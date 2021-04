Der Mietvertrag für das Gewerbelokal an der Hauptstrasse 66 in Brugg ist Ende März ausgelaufen, doch die Bar ist noch da. So war das mit dem angestrebten ruhigeren Tagesbetrieb wohl nicht gemeint. Auch die Wohnung über dem Lokal ist zur Vermietung ausgeschrieben.

Claudia Meier 07.04.2021, 05.00 Uhr