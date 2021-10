Brugg Das Bezirksgericht schickt eine Anklage zurück an Staatsanwaltschaft Nachdem im Zusammenhang mit einem Arbeitsunfall in einem Industriebetrieb neue Beweismittel vorliegen, fällt das Bezirksgericht Brugg kein Urteil. Es löst stattdessen eine Zusatzrunde aus. Louis Probst 07.10.2021, 19.00 Uhr

Der Lehrlingsausbildner war der Beschuldigte vor dem Bezirksgericht Brugg.

Sandra Ardizzone

Im Sommer dieses Jahres hatte sich ein ehemaliger Lehrlingsausbildner wegen fahrlässiger Körperverletzung vor dem Bezirksgericht Brugg zu verantworten. Der Anklage lag ein Arbeitsunfall in einem Brugger Industriebetrieb zugrunde, bei dem sich ein Lehrling bei der Arbeit an einer Metallfräsmaschine Verletzungen an der linken Hand zugezogen hatte.

Der Unfall führte zu einer längeren vollständigen Arbeitsunfähigkeit. Entgegen den Sicherheitsvorschriften hatte der Lehrling Handschuhe getragen. Dabei war ein Handschuh vom rotierenden Fräswerkzeug erfasst worden.

Jetzt ist durch Verfügung der zuständigen Einzelrichterin die Anklage zur Ergänzung zurück an die Staatsanwaltschaft gegangen, nachdem neue Beweismittel vorliegen. Diese Beweismittel dürften die Frage der Stellvertretung des Beschuldigten betreffen, der am Tage des Unfalls nicht vor Ort war, weil er ordnungsgemäss einen freien Tag bezogen hatte.

Beschuldigter hatte frei, als sich der Lehrling verletzte

Diese Abwesenheit war dem Beschuldigten zum Vorwurf gemacht worden. In ihrer Anklage hatte die Staatsanwaltschaft jedenfalls festgehalten: «Der Unfall war darauf zurückzuführen, dass der Beschuldigte weder selbst in der Lehrlingswerkstatt anwesend war, noch eine Fachkraft organisiert hatte, die den Lehrling bei der Arbeit an der Fräsmaschine überwachte» und «wäre der Beschuldigte oder eine von ihm aufgebotene Fachkraft anwesend gewesen, um den Lehrling zu überwachen, hätte er bzw. diese Fachkraft zum einen durchsetzen können, dass der Lehrling ohne Handschuhe an der Fräsmaschine arbeitet. Zum andern hätte der Beschuldigte bzw. die von ihm aufgebotene Fachkraft bei einer ständigen bzw. zumindest häufigen Überwachung des Lehrlings mit hoher Wahrscheinlichkeit verhindern können, dass der Lehrling in den drehenden Fräser fasst.»

Bei der Untersuchung des Vorfalls war die Frage der Stellvertretung offenbar kein Thema gewesen. Auch von Zeugen des Unfalls war dazu nichts ausgesagt worden. Vor Gericht hatte der Beschuldigte jedoch erklärt, dass seine Stellvertretung gemäss Organigramm geregelt gewesen sei. Er sagte:

«Ich konnte die Lehrlinge mit gutem Gewissen meinem Stellvertreter anvertrauen.»

Zudem habe er den anwesenden älteren Lehrlingen aufgetragen zu intervenieren, falls sie etwas Vorschriftswidriges feststellen sollten.

Staatsanwaltschaft forderte 1400 Franken Busse

Seinem Mandanten könne nicht vorgeworfen werden, nicht vor Ort gewesen zu sein, hatte der Verteidiger in der Gerichtsverhandlung betont. Der Stellvertreter des Beschuldigten sei da gewesen. Das werde durch das Organigramm des Betriebs bestätigt. «Mein Mandant kann nicht dafür verantwortlich gemacht werden, wie seine Stellvertretung ausgeübt wurde», so der Verteidiger. «Er hat sich so verhalten, wie er sich verhalten musste.»

Der Verteidiger hatte Freispruch beantragt. Die Staatsanwaltschaft hatte wegen fahrlässiger Körperverletzung eine bedingte Geldstrafe von 50 Tagessätzen zu je 140 Franken sowie eine Busse von 1400 Franken verlangt.