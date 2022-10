Brugg: Alles wird teurer, Baustart im Stadion Au verzögert sich

Brugg Bauverzögerung: Beim Stadion Au zeichnet sich eine Kreditüberschreitung ab Vor einem Jahr gab der Einwohnerrat grünes Licht. Im Sommer hätte es dann losgehen müssen mit der Neugestaltung der Sportanlage. Doch die Finanzierung musste einer vertieften Überprüfung unterzogen werden. Der Schweizerische Schulsport findet deshalb im Mai 2023 ohne das fertige Brugger Stadion statt. Claudia Meier 07.10.2022, 16.30 Uhr

Stadion Au: Die Visualisierung zeigt die künftige Ansicht des Neubaus bzw. der Aufstockung des Eingangsbereichs von der Sportplatz-Seite. Bild: zvg

Angestossen hatte das Projekt SVP-Einwohnerrat Miro Barp mit einer Motion. Im Oktober 2021 hat sich der Brugger Einwohnerrat – bei einer Enthaltung – klar für ein neues Erscheinungsbild der Sportanlage Au sowie den dafür benötigten Baukredit von 1,865 Millionen Franken ausgesprochen. Auf Antrag von Yves Gärtner (Grüne) soll gleichzeitig eine Fotovoltaikanlage erstellt werden.

Mit grosser Mehrheit bewilligt wurden in der gleichen Sitzung auch der Kredit von 711’000 Franken für die Sanierung des Rasenspielfelds Geissenschachen, der Kredit von 469’000 Franken für die Sanierung des Rasenspielfelds Stadion Au sowie der Kredit von 412’000 Franken für die Sanierung des Rasenspielfelds Schinznach-Bad.

Wie auf dieser Visualisierung soll der Eingangsbereich des Stadions Au von der Strasse her künftig daherkommen. Bild: zvg

Anvisiert wurde der Baustart für Juni 2022 und die Fertigstellung auf April 2023. Eigentlich wäre das ideal gewesen. Denn der 52. Schweizerische Schulsporttag wird ein paar Wochen später, am 26. Mai, in Brugg und Windisch stattfinden. Bis zu 3000 Kinder werden sich dann in zwölf Disziplinen messen. Doch der Baustart im Stadion Au ist noch nicht erfolgt.

Vorgesehen ist die Einweihung der Gebäude im August 2023

Auf die Frage der AZ nach dem Grund für die Bauverzögerung schreibt der Brugger Stadtrat in einer Mitteilung:

«Aufgrund der aktuell schwierigen Wirtschaftslage und der dadurch bedingten Teuerung musste die Finanzierung des Stadionprojekts einer vertieften Überprüfung unterzogen werden.»

Dies habe eine Verzögerung des Terminplans zur Folge. Der Spatenstich erfolge nun im November. Die Aufrichte des Holzbaus sei auf März 2023 terminiert und die Einweihung der neuen Gebäude werde voraussichtlich nach den Sommerferien im August 2023 stattfinden.

«Seitens der Stadt Brugg wird ermöglicht, dass der im Mai 2023 stattfindende Schweizerische Schulsporttag trotz Baumassnahmen ohne grössere Beeinträchtigungen abgehalten werden kann», teilt Stadtschreiber Matthias Guggisberg mit.

Matthias Guggisberg, Stadtschreiber von Brugg. Bild: zvg/René Schneider

Und zu welchen Erkenntnissen sind die Beteiligten nach der vertieften Überprüfung der Finanzen gekommen? In der Vergangenheit wurde wiederholt Kritik aus der Finanzkommission laut, dass die Stadt besser über drohende Kreditüberschreitungen informieren soll. Dazu nochmals Stadtschreiber Guggisberg: «Aus heutiger Sicht ist davon auszugehen, dass der vom Einwohnerrat gesprochene und an die Teuerung angepasste Baukredit geringfügig überschritten wird.» Die Finanzkommission sei darüber in Kenntnis gesetzt worden.