Betreiber ziehen Fazit zu 2. Saison von Sommerbeiz Uferlos Brugg

Am Sonntag empfängt die Brugger Gartenwirtschaft nach acht Wochen zum letzten Mal Besucherinnen und Besucher an der Aare. Doppelt so lange wird die Betriebszeit im kommenden Jahr sein. Gibt es dann Anpassungen am Konzept?

Maja Reznicek 26.08.2022, 16.05 Uhr