugen mit 30'000 Franken zu Buche. Daran beteiligten sich die Stadt Brugg mit 12'000 Franken und die Kantonale Denkmalpflege mit 3000 Franken. «Für die noch ungedeckten Kosten sind Verhandlungen mit weiteren Stellen am Laufen», hielt die Eigentümerschaft fest.

Im Namen des Brugger Stadtrats gratulierte Bauvorsteher Roger Brogli zum gelungenen Werk. Er gab seiner Freude darüber Ausdruck, dass es noch Hausbesitzende gibt, die Risiken, finanziellen Aufwand und viel Arbeit auf sich nehmen, um eine alte Liegenschaft zu sanieren. Brogli betonte:

«Ich freue mich, dass es wieder eine schöne Ecke in Brugg gibt.»

Das genaue Baujahr des Flusshauses ist nicht bekannt. Doch am unteren Ende des imposanten Treppenhauses ist die Jahreszahl 1748 erkennbar.

Die Laubenbalkone am Flusshaus (zweite Liegenschaft von rechts) wurden 2021 über der Brugger Aareschlucht montiert. zvg/Roland Reisewitz

Für Roland Reisewitz war von Anfang an klar, beim Umbau der alten Bausubstanz mit höchster Sorgfalt Rechnung zu tragen. «Jeder Raum mit seiner individuellen Geschichte sollte seinen eigenständigen Charakter bewahren können», so Reisewitz und erzählte, wie er unter einer dicken Schicht Leim und einem Novillonbelag einen alten Betonboden aufbereitete. Das ist mit ein Grund, warum die Renovation so lange dauerte. Schicht um Schicht wurde abgetragen. Reisewitz war nicht nur Bauführer, sondern packte jeden Tag tatkräftig mit an.

Das Teilen von Geschichten steht im Mittelpunkt

Eine alte Postkarte im Keller war ausschlaggebend, dass der ehemalige Rundbogen im Ladenlokal auf der Altstadtseite wieder freigelegt wurde. Bei einer früheren Umgestaltung, als ein VW-Käfer das Schaufenster beschädigt hatte, war er zugemauert worden. Dieses prozessorientierte Vorgehen nach Bauhüttenmodell war für einige Handwerker ungewohnt.

In Anspielung auf das neu kreierte Nomad-Label, das ihn an Individualreisende erinnerte, sagte Architekt Dave Roth:

«Es war eine wahnsinnige Reise in den letzten beiden Jahren.»

Heute wirke alles sehr selbstverständlich im Flusshaus, es sei aber vorher anders gewesen.

Maja Loncarevic hatte insbesondere bei der Innenraumgestaltung und der Einrichtung der Zimmer eine federführende Rolle inne. Das Flusshaus umfasst fünf Gästezimmer und Seminarräume für Austausch und Begegnung.

Die Gäste sollen im Flusshaus nicht nur schlafen, sondern auch leben und sich wohlfühlen. zvg/Home & Fleur Studio

Auch die Eigentümerschaft wird oft hier wohnen. Damit erfüllen sich die Ethnologin und der Gewaltberater einen Traum. Während Jahren waren sie für ihre Projekte auf vielen Kontinenten bei Menschen unterschiedlichster Kulturen zu Gast. Jetzt wollen sie etwas zurückgeben. Das Nomad Café mit Laden öffnet nach den Sommerferien jeweils von Freitagabend bis Sonntagmittag.