Brugg: BWZ ist 150 Jahre alt und lässt Licht 24 Stunden brennen

Brugg Berufsschule gibt sich nachhaltig aber verschwendet nachts viel Strom Im Beisein von Landammann Alex Hürzeler hat das Berufs- und Weiterbildungszentrum Brugg sein 150-jähriges Bestehen gefeiert. Die Pflanzung einer Flaumeiche ist der Anfang, um den Hartplatz im Garten an der Annerstrasse umzugestalten. Ein Anwohner macht seit Juli noch ganz andere Beobachtungen. Claudia Meier Jetzt kommentieren 02.09.2022, 05.00 Uhr

Zur Freude von BWZ-Rektor Alex Simmen (rechts) legt Landammann Alex Hürzeler bei der Pflanzung der Flaumeiche Hand an. Claudia Meier

Seit der Gründung im Jahr 1871 hat die ehemalige Lehrlingsschule und das heutige Berufs- und Weiterbildungszentrum (BWZ) viel zur Standortattraktivität von Brugg beigetragen. Das kam an der 150-Jahr-Jubiläumsfeier gestern Donnerstagabend deutlich zum Ausdruck. Im Beisein von Landammann Alex Hürzeler (SVP) haben Stadtammann Barbara Horlacher (Grüne) und weitere Redner nach dem Festakt im Garten an der Annerstrasse 12 eine klimaresistente Flaumeiche gepflanzt.

Die neue Flaumeiche hat schon eine stattliche Grösse. Claudia Meier

Überhaupt soll am BWZ, wo seit über 100 Jahren Gärtner und Elektroinstallateure ausgebildet werden, die Infrastruktur nachhaltiger gestaltet werden. Mit dem Aufbrechen des Hartplatzes, dem Pflanzen von Bäumen und Massnahmen am Schulgebäude aus dem Jahr 1963, die zuerst noch bewilligt werden müssen, soll auch das Unterrichten in den Schulzimmern angenehmer werden.

Raumbeleuchtung brennt 24 Stunden am Tag

Dass in Sachen Nachhaltigkeit am BWZ dringend Handlungsbedarf besteht, ist auch Thomas Ter-Nedden aufgefallen, der in der Nähe wohnt. In einem Leserbrief schreibt er: «Während der Bund Stromspartipps gibt (Duschen, Deckel auf Topf etc.), brennen im Berufsschulzentrum an der Annerstrasse seit Ferienbeginn erst einzelne und seit Schuljahresbeginn fast alle Raumbeleuchtungen 24 Stunden am Tag durchgehend.» Das sei nicht nur Verschwendung, sondern vor allem auch Lichtverschmutzung: Tiere und Menschen leiden! Der Brugger hält fest:

«Wenn, wie ich hoffe, ein Defekt ­ – und nicht Nachlässigkeit – die Ursache ist, hätte er schon ab Anfang Juli behoben werden sollen.»

BWZ-Rektor Alex Simmen sagt dazu: «Das Problem ist uns bewusst und wir stören uns sehr daran, dass es noch nicht behoben ist.» Das BWZ sei auf den Support der Firma angewiesen, die das Leitsystem geliefert und konfiguriert habe. Denn die Beleuchtung und Storen werden über dieses Leitsystem, das 2018 eingebaut worden war, gesteuert. Rektor Simmen ergänzt:

«Anscheinend ist es zu ersten Fehlfunktionen während der Sommerferien gekommen, bemerkt haben wir dies erst nach dem Schulbeginn im August.»

Die zuständige Firma sei daran, das Problem zu beheben. «Sie konnte, trotz mehrmaligem Einsatz vor Ort, das Problem jedoch noch nicht lösen und arbeitet weiter daran», so Simmen.

Erinnerung an den Strategen Max Zeier

Zurück zur Jubiläumsfeier: Er vergleiche das BWZ mit einem Baum, der vor ein paar Jahren einen Pflegeschnitt erhalten habe, als die KV-Abteilung wegfiel, erklärte der Rektor. Und: «Dank Landammann Alex Hürzeler wurde der Baum nicht gefällt.»

Landammann Alex Hürzeler (SVP) spricht im BWZ-Garten zu den Gästen. Claudia Meier

Der Aargauer Regierungsvertreter wies auf die grosse Bedeutung der Berufsschulen hin. Etwa 75 Prozent der Schulabgänger absolvieren eine Berufslehre. Schulen wie das BWZ hülfen mit, dass gute Fachleute auf den Arbeitsmarkt kommen.

Die Band Jonny Trouble umrahmt die Feier musikalisch. Claudia Meier

Für Stadtammann Horlacher machen Weitsicht, Flexibilität, Mut und Wille den Erfolg des BWZ aus. Jürg Baur, Schulvorstandspräsident a. i., erinnerte an seinen im Juli verstorbenen Vorgänger und geschickten Strategen Max Zeier. Vom Aargauischen Gewerbeverband gratulierte Geschäftsleiter Urs Widmer.

Tag der offenen Tür Samstag, 3. September, von 9 bis 15 Uhr, BWZ Brugg, Annerstrasse 12.

